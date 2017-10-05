5 октября 2017, 19:16

Hyundai привезет экстремальный Santa Fe Sport на тюнинг-шоу

Корейский производитель намерен показать «заряженный» кроссовер Santa Fe Sport на тюнинг-шоу SEMA. Мероприятие пройдет в Лас-Вегасе в конце текущего месяца.
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Hyundai Santa Fe
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 824 000 до 2 494 000 Р
Отзывов: 8
Традиционно на шоу демонстрируются серийные автомобили, подвергшиеся значительным доработкам. Над автомобилем потрудились специалисты из ателье Rockstar Garage. В итоге получился брутальный кроссовер со сложным именем Rockstar Energy Moab Extreme Off-roader Santa Fe Sport Concept. По словам создателей, модель была названа в честь пустыни Мохаве, где регулярно проходят фестивали внедорожников.

Модифицированный автомобиль создан для езды по бездорожью в условиях пустыми Моаб в штате Юта. Для этого Santa Fe Sport получил увеличенный дорожный просвет, внедорожный обвес, усиленную подвеску, защиту днища и шины для бездорожья. Также тюнеры установили настраиваемые амортизаторы и особый интеркулер. От серийной версии экземпляр отличается передним бампером с лебедкой и иной оптикой. Внутри авто установлена аудиосистема с динамиками Kicker, а салон отделан кожей.

Разработчики подчеркивают, что экстремальный кроссовер будет выпущен исключительно в качестве концепта. В серий такой автомобиль не выйдет.

Дизайн и тюнинг Хендай Санта Фе

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Отзывы по теме
Форум Hyundai Santa Fe
Турбина хорошо повышает мощность двигателя, но вот надежность... увы : ( И это у всех так почти. Атмосферники лучше в этом отношении. И таскают не хуже - на Кайроне по трассе шел - на диво приемистая машинка, на обгон идет с завидной резвостью.
Farion
Тест-драйв Hyundai Santa Fe
Отзыв явно заказной (т.е. ни о чом) . Если сравнивать с q5 то цену сравните (считаю не корректно сравнивать)
Дмитрий
Hyundai: Santa Fe из Таганрога против Tucson из Сеула
Туссан это вещь.
олег
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Hyundai привезет экстремальный Santa Fe Sport на тюнинг-шоу
{{model_545}}Традиционно на шоу демонстрируются серийные автомобили, подвергшиеся значительным доработкам. Над автомобилем потрудились специалисты из ателье Rockstar Garage. В итоге получился брутальный кроссовер со сложным именем Rockstar Energy Moab Extreme Off-roader Santa Fe Sport Concept. По словам создателей, модель была названа в честь пустыни Мохаве, где регулярно проходят фестивали внедорожников.Модифицированный автомобиль создан для езды по бездорожью в условиях пустыми Моаб в штате Юта. Для этого Santa Fe Sport получил увеличенный дорожный просвет, внедорожный обвес, усиленную подвеску, защиту днища и шины для бездорожья. Также тюнеры установили настраиваемые амортизаторы и особый интеркулер. От серийной версии экземпляр отличается передним бампером с лебедкой и иной оптикой. Внутри авто установлена аудиосистема с динамиками Kicker, а салон отделан кожей.Разработчики подчеркивают, что экстремальный кроссовер будет выпущен исключительно в качестве концепта. В серий такой автомобиль не выйдет.
2017-10-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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