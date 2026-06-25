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Автор: Дарья Климова

25 июня 2026, 11:04

Hyundai прекращает выпуск универсалов: i30 снимают с конвейера без замены

Hyundai прекращает выпуск универсалов: i30 снимают с конвейера без замены

«Слишком дешево для корпоратов»: в Hyundai раскрыли циничную причину смерти универсалов

Hyundai прекращает выпуск универсалов: i30 снимают с конвейера без замены

Hyundai неожиданно объявила о завершении производства универсала i30, не предложив ему преемника. Это решение может изменить расстановку сил на рынке, ведь универсалы часто выбирали за практичность. Почему корейский бренд решил отказаться от этого сегмента, какие последствия ждут автолюбителей и что будет с модельным рядом - разбираемся в деталях.

Hyundai неожиданно объявила о завершении производства универсала i30, не предложив ему преемника. Это решение может изменить расстановку сил на рынке, ведь универсалы часто выбирали за практичность. Почему корейский бренд решил отказаться от этого сегмента, какие последствия ждут автолюбителей и что будет с модельным рядом - разбираемся в деталях.

Новость о том, что Hyundai прекращает выпуск универсала i30, важна для российских автомобилистов по нескольким причинам. Во-первых, универсалы традиционно считались практичным выбором для семей и корпоративных парков, а уход одного из последних представителей этого сегмента может повлиять на доступность подобных машин на рынке. Во-вторых, решение Hyundai отражает глобальный тренд: кроссоверы вытесняют универсалы, и это уже напрямую касается покупателей в России.

Как сообщает Carscoops, Hyundai официально подтвердила, что универсал i30 больше не будет выпускаться, и преемника ему не планируется. По словам главы европейского подразделения марки Ксавье Мартине, спрос на универсалы настолько снизился, что дальнейшая разработка новых моделей в этом кузове стала экономически нецелесообразной. Мартине отметил, что i30 в основном покупали корпоративные клиенты, где цена играет ключевую роль, а прибыль для производителя минимальна. В производственной линейке Hyundai останутся только хэтчбеки и внедорожники, что еще раз подчеркивает смену приоритетов бренда.

Интересно, что еще в прошлом году появлялись шпионские фотографии, на которых был запечатлен процесс обновления i30. Это говорит о том, что решение о прекращении проекта приняли сравнительно недавно, несмотря на уже вложенные ресурсы. Официальные представители Hyundai четко дали понять: универсалы больше не входят в стратегические планы компании. Таким образом, i30 становится последним универсалом марки, и его уход означает фактическое завершение эпохи для Hyundai в этом сегменте.

Ранее обсуждались концепты новых универсалов на базе Sonata или даже кросс-версии Elantra, однако дальше разговоров дело не дошло. Сейчас подтвержденных разработок универсалов у Hyundai нет. Как отмечают эксперты, это решение может подтолкнуть других производителей к аналогичным шагам, особенно на фоне устойчивого роста спроса на кроссоверы и внедорожники. Для российских покупателей это означает, что выбор среди новых универсалов станет еще более ограниченным, а цены на оставшиеся модели могут вырасти.

Стоит напомнить, что похожие тенденции наблюдаются и у других автогигантов. Например, Toyota недавно объявила о сокращении зарубежного производства на 100 тысяч автомобилей, что связано с изменением спроса и ростом затрат. Подробнее о том, как автоконцерны пересматривают свои стратегии, можно узнать в материале о планах Toyota по сокращению производства.

Для справки: универсалы долгое время были популярны в Европе и России благодаря вместительности и универсальности. Однако за последние годы доля таких машин на рынке заметно снизилась. По данным аналитиков, кроссоверы и SUV занимают уже более половины всех продаж новых автомобилей в Европе и России. Решение Hyundai может стать сигналом для других брендов, что эпоха универсалов подходит к концу, а рынок окончательно переходит на кроссоверы и внедорожники. Для автолюбителей это значит, что выбирать придется из все более узкого круга моделей, а классические универсалы могут вскоре стать редкостью на дорогах.

Упомянутые модели: Hyundai i30 (от 779 900 Р)
Упомянутые марки: Hyundai
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