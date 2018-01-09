9 января 2018, 12:49

Hyundai распространил тизер Veloster

В Сети появились тизеры нового поколения хэтчбека Hyundai Veloster. Автомобиль дебютирует на автосалоне в Детройте, который начнет свою работу уже середине месяца.
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Hyundai Veloster
Выпускается с 2011 г.
Новый от 1 204 000 до 1 459 000 Р
Судя по изображению, хэтчбек получит салон в 2-цветном исполнении, а также панель приборов трапециевидной формы. Официальных данных о машине пока что нет. Предполагается, что в начальной комплектации хэтчбек будет приводиться в движение 2-литровым 163-сильным атмосферным двигателем.

Тем не менее, производитель не откажется и от наддувной «четверки» от Elantra GT. Ее мощность достигнет порядка 200 сил. В качестве трансмиссии выступит 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.

А чуть позже хэтчбек получит «горячую» N-модификацию с 2-литровой 275-сильной турбированной «четверкой» под капотом. Ожидается, что на новом Veloster N его отдачу могут повысить до 300 сил.
Новинки и концепт кары Хундай, Хендай

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Hyundai распространил тизер Veloster
{{model_3129}}Судя по изображению, хэтчбек получит салон в 2-цветном исполнении, а также панель приборов трапециевидной формы. Официальных данных о машине пока что нет. Предполагается, что в начальной комплектации хэтчбек будет приводиться в движение 2-литровым 163-сильным атмосферным двигателем. Тем не менее, производитель не откажется и от наддувной «четверки» от Elantra GT. Ее мощность достигнет порядка 200 сил. В качестве трансмиссии выступит 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.А чуть позже хэтчбек получит «горячую» N-модификацию с 2-литровой 275-сильной турбированной «четверкой» под капотом. Ожидается, что на новом Veloster N его отдачу могут повысить до 300 сил.
2018-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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