5 июня 2018, 17:48

Hyundai показал обновленный Tucson

Компания Hyundai рассказала об обновленной версии кроссовера Tucson для Европы. Автомобиль получил свежую внешность и новые двигатели. До России рестайлинговый Tucson доберется к августу.
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  Hyundai показал обновленный Tucson Hyundai Tucson Hyundai показал обновленный Tucson Hyundai Tucson Hyundai показал обновленный Tucson Hyundai Tucson Hyundai показал обновленный Tucson
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фото
  
Hyundai Tucson
Выпускается с 2004 г.
Новый от 1 505 900 до 2 063 000 Р
Отзывов: 8
Главное изменение в ходе рестайлинга коснулось силовой установки. Tucson получил широко применяемую в последнее время технологию «mild hybrid». В помощь стандартному дизельному агрегату добавилась гибридная надстройка, состоящая из электромотора мощностью 12 кВт, соединенного с ДВС при помощи зубчатого ремня. Помимо электромотора в состав надстройки входит компактная литий-ионная батарея емкостью 0,44 кВт-часа, инвертора и преобразователя постоянного тока. Вся установка питается от 48-вольтовой электросети.

Система «мягкого гибрида» помогает при ускорении, добавляя мощности. При равномерном движении она снимает часть нагрузки с дизельного мотора, снижая расход топлива на 7%. При торможении электродвигатель переключается в режим рекуперации и подзаряжает батарею. Кроме того, в системе «Старт/Стоп» электромотор выполняет роль стартера.
 
Сначала на рынок выйдет гибридный кроссовер с 2-литровым дизельным двигателем (186 л.с.), а чуть позже появятся и 1,6-литровые турбодизели семейства Smart Stream. В Россию, к сожалению, гибридные Tucson поставляться не будут. На отечественном рынке, вполне вероятно, на смену 177-сильному турбированному двигателю придет 2,4-литровый атмосферный агрегат мощностью 183 л.с.

Внешние изменения в ходе «фейслифтинга» коснулись решетки радиатора, оптики, бамперов и дизайна колесных дисков. В салоне экран мультимедийной системы переместился выше и теперь установлен отдельно, а не интегрирован в центральную консоль, как прежде.
Новинки и концепт кары Хундай, Хендай Туссан, Тушкан
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Hyundai Tucson
од шесть лет езжу уже на Hyundai Tucson 2008 г. (с 2011 года) - только самые лучшие впечатления. (Брал б/ у - но в очень хорошем состоянии.) Вообще никаких поломок за все время пользования - очень надежное произведение японского автопрома. Комфортабельность и удобство на высшем уровне. И дальше бы ездил ...
Валерий Михайлович
Помогите по Туссану! Что-то сломалось!
закис правый передний замок двери что делать
Урал
Форум Hyundai HD-78
Всем привет! Не понятно работать стал двиготель, сначало дергается стрелка тахометра потом перебой двс, погазуешь перестаёт в оснавном на холодную, может и в движении пару раз дёрнутся ( не прогретый ) чек не горит ( двс D4DD)
Андрей
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Hyundai показал обновленный Tucson
{{model_551}}Главное изменение в ходе рестайлинга коснулось силовой установки. Tucson получил широко применяемую в последнее время технологию «mild hybrid». В помощь стандартному дизельному агрегату добавилась гибридная надстройка, состоящая из электромотора мощностью 12 кВт, соединенного с ДВС при помощи зубчатого ремня. Помимо электромотора в состав надстройки входит компактная литий-ионная батарея емкостью 0,44 кВт-часа, инвертора и преобразователя постоянного тока. Вся установка питается от 48-вольтовой электросети.Система «мягкого гибрида» помогает при ускорении, добавляя мощности. При равномерном движении она снимает часть нагрузки с дизельного мотора, снижая расход топлива на 7%. При торможении электродвигатель переключается в режим рекуперации и подзаряжает батарею. Кроме того, в системе «Старт/Стоп» электромотор выполняет роль стартера. Сначала на рынок выйдет гибридный кроссовер с 2-литровым дизельным двигателем (186 л.с.), а чуть позже появятся и 1,6-литровые турбодизели семейства Smart Stream. В Россию, к сожалению, гибридные Tucson поставляться не будут. На отечественном рынке, вполне вероятно, на смену 177-сильному турбированному двигателю придет 2,4-литровый атмосферный агрегат мощностью 183 л.с.Внешние изменения в ходе «фейслифтинга» коснулись решетки радиатора, оптики, бамперов и дизайна колесных дисков. В салоне экран мультимедийной системы переместился выше и теперь установлен отдельно, а не интегрирован в центральную консоль, как прежде.
2018-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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