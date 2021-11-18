Hyundai показала, каким будет новый флагманский кроссовер
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
По левому борту расположена только одна водительская дверь, а по правому – две, открывающиеся навстречу друг другу. Предполагается, что Hyundai Seven получил автопилот продвинутого уровня, поэтому передние кресла вращаются вокруг своей оси, а в задней части салона установили угловой диван. В салоне появилось множество полочек и ящичков, холодильник для напитков и огромный экран на потолке.
Поскольку Hyundai Seven построен на новой модульной платформе E-GMP, в движение его приводит электрическая силовая установка, но никаких технических характеристик сообщать не стали. Серийный кроссовер Hyundai Ioniq 7 появится не раньше 2023 года.
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