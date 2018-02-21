21 февраля 2018, 15:59

Hyundai представила новый Santa Fe

В Южной Корее состоялась официальная презентация внедорожника Hyundai Santa Fe четвертого поколения. Дизайн модели соответствует новому стилю корейской марки. Автомобиль получил набор электронных помощников и новую трансмиссию.
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  Hyundai представила новый Santa Fe Hyundai Santa Fe Hyundai представила новый Santa Fe Hyundai Santa Fe Hyundai представила новый Santa Fe Hyundai Santa Fe Hyundai представила новый Santa Fe Hyundai Santa Fe Hyundai представила новый Santa Fe
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Hyundai Santa Fe
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 824 000 до 2 494 000 Р
Отзывов: 8
Новинка получилась совсем не похожей на своего предшественника. Дизайн передней части выполнен в духе кроссоверов Kona и Nexo. Фирменная большая каскадная решетка, огромные графичные секции ходовых огней и узкие лезвия фар придают кроссоверу свой стиль, выгодно отличающий его на фоне конкурентов. Автомобиль прибавил в размерах. Его габариты составляют: длина – 4 770 мм (+70 мм), ширина – 1 890 мм (+10 мм), колесная база – 2 765 мм (+65 мм). Объем багажника в 7-местной модификации увеличился на 40 литров и теперь составляет 625 литров.

Интерьер нового Santa Fe изменился до неузнаваемости. Он немного напоминает салон Kona. Наверху центральной консоли появился огромный экран информационно-развлекательной системы, а приборная панель стала полностью цифровой. В список оснащения входят проекционный дисплей, адаптивный круиз, четыре режима движения (Eco, Comfort, Sport и Smart). Некоторыми функциями кроссовера владелец может управлять прямо со своего смартфона.

В Корее новый Hyundai Santa Fe предлагается с тремя видами моторов: бензиновой турбо «четверкой» (2 литра, 235 сил) и двумя дизелями: 2 литра и 186 сил, 2,2 литра и 202 силы. Трансмиссия: 8-диапазонный «автомат». Привод – передний или полный. Двигатели для Европы и США пока не называются. О них, скорее всего, расскажут на премьерных мероприятиях в Женеве и Нью-Йорке.

Список помощников водителя включает: систему предупреждения столкновения, контроля рядности движения, слежения за состоянием водителя и функцией напоминания о детях на заднем сидении (на тот случай, если родители о них забудут). Еще одна полезная функция Safe Exist Assist предупредит, если пассажир собирается открыть заднюю дверь перед приближающимся попутным автомобилем. Помимо предупреждения, система автоматически заблокирует эту дверь, чтобы избежать несчастного случая. Смотрите ролик на эту тему сразу после технических характеристик нынешнего поколения Santa Fe, которое продается в России по цене от 1,8 млн рублей.

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Santa Fe Limited Edition 2.4 AT 4x4
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин171
Объем двигателя2359
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл13.4
Загородный цикл7.2
Смешанный цикл8.5
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Хундай, Хендай Санта Фе
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Отзывы по теме
Форум Hyundai Santa Fe
Турбина хорошо повышает мощность двигателя, но вот надежность... увы : ( И это у всех так почти. Атмосферники лучше в этом отношении. И таскают не хуже - на Кайроне по трассе шел - на диво приемистая машинка, на обгон идет с завидной резвостью.
Farion
Тест-драйв Hyundai Santa Fe
Отзыв явно заказной (т.е. ни о чом) . Если сравнивать с q5 то цену сравните (считаю не корректно сравнивать)
Дмитрий
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Hyundai представила новый Santa Fe
{{model_545}}Новинка получилась совсем не похожей на своего предшественника. Дизайн передней части выполнен в духе кроссоверов Kona и Nexo. Фирменная большая каскадная решетка, огромные графичные секции ходовых огней и узкие лезвия фар придают кроссоверу свой стиль, выгодно отличающий его на фоне конкурентов. Автомобиль прибавил в размерах. Его габариты составляют: длина – 4 770 мм (+70 мм), ширина – 1 890 мм (+10 мм), колесная база – 2 765 мм (+65 мм). Объем багажника в 7-местной модификации увеличился на 40 литров и теперь составляет 625 литров.Интерьер нового Santa Fe изменился до неузнаваемости. Он немного напоминает салон Kona. Наверху центральной консоли появился огромный экран информационно-развлекательной системы, а приборная панель стала полностью цифровой. В список оснащения входят проекционный дисплей, адаптивный круиз, четыре режима движения (Eco, Comfort, Sport и Smart). Некоторыми функциями кроссовера владелец может управлять прямо со своего смартфона.В Корее новый Hyundai Santa Fe предлагается с тремя видами моторов: бензиновой турбо «четверкой» (2 литра, 235 сил) и двумя дизелями: 2 литра и 186 сил, 2,2 литра и 202 силы. Трансмиссия: 8-диапазонный «автомат». Привод – передний или полный. Двигатели для Европы и США пока не называются. О них, скорее всего, расскажут на премьерных мероприятиях в Женеве и Нью-Йорке.Список помощников водителя включает: систему предупреждения столкновения, контроля рядности движения, слежения за состоянием водителя и функцией напоминания о детях на заднем сидении (на тот случай, если родители о них забудут). Еще одна полезная функция Safe Exist Assist предупредит, если пассажир собирается открыть заднюю дверь перед приближающимся попутным автомобилем. Помимо предупреждения, система автоматически заблокирует эту дверь, чтобы избежать несчастного случая. Смотрите ролик на эту тему сразу после технических характеристик нынешнего поколения Santa Fe, которое продается в России по цене от 1,8 млн рублей.
2018-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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