9 февраля 2018, 13:40

Hyundai представил обновленный гибрид Sonata

Гибридные версии седана Hyundai Sonata показали журналистам на автосалоне в Чикаго, который завтра распахнет свои двери для всех желающих. Автомобиль серьезно обновился внутри и снаружи, получил перенастроенную подвеску и модернизированную мультимедийную систему.
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  Hyundai представил обновленный гибрид Sonata Hyundai Sonata Hyundai представил обновленный гибрид Sonata Hyundai Sonata Hyundai представил обновленный гибрид Sonata Hyundai Sonata Hyundai представил обновленный гибрид Sonata Hyundai Sonata Hyundai представил обновленный гибрид Sonata
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Hyundai Sonata
Выпускается с 1988 г.
Новый от 1 245 000 до 1 795 000 Р
Отзывов: 6
В ходе рестайлинга у гибридного Hyundai Sonata серьезно обновилась светодиодная оптика, решетки радиатора и бамперы. Внутри появилась новая приборная панель, другой руль и большой 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательного комплекса со встроенной навигацией. Технические изменения затронули ходовую часть автомобиля. Седану перенастроили рулевое управление,  добавили более жесткие стабилизаторы и прочные рычаги задней подвески. Технологические улучшения коснулись мультимедийной системы. Теперь она способна в режиме реального времени рассказывать водителю о дорожной ситуации. Список электронных помощников пополнился системой экстренного торможения и функциями слежения за движением в полосе и контроля слепых зон.

Hyundai привез в Чикаго две версии Sonata – гибрид и плагин-гибрид PHEV. Суммарная мощность гибридной установки первого составляет 193 л.с. Она состоит из 2-литрового ДВС, электромотора и 6-диапазонной АКПП, а также батарей емкостью 8 киловатт-час. Плагин-гибрид, благодаря увеличенной на 1,76 киловатт-час емкости литий-ионных батарей, может проехать на электротяге 43 км. Суммарная отдача силовой установки превышает 200 л.с.

Обновленный гибрид Hyundai Sonata поступит в продажу в США до конца марта, а версия PHEV - во втором квартале 2018 года. На российский рынок гибридные седаны не поставляются.
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| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
Farion
выбор!
| Кому: Xischnik79 Особенно надёжного ничего среди перечисленных моделей нет. Рено, по крайней мере, дешево обходится в плане сервиса и ремонта.
Bячеcлaвoвич
Помогите!
Как вариант. Датчик массового расхода воздуха ДВРМ. Если ДВРМ неисправен -- соотношение топл+воздух нарушается кол-во воздуха поступает в циллиндры - соответственно дёрганье и а\м переходит в аварийный режим, где мощность и тяга ограничены. Незаводится---вкл, зажигание, комп думает что всё исправно-- ...
Рамиль
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Hyundai представил обновленный гибрид Sonata
{{model_547}}В ходе рестайлинга у гибридного Hyundai Sonata серьезно обновилась светодиодная оптика, решетки радиатора и бамперы. Внутри появилась новая приборная панель, другой руль и большой 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательного комплекса со встроенной навигацией. Технические изменения затронули ходовую часть автомобиля. Седану перенастроили рулевое управление,  добавили более жесткие стабилизаторы и прочные рычаги задней подвески. Технологические улучшения коснулись мультимедийной системы. Теперь она способна в режиме реального времени рассказывать водителю о дорожной ситуации. Список электронных помощников пополнился системой экстренного торможения и функциями слежения за движением в полосе и контроля слепых зон.Hyundai привез в Чикаго две версии Sonata – гибрид и плагин-гибрид PHEV. Суммарная мощность гибридной установки первого составляет 193 л.с. Она состоит из 2-литрового ДВС, электромотора и 6-диапазонной АКПП, а также батарей емкостью 8 киловатт-час. Плагин-гибрид, благодаря увеличенной на 1,76 киловатт-час емкости литий-ионных батарей, может проехать на электротяге 43 км. Суммарная отдача силовой установки превышает 200 л.с.Обновленный гибрид Hyundai Sonata поступит в продажу в США до конца марта, а версия PHEV - во втором квартале 2018 года. На российский рынок гибридные седаны не поставляются.
2018-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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