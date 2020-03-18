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18 марта 2020, 08:37

Hyundai рассказал о новой Elantra

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Компания Hyundai представила седан Elantra нового поколения. Автомобиль переехал на новую платформу и внешне теперь больше напоминает четырехдверное купе. В салоне стало просторнее, а в списке модификаций появилась гибридная версия.
Hyundai рассказал о новой Elantra

 

Hyundai рассказал о новой Elantra

 

Hyundai рассказал о новой Elantra

 

Hyundai рассказал о новой Elantra

 

Hyundai рассказал о новой Elantra

 

Hyundai рассказал о новой Elantra

 

Hyundai рассказал о новой Elantra

 

Hyundai рассказал о новой Elantra

 

Hyundai рассказал о новой Elantra

 

Hyundai рассказал о новой Elantra
Hyundai рассказал о новой Elantra
Hyundai рассказал о новой Elantra
Hyundai рассказал о новой Elantra
Hyundai рассказал о новой Elantra
Hyundai рассказал о новой Elantra
Hyundai рассказал о новой Elantra
Hyundai рассказал о новой Elantra
Hyundai рассказал о новой Elantra
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Седан Hyundai Elantra следующего поколения построили на новой платформе К3. Автомобиль стал легче, безопаснее и прочнее, чем предшественник. Благодаря более низкому центру тяжести, перенастроенному рулевому управлению и новой конструкции крепления подвески новинка должна оказаться более управляемой и устойчивой на дороге. Новая Elantra прибавила в размерах и стала на 56 мм длиннее, на 25 мм шире и на 20 ниже. Колесная база увеличилась до 2 720 мм (+20 мм) и демонстрирует один из лучших показателей в своем классе. 
 
Дизайн седана выполнен в новом фирменном стиле Hyundai под названием «Чувственная спортивность». Elantra вслед за Sonata получила широкоугольную параметрическую радиаторную решетку и модернизированную стильную оптику. Указатели поворота теперь встроены в решётку радиатора. 

Салон новой Elantra также выгодно отличается от «одноклассников». Несмотря на новый купеобразный силуэт внутренние размеры не пострадали. Наоборот, водитель и передний пассажир получили больше пространства во всех трех измерениях. Самые ощутимые улучшения ждут пассажиров второго ряда. Здесь пространство для ног выросло сразу на 58 мм. К услугам водителя 10,25-дюймовая приборная панель. Медиасистема получила 10,25-дюймовый экран и может поддерживать беспроводные приложения Android Auto и беспроводную Apple CarPlay. В числе опций: беспроводная зарядка для смартфонов, аудиосистема Bose с 8 динамиками, электронный ключ с возможностью управлять автомобилем при помощи мобильного приложения.

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В моторную гамму входит 2,0-литровая бензиновая «четверка» мощностью 149 л.с. (179 Нм), которая работает в паре с усовершенствованной бесступенчатой коробкой передач. Кроме того, покупателям предложат гибридную модификацию на основе 1,6-литрового двигателя GDI, электромотора и небольшой аккумуляторной батареи емкостью 1,32 кВт-ч, расположенной под задним диваном. Суммарная отдача достигает 141 л.с. (264 Нм). Глобальные продажи новой Hyundai Elantra стартуют в четвертом квартале 2020 года. До России седан доберется позже.

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Hyundai рассказал о новой Elantra
{{material_125903}}Седан Hyundai Elantra следующего поколения построили на новой платформе К3. Автомобиль стал легче, безопаснее и прочнее, чем предшественник. Благодаря более низкому центру тяжести, перенастроенному рулевому управлению и новой конструкции крепления подвески новинка должна оказаться более управляемой и устойчивой на дороге. Новая Elantra прибавила в размерах и стала на 56 мм длиннее, на 25 мм шире и на 20 ниже. Колесная база увеличилась до 2 720 мм (+20 мм) и демонстрирует один из лучших показателей в своем классе.  Дизайн седана выполнен в новом фирменном стиле Hyundai под названием «Чувственная спортивность». Elantra вслед за Sonata получила широкоугольную параметрическую радиаторную решетку и модернизированную стильную оптику. Указатели поворота теперь встроены в решётку радиатора. Салон новой Elantra также выгодно отличается от «одноклассников». Несмотря на новый купеобразный силуэт внутренние размеры не пострадали. Наоборот, водитель и передний пассажир получили больше пространства во всех трех измерениях. Самые ощутимые улучшения ждут пассажиров второго ряда. Здесь пространство для ног выросло сразу на 58 мм. К услугам водителя 10,25-дюймовая приборная панель. Медиасистема получила 10,25-дюймовый экран и может поддерживать беспроводные приложения Android Auto и беспроводную Apple CarPlay. В числе опций: беспроводная зарядка для смартфонов, аудиосистема Bose с 8 динамиками, электронный ключ с возможностью управлять автомобилем при помощи мобильного приложения.{{material_127015}}Список электронных помощников включает в себя систему предотвращения столкновений с функцией обнаружения пешеходов, адаптивный круиз-контроль, систему контроля рядности движения, систему контроля «слепых» зон, ассистирующую систему при движении задним ходом и камеру заднего вида с динамической разметкой. Кроме того, можно дозаказать систему помощи при вождении по шоссе, которая помогает удерживать автомобиль в центре полосы движения и ехать с «подходящей скоростью, сохраняя безопасное расстояние от впередиидущего автомобиля».В моторную гамму входит 2,0-литровая бензиновая «четверка» мощностью 149 л.с. (179 Нм), которая работает в паре с усовершенствованной бесступенчатой коробкой передач. Кроме того, покупателям предложат гибридную модификацию на основе 1,6-литрового двигателя GDI, электромотора и небольшой аккумуляторной батареи емкостью 1,32 кВт-ч, расположенной под задним диваном. Суммарная отдача достигает 141 л.с. (264 Нм). Глобальные продажи новой Hyundai Elantra стартуют в четвертом квартале 2020 года. До России седан доберется позже.
2020-03-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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