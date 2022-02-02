Hyundai показал очень злую спецверсию нового Tucson (но купить его нельзя)
Версия Beast отличается массивными силовыми бамперами, дополнительной оптикой, нарочито грубыми накладками на колесные арки, стальными порогами и шноркелем. На крыше появился экспедиционный багажник, на переднем бампере – лебедка. Черные стальные колесные диски обули во внедорожные покрышки.
В съемках фильма приняли участие и премиальные модели корейского концерна: седаны Genesis G90 и Genesis G80, а также кроссовер Genesis GV80. Отметим, что Hyundai не в первый раз сотрудничает с кинокомпанией Sony Pictures. В блокбастере «Человек-паук: нет пути домой» снимался электрокар Ioniq 5 и все тот же Tucson.
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