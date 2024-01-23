Hyundai подготовила спецверсию к 100-летнию студии Disney: уши Микки Мауса, пыльца фей и солидная цена
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Всего планируется выпустить 1000 «юбилейных» кроссоверов Ioniq 5 в топовой полноприводной модификации мощностью 320 л.с. Каждый будет стоить свыше 60 тысяч долларов (5,3 млн рублей). Кузов окрасят в матовый цвет Gravity Gold, установят эксклюзивные 20-дюймовые легкосплавные диски Disney100. На переднем крыле появятся значки Disney100 Platinum Edition, чтобы все знали, что это особенный автомобиль.
На подголовниках передних сидений, ковриках и центральном подлокотнике появятся логотипы «Disney100». Линия на дверных картах сплетена из голов Микки Мауса, а графика экрана медиасистемы сопровождается музыкой Диснея и пыльцой фей.
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-
11.05.2023, 09:29
Hyundai научила автомобили парковаться боком: крутое видео
Компания Hyundai продолжает тестировать новую технологию, позволяющую автомобилю маневрировать в ограниченном пространстве. Функция автоматической парковки превращает рутинное дело в захватывающее зрелище.Читать далее
-
02.01.2023, 18:31
Hyundai начинает продавать в Норвегии только электромобили. И делает это раньше времени
C 1 января 2023 года компания Hyundai начала продавать в Норвегии, славящейся одним из самых больших на планете парков электрокаров, полностью электрические автомобили. Читать далее
-
07.10.2022, 14:54
Hyundai создаст эксклюзивную сеть отелей в эко-стиле (начало уже положено)
Компания Hyundai задумала построить сеть уникальных загородных отелей для автопутешественников, помешанных на экологии. Здесь они смогут расслабиться и отдохнуть с комфортом, не чувствуя себя виноватыми за оставленный углеродный след.Читать далее
-
14.07.2022, 15:11
Все «электрички» Hyundai будут иметь оригинальный дизайн. И появление Ioniq 6 EV – яркое тому подтверждение
Южнокорейская корпорация Hyundai Motor официально представила Ioniq 6. По мнению экспертов, это большой сдвиг в стилистике от другого электрического продукта марки - Ioniq 5, которого благоприятно приняла мировая публика.Читать далее
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02.07.2022, 15:11
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