15 марта 2018, 17:59
Hyundai подготовила спецверсии моделей к ЧМ 2018
Компания Hyundai привезет в Россию Чемпионскую серию FIFA 2018 – это особая версия автомобилей Solaris, Elantra, Creta и Tucson, выпущенная ограниченным тиражом и приуроченная к Чемпионату мира по футболу, который пройдет этим летом в России.
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В особой чемпионской версии доступны абсолютно все комлектации Elantra и Tucson. Для бюджетных Solaris и Creta предусмотрены лишь несколько уровней оснащения. Solaris с символикой ЧМ 2018 можно будет купить только в комплектациях Elegance и Comfort с 1,6-литровым двигателем, а кроссовер Creta – в комплектации Style.
Покупатели автомобилей спецсерии могут воспользоваться льготной программой кредитования Hyundai Finance. Она позволяет приобрести новую машину с помощью заемных средств одного из банков-партнеров со сниженной кредитной ставкой – от 5% годовых. Размер первоначального взноса – 30%, срок кредитования – 36 месяцев.
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06.10.2017, 09:47
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05.04.2017, 08:11
«Делимобиль» приехал в Санкт-Петербург
30.01.2017, 18:16
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