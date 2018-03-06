6 марта 2018, 16:38
Hyundai рассказал о версии Santa Fe для Европы
Hyundai Santa Fe нового поколения официально дебютировал на Женевском автосалоне. Продажи новинки стартуют в 2019 году, тогда же внедорожник доедет до России. Но в августе его отдельно представят российской публике на мотор-шоу в Москве.
Компания Hyundai показала и рассказала все о новом Santa Fe еще две недели назад на специальном мероприятии у себя на родине, в Южной Корее. Внедорожник изменился как снаружи, так и изнутри. Его дизайн выполнен в духе электрического кроссовера Kona. В салоне появились полностью цифровая панель приборов и огромный дисплей мультимедийной системы, проекционный экран доступен в виде опции.
Hyundai Santa Fe
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 824 000 до 2 494 000 Р
Отзывов: 8
В европейскую моторную гамму внедорожника войдут 3,5-литровая бензиновая «шестерка» и 2,2-литровый дизель мощностью 202 л.с. Оба мотор будут сочетаться с 8-диапазонным «автоматом». Привод – передний или полный. Будет ли линейка двигателей для России отличаться от предлагаемой в Европе, узнаем позднее.
Сейчас в салонах дилеров Hyundai текущее поколение внедорожника Santa Fe предлагается с 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 171 л.с., а также с 2,2-литровым дизелем мощностью 200 л.с. Трансмиссия – 6-диапазонный автомат. Цены начинаются от 1 964 000 рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Турбина хорошо повышает мощность двигателя, но вот надежность... увы : ( И это у всех так почти. Атмосферники лучше в этом отношении. И таскают не хуже - на Кайроне по трассе шел - на диво приемистая машинка, на обгон идет с завидной резвостью.
Отзыв явно заказной (т.е. ни о чом) . Если сравнивать с q5 то цену сравните (считаю не корректно сравнивать)
| Кому: Nonameus Вообще понятие "антифриз с низкой вязкостью" больше похоже на маркетинговый ход, призванный увеличить продажи самого обычного G12+. Даже если подобные охлаждающие жидкости и существуют, то необходимо обратить внимание на оборотную сторону "низкой вязкости" - высокую текучесть. Это означает ...
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