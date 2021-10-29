Hyundai показала, чего на самом деле боятся водители (особенно женщины): видео
Фото: Hyundai
Пробираясь по темным комнатам, она хватает свитер и видит жуткую куклу, на лице которой застыла кровавая улыбка. Над лестницей болтается еще одна кукла, на этот раз обезглавленная. В кресле-качалке сидит призрак женщины с младенцем на руках, а за занавеской стоит маньяк. Но все они не производят на хозяйку Elantra никакого впечатления. Наконец, она находит ключи, садится в машину, заводит ее… И тут руки женщины начинают дрожать, а окрестная нечисть с удивлением слышит вопль настоящего ужаса. Накануне она забыла заехать на заправку, и теперь в автомобиле заканчивается бензин.
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