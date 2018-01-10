10 января 2018, 10:39

Hyundai разработает автономные автомобили IV уровня

Hyundai Motor и Aurora - ведущий разработчик технологий автономного вождения - объявили о создании стратегического партнерства для вывода беспилотных автомобилей корейского бренда на дороги общего пользования. Ожидается, что первые модели появятся к 2021 году.
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Hyundai разработает автономные автомобили IV уровня Hyundai

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В рамках этого партнерства Hyundai будет встраивать автономные решения Aurora в свои автомобили, начиная с прототипов, которые будут тестироваться на специально подготовленных площадках. В дальнейшей перспективе компании планируют продавать беспилотные автомобили по всему миру.

Сначала партнеры сосредоточатся на текущей разработке оборудования и программного обеспечения для автоматизированного и беспилотного вождения, а также инфраструктурных служб обработки данных, необходимых для поддержки автономности 4 уровня. Согласно определению SAE, такие машины в определенных условиях могут работать без вмешательства человека и без его контроля.

Целью этого партнерства является быстрое, обширное и безопасное внедрение автономного вождения.
Hyundai начала тестировать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования в США в 2015 году, получив разрешение от штата Невада. В прошлом году в рамках выставки CES-2017 компания продемонстрировала свои беспилотные решения в городской среде на базе автономных моделей IONIQ.

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Hyundai разработает автономные автомобили IV уровня
{{material_121786}}В рамках этого партнерства Hyundai будет встраивать автономные решения Aurora в свои автомобили, начиная с прототипов, которые будут тестироваться на специально подготовленных площадках. В дальнейшей перспективе компании планируют продавать беспилотные автомобили по всему миру. Сначала партнеры сосредоточатся на текущей разработке оборудования и программного обеспечения для автоматизированного и беспилотного вождения, а также инфраструктурных служб обработки данных, необходимых для поддержки автономности 4 уровня. Согласно определению SAE, такие машины в определенных условиях могут работать без вмешательства человека и без его контроля.Целью этого партнерства является быстрое, обширное и безопасное внедрение автономного вождения. Hyundai начала тестировать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования в США в 2015 году, получив разрешение от штата Невада. В прошлом году в рамках выставки CES-2017 компания продемонстрировала свои беспилотные решения в городской среде на базе автономных моделей IONIQ.
2018-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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