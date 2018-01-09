9 января 2018, 12:49
Hyundai распространил тизер Veloster
В Сети появились тизеры нового поколения хэтчбека Hyundai Veloster. Автомобиль дебютирует на автосалоне в Детройте, который начнет свою работу уже середине месяца.
Hyundai Veloster
Выпускается с 2011 г.
Новый от 1 204 000 до 1 459 000 Р
Тем не менее, производитель не откажется и от наддувной «четверки» от Elantra GT. Ее мощность достигнет порядка 200 сил. В качестве трансмиссии выступит 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.
А чуть позже хэтчбек получит «горячую» N-модификацию с 2-литровой 275-сильной турбированной «четверкой» под капотом. Ожидается, что на новом Veloster N его отдачу могут повысить до 300 сил.
Читайте по теме
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
06.11.2017, 17:27
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
Дёшево и с «автоматом»: ТОП-5 бюджетников с АКПП
25.08.2017, 09:00
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
«Делимобиль» приехал в Санкт-Петербург
30.01.2017, 18:16
В Санкт-Петербурге презентовали кроссовер Hyundai Creta
02.06.2016, 13:09
Читайте по теме
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
06.11.2017, 17:27
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
Дёшево и с «автоматом»: ТОП-5 бюджетников с АКПП
25.08.2017, 09:00
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
«Делимобиль» приехал в Санкт-Петербург
30.01.2017, 18:16
В Санкт-Петербурге презентовали кроссовер Hyundai Creta
02.06.2016, 13:09
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Подскажите пожалуйста на HD 72 руль очень сильно начал бит не как не могу найти причину
Ездил на Hyundai Trajet 2.0 дизель три года. У отца была такая же. В принципе как дешевый минивен сойдет, места много, поломки как и у всех корейцев того времени были, да и кузов слабоват. В то время, когда ее продавал, попал в аварию. Отвлекся и поцеловал впереди стоящий вольво xc60. Разворотил себе ...
| Кому: константин Так заявленный расход он заявлен при определенном темпе езды. Это не значит, что можно педаль от пола не отжимать и будет 5.5л. Если манера езды у вас спокойная, кондиционером не балуетесь, и расход при этом большой. То смотрим на свечи, лямбду и т.д. по топливной системе. В общем ...
Интересные разделы
АвтоМосква Hyundai Автомудрость Hyundai АвтоПитер Hyundai Дизайн и тюнинг Hyundai Новинки и концепт кары Hyundai Новости и акции автосалонов Hyundai Автосалоны и дилеры марки Hyundai Аренда и прокат авто марки Hyundai Автоклубы и форумы автозавчастей марки Hyundai Автосервисы и магазины автозапчастей марки Hyundai
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное