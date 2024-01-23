Hyundai подготовила спецверсию к 100-летнию студии Disney: уши Микки Мауса, пыльца фей и солидная цена

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Компания Hyundai стала эксклюзивным автомобильным партнером празднования 100-летнего юбилея студии Disney в Северной Америке. Создание модели, вдохновленной вселенной Микки Мауса, было лишь вопросом времени. Правда, мало кто ожидал, что яркий концепт Ioniq 5 Disney100 Platinum Edition, представленный весной 2023 года в Нью-Йорке, пойдет в серию.

Всего планируется выпустить 1000 «юбилейных» кроссоверов Ioniq 5 в топовой полноприводной модификации мощностью 320 л.с. Каждый будет стоить свыше 60 тысяч долларов (5,3 млн рублей). Кузов окрасят в матовый цвет Gravity Gold, установят эксклюзивные 20-дюймовые легкосплавные диски Disney100. На переднем крыле появятся значки Disney100 Platinum Edition, чтобы все знали, что это особенный автомобиль.

Фото: Hyundai

На подголовниках передних сидений, ковриках и центральном подлокотнике появятся логотипы «Disney100». Линия на дверных картах сплетена из голов Микки Мауса, а графика экрана медиасистемы сопровождается музыкой Диснея и пыльцой фей.

Упомянутые модели: Hyundai IONIQ 5

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