21 февраля 2018, 15:59
Hyundai представила новый Santa Fe
В Южной Корее состоялась официальная презентация внедорожника Hyundai Santa Fe четвертого поколения. Дизайн модели соответствует новому стилю корейской марки. Автомобиль получил набор электронных помощников и новую трансмиссию.
Hyundai Santa Fe
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 824 000 до 2 494 000 Р
Отзывов: 8
Интерьер нового Santa Fe изменился до неузнаваемости. Он немного напоминает салон Kona. Наверху центральной консоли появился огромный экран информационно-развлекательной системы, а приборная панель стала полностью цифровой. В список оснащения входят проекционный дисплей, адаптивный круиз, четыре режима движения (Eco, Comfort, Sport и Smart). Некоторыми функциями кроссовера владелец может управлять прямо со своего смартфона.
В Корее новый Hyundai Santa Fe предлагается с тремя видами моторов: бензиновой турбо «четверкой» (2 литра, 235 сил) и двумя дизелями: 2 литра и 186 сил, 2,2 литра и 202 силы. Трансмиссия: 8-диапазонный «автомат». Привод – передний или полный. Двигатели для Европы и США пока не называются. О них, скорее всего, расскажут на премьерных мероприятиях в Женеве и Нью-Йорке.
Список помощников водителя включает: систему предупреждения столкновения, контроля рядности движения, слежения за состоянием водителя и функцией напоминания о детях на заднем сидении (на тот случай, если родители о них забудут). Еще одна полезная функция Safe Exist Assist предупредит, если пассажир собирается открыть заднюю дверь перед приближающимся попутным автомобилем. Помимо предупреждения, система автоматически заблокирует эту дверь, чтобы избежать несчастного случая. Смотрите ролик на эту тему сразу после технических характеристик нынешнего поколения Santa Fe, которое продается в России по цене от 1,8 млн рублей.
Комплектации и технические характеристики
|Hyundai Santa Fe Limited Edition 2.4 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|171
|Объем двигателя
|2359
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|13.4
|Загородный цикл
|7.2
|Смешанный цикл
|8.5
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Турбина хорошо повышает мощность двигателя, но вот надежность... увы : ( И это у всех так почти. Атмосферники лучше в этом отношении. И таскают не хуже - на Кайроне по трассе шел - на диво приемистая машинка, на обгон идет с завидной резвостью.
Отзыв явно заказной (т.е. ни о чом) . Если сравнивать с q5 то цену сравните (считаю не корректно сравнивать)
| Кому: Nonameus Вообще понятие "антифриз с низкой вязкостью" больше похоже на маркетинговый ход, призванный увеличить продажи самого обычного G12+. Даже если подобные охлаждающие жидкости и существуют, то необходимо обратить внимание на оборотную сторону "низкой вязкости" - высокую текучесть. Это означает ...
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