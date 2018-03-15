15 марта 2018, 17:59

Hyundai подготовила спецверсии моделей к ЧМ 2018

Компания Hyundai привезет в Россию Чемпионскую серию FIFA 2018 – это особая версия автомобилей Solaris, Elantra, Creta и Tucson, выпущенная ограниченным тиражом и приуроченная к Чемпионату мира по футболу, который пройдет этим летом в России.
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В особой комплектации будут доступны четыре модели Hyundai – Solaris, Elantra, Creta и Tucson. Тираж – 20 000 автомобилей. Продажи начнутся 1 апреля. Первые автомобили уже на пути в дилерские центры. Отличительная особенность спецверсии – эмблема FIFA 2018 и эксклюзивные коврики. Кроме того, комплектацию каждого автомобиля дополнили официальным футбольным мячом Чемпионата, выпущенным Adidas и отмеченным символикой FIFA. 

В особой чемпионской версии доступны абсолютно все комлектации Elantra и Tucson. Для бюджетных Solaris и Creta предусмотрены лишь несколько уровней оснащения. Solaris с символикой ЧМ 2018 можно будет купить только в комплектациях Elegance и Comfort с 1,6-литровым двигателем, а кроссовер Creta – в комплектации Style.

Покупатели автомобилей спецсерии могут воспользоваться льготной программой кредитования Hyundai Finance. Она позволяет приобрести новую машину с помощью заемных средств одного из банков-партнеров со сниженной кредитной ставкой – от 5% годовых. Размер первоначального взноса – 30%, срок кредитования – 36 месяцев.
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Hyundai подготовила спецверсии моделей к ЧМ 2018
{{material_122699}}В особой комплектации будут доступны четыре модели Hyundai – Solaris, Elantra, Creta и Tucson. Тираж – 20 000 автомобилей. Продажи начнутся 1 апреля. Первые автомобили уже на пути в дилерские центры. Отличительная особенность спецверсии – эмблема FIFA 2018 и эксклюзивные коврики. Кроме того, комплектацию каждого автомобиля дополнили официальным футбольным мячом Чемпионата, выпущенным Adidas и отмеченным символикой FIFA. В особой чемпионской версии доступны абсолютно все комлектации Elantra и Tucson. Для бюджетных Solaris и Creta предусмотрены лишь несколько уровней оснащения. Solaris с символикой ЧМ 2018 можно будет купить только в комплектациях Elegance и Comfort с 1,6-литровым двигателем, а кроссовер Creta – в комплектации Style.Покупатели автомобилей спецсерии могут воспользоваться льготной программой кредитования Hyundai Finance. Она позволяет приобрести новую машину с помощью заемных средств одного из банков-партнеров со сниженной кредитной ставкой – от 5% годовых. Размер первоначального взноса – 30%, срок кредитования – 36 месяцев.
2018-03-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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