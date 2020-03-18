18 марта 2020, 08:37
Hyundai рассказал о новой Elantra
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Компания Hyundai представила седан Elantra нового поколения. Автомобиль переехал на новую платформу и внешне теперь больше напоминает четырехдверное купе. В салоне стало просторнее, а в списке модификаций появилась гибридная версия.
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Дизайн седана выполнен в новом фирменном стиле Hyundai под названием «Чувственная спортивность». Elantra вслед за Sonata получила широкоугольную параметрическую радиаторную решетку и модернизированную стильную оптику. Указатели поворота теперь встроены в решётку радиатора.
Салон новой Elantra также выгодно отличается от «одноклассников». Несмотря на новый купеобразный силуэт внутренние размеры не пострадали. Наоборот, водитель и передний пассажир получили больше пространства во всех трех измерениях. Самые ощутимые улучшения ждут пассажиров второго ряда. Здесь пространство для ног выросло сразу на 58 мм. К услугам водителя 10,25-дюймовая приборная панель. Медиасистема получила 10,25-дюймовый экран и может поддерживать беспроводные приложения Android Auto и беспроводную Apple CarPlay. В числе опций: беспроводная зарядка для смартфонов, аудиосистема Bose с 8 динамиками, электронный ключ с возможностью управлять автомобилем при помощи мобильного приложения.
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В моторную гамму входит 2,0-литровая бензиновая «четверка» мощностью 149 л.с. (179 Нм), которая работает в паре с усовершенствованной бесступенчатой коробкой передач. Кроме того, покупателям предложат гибридную модификацию на основе 1,6-литрового двигателя GDI, электромотора и небольшой аккумуляторной батареи емкостью 1,32 кВт-ч, расположенной под задним диваном. Суммарная отдача достигает 141 л.с. (264 Нм). Глобальные продажи новой Hyundai Elantra стартуют в четвертом квартале 2020 года. До России седан доберется позже.
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