20 декабря 2019, 13:39
Hyundai представил седан меньше «Соляриса»
- 802
- 0
Фото: indiacarnews.com
Компания Hyundai представила новый компактный седан Aura, длина которого не превышает 4 метров. Первыми получат возможность его приобрести индийские покупатели. В дальнейшем автомобиль будут продавать в других азиатских странах.
Фото: indiacarnews.com
Фото: indiacarnews.com
Фото: indiacarnews.com
Фото: indiacarnews.com
Фото: indiacarnews.com
Ранее мы писали
Старые люди говорят: коли первый раз хорошо взглянется, надолго тянется. При очном знакомстве у меня не возникло ...Читать далее
В моторную гамму вошли четыре агрегата: 1,2-литровый бензиновый «атмосферник» Kappa мощностью 83 л.с. и дизельная 75-сильная «турботройка» 1.2, а также метановый двигатель того же объема и мощности и турбомотор 1.0 T-GDI на 100 сил. Все двигатели сочетаются с 5-ступенчатой МКПП, а первые два – еще и с роботизированной коробкой передач.
Сборку Hyundai Aura наладят в Индии. Продажи начнутся в первом квартале 2020 года, но цены пока не объявлены. Очевидно, новинка окажется существенно дешевле местного седана Solaris, который стоит минимум 818 000 рупий или 725 тысяч рублей в пересчете по актуальному курсу. Не исключено, что в следующем году Hyundai Aura отправится на экспорт в Китай и другие регионы Юго-Восточной Азии.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Hyundai Elantra: уравнение с известными
04.03.2019, 17:39
Тест-драйв бэушного Hyundai H1: ввосьмером по лавкам
29.10.2018, 08:41
Тест-драйв нового Hyundai Santa Fe: град на холме
23.09.2018, 22:18
Секонд-тест Hyundai Galloper: корейский «скакун»
18.08.2017, 08:21
Тест-драйв нового Hyundai Solaris: второй пошел!
19.02.2017, 16:54
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Hyundai Elantra: уравнение с известными
04.03.2019, 17:39
Тест-драйв бэушного Hyundai H1: ввосьмером по лавкам
29.10.2018, 08:41
Тест-драйв нового Hyundai Santa Fe: град на холме
23.09.2018, 22:18
Секонд-тест Hyundai Galloper: корейский «скакун»
18.08.2017, 08:21
Тест-драйв нового Hyundai Solaris: второй пошел!
19.02.2017, 16:54
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Александр Доброго времени суток! А какой у вас двигатель и коробка?
Всем привет! Подскажите, полетел генератор hd 78 Хундай в наличии не где нет, может знаете от какой либо другой машины подходит? Спасибо!
Цитата:| Кому: ян ищи сальник без отражателя, который туго садиться на коленвал
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве