9 февраля 2018, 13:40
Hyundai представил обновленный гибрид Sonata
Гибридные версии седана Hyundai Sonata показали журналистам на автосалоне в Чикаго, который завтра распахнет свои двери для всех желающих. Автомобиль серьезно обновился внутри и снаружи, получил перенастроенную подвеску и модернизированную мультимедийную систему.
Hyundai Sonata
Выпускается с 1988 г.
Новый от 1 245 000 до 1 795 000 Р
Отзывов: 6
Hyundai привез в Чикаго две версии Sonata – гибрид и плагин-гибрид PHEV. Суммарная мощность гибридной установки первого составляет 193 л.с. Она состоит из 2-литрового ДВС, электромотора и 6-диапазонной АКПП, а также батарей емкостью 8 киловатт-час. Плагин-гибрид, благодаря увеличенной на 1,76 киловатт-час емкости литий-ионных батарей, может проехать на электротяге 43 км. Суммарная отдача силовой установки превышает 200 л.с.
Обновленный гибрид Hyundai Sonata поступит в продажу в США до конца марта, а версия PHEV - во втором квартале 2018 года. На российский рынок гибридные седаны не поставляются.
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Отзывы по теме
| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
| Кому: Xischnik79 Особенно надёжного ничего среди перечисленных моделей нет. Рено, по крайней мере, дешево обходится в плане сервиса и ремонта.
Как вариант. Датчик массового расхода воздуха ДВРМ. Если ДВРМ неисправен -- соотношение топл+воздух нарушается кол-во воздуха поступает в циллиндры - соответственно дёрганье и а\м переходит в аварийный режим, где мощность и тяга ограничены. Незаводится---вкл, зажигание, комп думает что всё исправно-- ...
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