Hyundai показала летающую маршрутку и назвала сроки запуска
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Концепт получил аэродинамический силуэт, закругленные окна и две большие двери, напоминающие крылья бабочки. Внутри пять сидений расположены по схеме 1+2+2, кресло пилота имеет встроенные джойстики. Пассажирские сиденья получили удобные подушки, ремни безопасности и крепление для смартфонов на спинках сидений, которое можно использовать как вешалку для одежды. На выдвижных центральных консолях между сиденьями видны какие-то элементы управления и сенсорный экран, еще один большой экран установлен позади кресла пилота. Встроенные светильники на потолке предназначены для светотерапии.
Производитель подчеркивает основные достоинства новинки: эргономика, небольшой вес, экологичность, а также безопасность и комфорт, как у обычного автомобиля. Каркас изготовлен из кованого углеродного волокна, а сидения – из отходов производства. Также в конструкции использован термопластик, армированный углеродным волокном, эко-кожа, изготовленная на растительной основе, переработанный пластик и древесина «из ответственных источников».
Hyundai хочет сертифицировать Supernal eVTOL для коммерческого использования, начиная с 2028 года: сначала в США, а затем – в Европе и Великобритании. Помимо самолета с батарейным питанием для рынка городской воздушной мобильности (UAM), компания также работает над среднеразмерным самолетом с водородным двигателем для рынка региональной воздушной мобильности (RAM), который сможет перевозить грузы и пассажиров из города в город в Южной Корее, начиная с 2030-х годов.
В Hyundai не назвали даже приблизительно, сколько будут стоить подобные летающие автомобили, но заявили, что «масштабы производственного процесса приведут к более доступной цене в ближайшие десятилетия».
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АвтоВАЗ возобновляет сборку Lada Largus (но радость будет недолгой)
Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о возобновлении производства автомобилей семейства Lada Largus. Сварка и окраска кузовов уже идет полным ходом. Первые товарные экземпляры сойдут с конвейера до конца текущей недели.Читать далее
-
20.07.2022, 09:13
КамАЗ готовит новый автобус-вездеход: как он будет выглядеть
КамАЗ работает над перспективным проектом полноприводного автобуса-вездехода, который сможет перевозить до 32 пассажиров в более комфортных условиях, по сравнению с традиционными «вахтовками».Читать далее
-
20.07.2022, 08:50
ГИБДД напомнила водителям о штрафе в 1 500 рублей
В ГИБДД рассказали, как штрафуют за пользование мобильным телефоном. Наказание ждет не только водителей, разговаривающих без hands free, но и тех, кто просто держит телефон в руках.Читать далее
-
19.07.2022, 16:57
Взгляните на коллекцию автомобилей стоимостью 24 млн долларов в безумном подводном гараже
Блогерша Supercar Blondie отправилась в Дубае на экскурсию по особняку стоимостью 40 млн долларов и его столь же впечатляющему подводному гаражу, до краев заполненному экзотическими автомобилями.Читать далее
-
19.07.2022, 15:36
Одна ночь, один город и 60 внедорожников, которые «обезвредили» экологи-экстремисты
«Шиногасители» – новое радикальное экологическое движение против внедорожников, которое вербует последователей по всему миру. Идея зародилась в Великобритании, но быстро перекинулась через океан.Читать далее
-
19.07.2022, 14:44
Женщина отсудила у Tesla 100 тысяч евро за проблемы с автопилотом
Немецкий суд встал на сторону хозяйки Tesla, недовольной работой автопилота. Это неприятный прецедент для Tesla, которая и так находится под пристальным вниманием регулирующих органов из-за своей функции автономного управления.Читать далее
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