Hyundai предлагает дешёвое каско для владельцев Creta и Solaris
В её основе лежат телематические системы Mobikey и Bluelink, следящие за состоянием автомобиля в поездке и тем самым снижающие риск происшествий.
В страховой компании отмечают, что программа будет действовать только при выборе полиса без франшизы. При выборе пакета до 5 тысяч км годового пробега скидка может достигать 70% от цены каско. «Совкомбанк Страхование» предлагает также пакеты до 10 тысяч и до 15 тысяч километров. В первом случае стоимость полиса каско снизится наполовину, во втором — уменьшится на 25%.
Километраж по специальной программе отсчитывается с момента заключения страхового договора. Индивидуальные условия определяются в каждом случае отдельно. На них влияют возраст обладателя полиса, водительский стаж и другие параметры. Также в страховой компании уточняют, что по сравнению с полным каско с франшизой выгода клиентов от выбора новой программы может достигать 30%.
Совместная с «Хёндэ Мотор СНГ» программа позволяет застраховать клиентов даже после окончания оплаченного авансом пробега. Для этого можно либо докупить пробег свыше оговорённого, либо продолжать пользоваться каско с покрытием ограниченного количества рисков: полного уничтожения автомобиля либо его угона.
Уже сейчас предложением могут воспользоваться обладатели Hyundai Creta и Hyundai Solaris с годом выпуска не старше 2020-го. Как сообщает «Хёндэ Мотор СНГ», линейка автомобилей должна расшириться. В частности, ожидается спецверсия Creta, которая будет оснащена топовой комплектацией Prestige с телематическим сервисом Bluelink.
Телематические технологии Hyundai позволяют машинам отправлять и получать данные через встроенный модем с SIM-картой. Системы Mobikey и Bluelink используются для запуска двигателя, закрытия дверей, управления климат-контролем и, конечно, автоматического слежения за техническим состоянием и положением автомобиля. Именно благодаря последним пунктам можно существенно снизить риск дорожно-транспортного происшествия, поскольку машина подаст сигнал в случае обнаружения первых признаков неполадки.
Познакомиться со всеми предложениями добровольного страхования каско можно на сайте компании «Совкомбанк Страхование»: sovcomins.ru/product/kasko/. Благодаря гибкой линейке тарифов каждый автовладелец может подобрать страховой продукт, исходя из задач и бюджета.
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