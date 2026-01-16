Дом на колесах или мини-отель? Неожиданный поворот для Staria

16 января 2026, 18:08
Hyundai превратила минивэн Staria в роскошный автодом для путешествий и отдыха — чем он удивляет
Hyundai удивила новым автодомом на базе Staria. Две версии, полный привод и продуманная начинка. Внутри - спальные места, кухня и даже душ. Цена и комплектации вызывают вопросы. Подробности - в материале.
Южнокорейский автогигант Hyundai решил удивить поклонников представив необычную версию минивэна Staria, превратив его в полноценный дом на колесах. Новинка получила имя Lounge Camper и сразу две модификации, рассчитанные на разные компании и условия использования.
Staria Lounge Camper доступен в двух исполнениях: четырехрядном и трехрядном. В первом случае автомобиль рассчитан на 11 человек и носит название Camper 11, во втором - на шестерых, и это Camper 4. Интересно, что два передних кресла в последней версии не учитываются в общем количестве мест. Оба варианта предусматривают подъемную крышку, которая превращается в дополнительный этаж с уютным спальным модулем для двоих. Внутри - мягкая отделка и светодиодное освещение, создающее уютную атмосферу даже в глухой тайге.
Однако на этом сходство заканчивается. Camper 11, несмотря на просторный салон, не балует пассажиров изысками: здесь только одно дополнительное спальное место, рассчитанное максимум на троих. Задние сложенные сиденья оставляют поверхность с характерной «дыркой» посередине, поэтому в комплект поставки входит специальный надувной матрас. Без него ночевка может превратиться в квест на выживание.
Кемпер 4 - совсем другая история. Здесь сиденья складываются в настоящую двуспальную ложу, а в такой комплектации уже есть мини-кухня с холодильником на 36 литров, кухонным шкафом, баком для чистой воды на 70 литров и отдельной емкостью для использованной воды на 40 литров. В салоне - шкафчики, ящики, складной столик, сзади выдвигается стол для пикника на свежем воздухе. Встроенный наружный душ и внешний источник питания превращают этот минивэн в настоящий кемпер для автономных путешествий. Управлять всеми можно с помощью 12,1-дюймового сенсорного дисплея, установленного под потолком.
Для альтернативного варианта доступны опции: тент, москитная сетка на заднюю дверь, дополнительный обогреватель. Camper 4 можно доукомплектовать садовыми стульями - мелочь, а приятно. Под капотом — только турбодизель VGT 2.2 мощностью 177 л.с., работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом. Привод - передний или полный, что особенно актуально для российских дорог и выездов на природу.
Как сообщает Hyundai, впервые концепт Lounge Camper был показан в октябре 2021 года, но только сейчас проект получил серийное воплощение. Остается только догадаться, будет ли этот дом на колесах на российских дорогах или останется мечтой для любителей автопутешествий.
