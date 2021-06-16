Hyundai представил в России Creta второго поколения: все подробности и дата запуска
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Фото: 110km.ru
Компактный кроссовер Hyundai сменил поколение еще два года назад. Под именем ix25 он продается в Китае, а под именем Creta вышел на индийский рынок в 2020-м. При разработке версии для российского рынка учли пожелания клиентов и отзывы журналистов. Например, у кроссовера появился долгожданный омыватель камеры заднего вида, а телематические сервисы у «Креты» теперь почти как у «старшей» Santa Fe нового поколения.
Новинка стала крупнее и вместительнее. Габаритная длина подросла на 30 мм, а колесная база – на 20 мм. В салоне стало ощутимо просторнее, а полезный объем багажника вырос на 31 литр. Кроссовер отличается принципиально новой передней панелью с Т-образной архитектурой. В списке оснащения появилась цифровая приборная панель. Причем, как выяснил 110KM.RU, некоторые ее компоненты производятся в России. Hyundai Creta второго поколения получил новую цветовую палитру, в том числе пять вариантов с контрастной крышей.
В оснащение вошли системы выбора режимов движения и удержания в полосе, система мониторинга слепых зон и четыре камеры кругового обзора, 8-дюймовый экран медиасистемы, климат-контроль, аудиосистема Bose и панорамная крыша со сдвижным люком. Покупатели смогут выбирать из пяти уровней оснащения, которые можно дополнить пакетами опций, всего – 48 вариантов исполнения.
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