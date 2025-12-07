Инновационный дроид Hyundai на колесах удивил публику в Лас-Вегасе – что он умеет?

7 декабря 2025, 10:01
Hyundai показал на CES мобильного робота, который превращает любые предметы в транспорт
Hyundai показал на CES мобильного робота, который превращает любые предметы в транспорт
На выставке CES в Лас-Вегасе Hyundai вновь удивил публику необычным проектом. Корейский автогигант представил мобильного робота, способного превратить практически любой предмет в движущийся объект. Подобные идеи редко доходят до реального производства, но иногда они все же воплощаются в жизнь. Чем же удивил новый дроид Hyundai на этот раз?
Выставка Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе давно стала местом, где рождаются самые смелые и необычные идеи в мире технологий. Каждый год здесь появляются концепты, которые поражают воображение, но лишь немногие из них добираются до реального производства. Однако, когда подобные проекты все же становятся частью нашей жизни, это всегда вызывает особый интерес.
Почти четыре года назад, на CES 2022, южнокорейская компания Hyundai представила публике необычную разработку – мобильного эксцентричного дроида, который способен буквально поставить на колеса любой предмет. Тогда этот проект казался чем-то из области фантастики, но сегодня он вновь оказался в центре внимания.
Как сообщает autoevolution, идея Hyundai заключается в создании универсального мобильного устройства, которое можно прикрепить к различным объектам – от мебели до небольших бытовых приборов. Благодаря этому дроиду, привычные вещи получают возможность самостоятельно перемещаться по дому или офису, что открывает новые горизонты для автоматизации и комфорта.
Технология построена на компактной платформе с электроприводом и интеллектуальной системой управления. Дроид оснащен колесами, которые могут адаптироваться к разным поверхностям, а также сенсорами для ориентации в пространстве. Управлять устройством можно как вручную, так и с помощью мобильного приложения, что делает его максимально удобным для пользователя.
Инженеры Hyundai подчеркивают, что их разработка может быть полезна не только в быту, но и в коммерческих целях. Например, дроид способен перевозить грузы на складах, помогать в логистике или даже использоваться в медицинских учреждениях для транспортировки оборудования. Такой подход позволяет значительно расширить сферу применения мобильных роботов.
Несмотря на то, что пока речь идет о концепте, интерес к проекту со стороны потенциальных партнеров и инвесторов уже проявился. Hyundai рассматривает возможность запуска пилотных программ в различных странах, чтобы протестировать дроида в реальных условиях. Если испытания пройдут успешно, не исключено, что в ближайшие годы мы увидим подобные устройства в повседневной жизни.
Появление мобильного эксцентричного дроида Hyundai на CES еще раз доказывает, что границы между автомобилями и робототехникой постепенно стираются. Корейский производитель делает ставку на инновации, которые могут изменить не только транспортную отрасль, но и привычный уклад жизни. Остается только ждать, когда такие технологии станут доступны каждому.
