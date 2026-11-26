Зачем семейный кроссовер подготовили для суровых условий: клиренс 210 мм и расход всего 5,6 литра

Hyundai представила пятое поколение Tucson. XRT Pro объединяет гибридную установку и увеличенный клиренс. Предварительная оценка расхода - 5,6 л на 100 км. Появление ожидают в первой половине 2027 года.

Hyundai представила пятое поколение Tucson. XRT Pro объединяет гибридную установку и увеличенный клиренс. Предварительная оценка расхода - 5,6 л на 100 км. Появление ожидают в первой половине 2027 года.

В модельном 2027 году Hyundai выводит на рынок полностью новое, пятое поколение компактного кроссовера Tucson. В Южной Корее автомобиль показали в августе, а мировая премьера состоялась 1 октября в Нью-Йорке. Для модели разработан новый язык дизайна «Art of Steel».

В гибридной установке Tucson 1,6-литровый четырехцилиндровый турбомотор работает вместе с электродвигателем в системе TMED-II и выдает суммарно 233 л. с. Для сравнения, стандартная версия развивает 184 л. с. Максимальный крутящий момент гибридной системы составляет около 380 Н·м, мощность электродвигателя - 64 л. с. Установка включает литий-ионную батарею емкостью 1,49 кВт·ч и шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Такой силовой агрегат получил вариант XRT Pro, рассчитанный в том числе на поездки по грунтовым дорогам.

Дорожный просвет XRT Pro составляет около 21 см, на 1,2 дюйма, или примерно 3 см, больше, чем у базовой бензиновой версии. На 18-дюймовые колеса установлены вседорожные шины, спереди предусмотрены буксировочные проушины. Полный привод HTRAC входит в оснащение XRT Pro. Система X-Trek+ оценивает рельеф и сцепление, а риск застревания показывает цветом: зеленым, оранжевым или красным. Функция Target Speed Control может управлять тягой и торможением на бездорожье, поддерживая заданную скорость до 15 миль в час, около 24 км/ч. Это оснащение рассчитано на плохие дороги, но не снимает ограничений тяжелого гибрида: в очень вязкой грязи дополнительная масса батареи и электромотора может ухудшить проходимость по сравнению с бензиновой версией.

Фото: Hyundai

Предварительно расход топлива оценивают примерно в 42 мили на галлон, или 5,6 л на 100 км. Это расчетная величина, а не итоговый сертифицированный показатель EPA. Для остановок предусмотрен режим Stay Mode: до получаса климатическая система может работать при выключенном двигателе. От тяговой батареи также можно слушать музыку и заряжать гаджеты.

Новое поколение стало крупнее предшественника: длина составляет 185 дюймов, или около 4699 мм, ширина - 75 дюймов, примерно 1905 мм, высота без рейлингов - 66,3 дюйма, около 1684 мм. В длину автомобиль прибавил 2,3 дюйма, в ширину - 1,6 дюйма. Задние двери теперь открываются на 83 градуса вместо 73. Так удобнее садиться и устанавливать детское кресло. Запас места для ног сзади превышает метр. Буксировочная способность версий линейки достигает 3000 фунтов, примерно 1361 кг.

В салоне селектор коробки передач перенесли с центральной консоли на рулевую колонку, освободив место для хранения вещей. Мультимедийная система работает на базе Android, а ее функции можно обновлять через интернет без визита в сервис. Голосовой помощник использует искусственный интеллект.

Новые Tucson должны поэтапно выйти на дороги США: бензиновые версии ожидаются в первом квартале 2027 года, гибридные - во втором. Запуск намечен на первую половину года. Цены объявят ближе к началу продаж. XRT Pro ожидается среди самых универсальных и недешевых исполнений линейки.