Революция или фантазия — что готовит корейский автогигант

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 января 2026, 13:21

Hyundai раскрыла амбициозный план по внедрению человекоподобных роботов на CES 2026

Hyundai раскрыла амбициозный план по внедрению человекоподобных роботов на CES 2026

Революция или фантазия — что готовит корейский автогигант

Hyundai раскрыла амбициозный план по внедрению человекоподобных роботов на CES 2026

Hyundai удивила мир на CES 2026, представив стратегию по роботизации. Компания обещает изменить привычный уклад жизни. Роботы станут частью повседневности. Как это повлияет на автомобили и людей - пока загадка. Ожидания высоки, но вопросов еще больше.

Hyundai удивила мир на CES 2026, представив стратегию по роботизации. Компания обещает изменить привычный уклад жизни. Роботы станут частью повседневности. Как это повлияет на автомобили и людей - пока загадка. Ожидания высоки, но вопросов еще больше.

Каждый январь с 1967 года мир встречает новый год не только с фейерверками, но и с волной технологических обещаний, которые сыплются из Лас-Вегаса на выставке Consumer Electronics Show. В 2026 году привычный сценарий повторился, но на этот раз ощущение было иным: речь шла не просто о новых гаджетах, а о том, как технологии способны изменить саму суть жизни.

Hyundai, никогда не ассоциировавшаяся исключительно с автомобилями, теперь уверенно заявляет о себе как о лидере в области робототехники. На выставке CES 2026 корейский концерн представлен не просто очередной линейкой электромобилей или концепт-каров, а целым переходом к внедрению человекоподобных роботов в повседневную жизнь. Это не футуристическая фантазия, а четко прописанный план, который компания намерена реализовать в ближайшие годы.

В центре внимания - роботы, способные выполнять сложные задачи, общаться с людьми и даже учиться на ходу. Hyundai производит ставку на то, где такие машины станут часть городского труда, производства и даже домашнего хозяйства. По задумке компании, роботы будут не только обеспечивать работу на заводах, но и сопровождать людей в быту, обеспечивать безопасность, присматривать за пожилыми людьми и детьми, а также участвовать в производственных процессах.

Особое внимание уделяется обеспечению роботов транспортными средствами. Hyundai уверена: будущее за симбиозом автомобилей и искусственного интеллекта. Уже сейчас проводятся испытания прототипов, которые могут самостоятельно перемещаться по городу, анализировать дорожную обстановку и взаимодействовать с движением других участников. Это не просто автономные машины, а полноценные участники цифровой экосистемы мегаполиса.

Корейский гигант не скрывает своих амбиций: цель – стать мировым лидером в области робототехники и изменить представление о мобильности. Компания инвестирует миллиарды долларов в разработку новых платформ, программного обеспечения и сенсорных систем. В Hyundai считают, что уже к концу перехода человекоподобные роботы будут так же привычны, как смартфоны или электромобили.

Однако не все эксперты разделяют оптимизм компании. Скептики указывают на множество нерешенных вопросов: от использования роботов до безопасности и возможных сбоев в работе сложных систем. Тем не менее, Hyundai продолжает двигаться вперед, демонстрируя прототипы, которые уже сегодня способны удивлять. На выставке CES 2026 посетители могли наблюдать, как роботы выполняют сложные манипуляции, реагируют на голоса команд и даже активируют зачатки «эмоций».

Однако за красивыми презентациями скрывается огромная работа по адаптации технологий к реальным условиям. Hyundai предстоит решить массу задач: от неожиданного пути к созданию надежных источников питания и защиты данных. Но, судя по настрою компании, остановиться на полпути никто не собирается.

Пока сложно сказать, как быстро человекоподобные роботы войдут в нашу жизнь. Но очевидно одно: Hyundai уже не просто автопроизводитель, а драйвер перемен. И если планы корейцев реализуются, привычный мир изменится быстрее, чем мы думаем.

Упомянутые марки: Hyundai
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хендай

Похожие материалы Хендай

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Симферополь Калининград Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться