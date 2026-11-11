Секретная разработка из Мичигана: какой необычный навык получат будущие Hyundai и Kia?

Узнает о поломке раньше водителя: какую умную систему готовят для новых Hyundai, Kia и Genesis?

Одна инженерная вакансия неожиданно открыла направление разработок корейского автоконцерна. Новые решения готовят сразу для трех автомобильных марок. Особый интерес вызывают сложные дорожные условия. Подробности скрыты в требованиях к будущему специалисту.

Одна инженерная вакансия неожиданно открыла направление разработок корейского автоконцерна. Новые решения готовят сразу для трех автомобильных марок. Особый интерес вызывают сложные дорожные условия. Подробности скрыты в требованиях к будущему специалисту.

В режиме буксировки поломка может начаться задолго до того, как водитель увидит предупреждение на панели. Именно такие сценарии должны учитывать перспективные системы управления, описанные в вакансии Hyundai America Technical Center в Сьюпириор-Тауншип (штат Мичиган).

Компания ищет специалиста для работы над решениями следующего поколения для североамериканского рынка. Они предназначены для автомобилей Hyundai, Kia и Genesis. Вакансия относится к инженерному проекту и описывает работу с будущими машинами трех брендов группы.

Среди задач: научить бортовые алгоритмы определять массу перевозимого груза. Отдельно система должна оценивать вес прицепа и сцепление шин с покрытием. Для каждого параметра дополнительные датчики устанавливать не планируют: значения предполагается получать косвенно, обрабатывая уже имеющиеся данные автомобиля. В описании вакансии названы машинное обучение и обучение с подкреплением, отдельно упомянуто модельно-прогнозирующее управление.

Задача непростая. Электроника должна распознать, как нагрузка и состояние дороги меняют поведение автомобиля, а затем скорректировать его работу. Для оценки параметров могут использоваться данные силовой установки и тормозной системы, а также системы стабилизации и динамики машины. Вакансия не раскрывает конкретные сигналы и математическую модель, но связывает разработку с интеллектуальной помощью при буксировке и адаптацией к рельефу.

При точной оценке условий система сможет учитывать изменение массы и инерции автопоезда, а также доступное сцепление на грязи, гравии, мокром или каменистом покрытии. Корректировки могут затрагивать работу двигателя, торможение и электронный контроль устойчивости. Это цели разработки, а не описание уже установленной серийной функции.

Отдельная часть проекта связана с ранним обнаружением риска отказа при буксировке и движении по бездорожью. Алгоритмы должны оценивать совокупную нагрузку и эксплуатационные данные, чтобы выявлять возможные проблемы до фактической неисправности. Среди упоминаемых сценариев: перегрев трансмиссии, перегрузка элементов оси и снижение эффективности тормозов.

Если такие алгоритмы внедрят, водитель сможет получить предупреждение о возможном перегреве трансмиссии до физического отказа. Система также должна оценивать риск износа тормозных колодок и перегрузки полуосей. Речь идет о прогнозе критического состояния узлов, а не только о реакции на уже возникшую ошибку.

Разработка ориентирована на следующие поколения автомобилей Hyundai, Kia и Genesis для североамериканского рынка. Но до серийного воплощения еще далеко. Описанные алгоритмы еще только предстоит разработать и применить к управлению автомобилем.