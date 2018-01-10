Hyundai разработает автономные автомобили IV уровня
Сначала партнеры сосредоточатся на текущей разработке оборудования и программного обеспечения для автоматизированного и беспилотного вождения, а также инфраструктурных служб обработки данных, необходимых для поддержки автономности 4 уровня. Согласно определению SAE, такие машины в определенных условиях могут работать без вмешательства человека и без его контроля.
Целью этого партнерства является быстрое, обширное и безопасное внедрение автономного вождения.
Hyundai начала тестировать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования в США в 2015 году, получив разрешение от штата Невада. В прошлом году в рамках выставки CES-2017 компания продемонстрировала свои беспилотные решения в городской среде на базе автономных моделей IONIQ.
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