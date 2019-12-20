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20 декабря 2019, 13:39

Hyundai представил седан меньше «Соляриса»

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Фото: indiacarnews.com
Компания Hyundai представила новый компактный седан Aura, длина которого не превышает 4 метров. Первыми получат возможность его приобрести индийские покупатели. В дальнейшем автомобиль будут продавать в других азиатских странах.
Hyundai представил седан меньше Соляриса

Фото: indiacarnews.com

Hyundai представил седан меньше Соляриса

Фото: indiacarnews.com

Hyundai представил седан меньше Соляриса

Фото: indiacarnews.com

Hyundai представил седан меньше Соляриса

Фото: indiacarnews.com

Hyundai представил седан меньше Соляриса

Фото: indiacarnews.com

Hyundai представил седан меньше Соляриса
Hyundai представил седан меньше Соляриса
Hyundai представил седан меньше Соляриса
Hyundai представил седан меньше Соляриса
Hyundai представил седан меньше Соляриса
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В Индии автомобилям длиной менее 4 метров положены налоговые льготы, поэтому этот сегмент здесь развивается очень активно. Габариты нового седана Hyundai Aura: длина – 3 995 мм, ширина – 1 680 мм, высота – 1 520 мм, колесная база – 2 450 мм. Автомобиль построен на одной платформе с хэтчбеком Hyundai Grand i10 Nios последнего поколения и по сути представляет собой более компактную и дешевую версию Hyundai Solaris.

В моторную гамму вошли четыре агрегата: 1,2-литровый бензиновый «атмосферник» Kappa мощностью 83 л.с. и дизельная 75-сильная «турботройка» 1.2, а также метановый двигатель того же объема и мощности и турбомотор 1.0 T-GDI на 100 сил. Все двигатели сочетаются с 5-ступенчатой МКПП, а первые два – еще и с роботизированной коробкой передач. 

Сборку Hyundai Aura наладят в Индии. Продажи начнутся в первом квартале 2020 года, но цены пока не объявлены. Очевидно, новинка окажется существенно дешевле местного седана Solaris, который стоит минимум 818 000 рупий или 725 тысяч рублей в пересчете по актуальному курсу. Не исключено, что в следующем году Hyundai Aura отправится на экспорт в Китай и другие регионы Юго-Восточной Азии.


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Hyundai представил седан меньше «Соляриса»
{{material_128345}}В Индии автомобилям длиной менее 4 метров положены налоговые льготы, поэтому этот сегмент здесь развивается очень активно. Габариты нового седана Hyundai Aura: длина – 3 995 мм, ширина – 1 680 мм, высота – 1 520 мм, колесная база – 2 450 мм. Автомобиль построен на одной платформе с хэтчбеком Hyundai Grand i10 Nios последнего поколения и по сути представляет собой более компактную и дешевую версию Hyundai Solaris.В моторную гамму вошли четыре агрегата: 1,2-литровый бензиновый «атмосферник» Kappa мощностью 83 л.с. и дизельная 75-сильная «турботройка» 1.2, а также метановый двигатель того же объема и мощности и турбомотор 1.0 T-GDI на 100 сил. Все двигатели сочетаются с 5-ступенчатой МКПП, а первые два – еще и с роботизированной коробкой передач. Сборку Hyundai Aura наладят в Индии. Продажи начнутся в первом квартале 2020 года, но цены пока не объявлены. Очевидно, новинка окажется существенно дешевле местного седана Solaris, который стоит минимум 818 000 рупий или 725 тысяч рублей в пересчете по актуальному курсу. Не исключено, что в следующем году Hyundai Aura отправится на экспорт в Китай и другие регионы Юго-Восточной Азии.
2019-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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