Hyundai показала летающую маршрутку и назвала сроки запуска

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Компания Supernal, дочернее предприятие Hyundai Motor Group, занимающаяся воздушным транспортом, представила концепцию полностью электрического летательного аппарата, коммерческие полеты которого планируется начать в 2028 году. Летающая маршрутка способна вместить до 5 человек, а ее облик был создан автомобильными дизайнерами Hyundai, вдохновленными «философией биомимикрии», а именно – бабочками.

Концепт получил аэродинамический силуэт, закругленные окна и две большие двери, напоминающие крылья бабочки. Внутри пять сидений расположены по схеме 1+2+2, кресло пилота имеет встроенные джойстики. Пассажирские сиденья получили удобные подушки, ремни безопасности и крепление для смартфонов на спинках сидений, которое можно использовать как вешалку для одежды. На выдвижных центральных консолях между сиденьями видны какие-то элементы управления и сенсорный экран, еще один большой экран установлен позади кресла пилота. Встроенные светильники на потолке предназначены для светотерапии.

Производитель подчеркивает основные достоинства новинки: эргономика, небольшой вес, экологичность, а также безопасность и комфорт, как у обычного автомобиля. Каркас изготовлен из кованого углеродного волокна, а сидения – из отходов производства. Также в конструкции использован термопластик, армированный углеродным волокном, эко-кожа, изготовленная на растительной основе, переработанный пластик и древесина «из ответственных источников».

Hyundai хочет сертифицировать Supernal eVTOL для коммерческого использования, начиная с 2028 года: сначала в США, а затем – в Европе и Великобритании. Помимо самолета с батарейным питанием для рынка городской воздушной мобильности (UAM), компания также работает над среднеразмерным самолетом с водородным двигателем для рынка региональной воздушной мобильности (RAM), который сможет перевозить грузы и пассажиров из города в город в Южной Корее, начиная с 2030-х годов.

В Hyundai не назвали даже приблизительно, сколько будут стоить подобные летающие автомобили, но заявили, что «масштабы производственного процесса приведут к более доступной цене в ближайшие десятилетия».

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