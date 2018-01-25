25 января 2018, 17:58

Hyundai привезет в Женеву новый Santa Fe

Hyundai анонсировал выпуск нового поколения кроссовера Santa Fe. Премьера автомобиля состоится в марте этого года на автосалоне в Женеве, а продажи на мировом авторынке стартуют летом.
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Пока что сведений о вседорожнике не так много. Известно лишь, что модель получит современные системы помощи водителю. В их числе - система предупреждения о забытых на втором ряду сидений пассажирах, функция обнаружения едущих в поперечном направлении автомобилей при движении задним ходом с функцией автоматического торможения.

Информация о «начинке» нового Santa Fe пока засекречена. Текущее поколение модели доступно с бензиновым 2,4-литровым двигателем мощностью 171 л. с. и 2,2-литровым дизелем с отдачей 200 сил. В самом богатом варианте исполнения под капотом находится 3-литровый 249-сильный мотор.
Новинки и концепт кары Хундай, Хендай

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Hyundai привезет в Женеву новый Santa Fe
Пока что сведений о вседорожнике не так много. Известно лишь, что модель получит современные системы помощи водителю. В их числе - система предупреждения о забытых на втором ряду сидений пассажирах, функция обнаружения едущих в поперечном направлении автомобилей при движении задним ходом с функцией автоматического торможения.Информация о «начинке» нового Santa Fe пока засекречена. Текущее поколение модели доступно с бензиновым 2,4-литровым двигателем мощностью 171 л. с. и 2,2-литровым дизелем с отдачей 200 сил. В самом богатом варианте исполнения под капотом находится 3-литровый 249-сильный мотор.
2018-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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