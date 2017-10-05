5 октября 2017, 19:16
Hyundai привезет экстремальный Santa Fe Sport на тюнинг-шоу
Корейский производитель намерен показать «заряженный» кроссовер Santa Fe Sport на тюнинг-шоу SEMA. Мероприятие пройдет в Лас-Вегасе в конце текущего месяца.
Hyundai Santa Fe
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 824 000 до 2 494 000 Р
Отзывов: 8
Модифицированный автомобиль создан для езды по бездорожью в условиях пустыми Моаб в штате Юта. Для этого Santa Fe Sport получил увеличенный дорожный просвет, внедорожный обвес, усиленную подвеску, защиту днища и шины для бездорожья. Также тюнеры установили настраиваемые амортизаторы и особый интеркулер. От серийной версии экземпляр отличается передним бампером с лебедкой и иной оптикой. Внутри авто установлена аудиосистема с динамиками Kicker, а салон отделан кожей.
Разработчики подчеркивают, что экстремальный кроссовер будет выпущен исключительно в качестве концепта. В серий такой автомобиль не выйдет.
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30.01.2017, 18:16
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02.06.2016, 13:09
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Турбина хорошо повышает мощность двигателя, но вот надежность... увы : ( И это у всех так почти. Атмосферники лучше в этом отношении. И таскают не хуже - на Кайроне по трассе шел - на диво приемистая машинка, на обгон идет с завидной резвостью.
Отзыв явно заказной (т.е. ни о чом) . Если сравнивать с q5 то цену сравните (считаю не корректно сравнивать)
Туссан это вещь.
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