Hyundai решилась продать свои российские активы и назвала имя покупателя

Предстоящую сделку уже одобрил совет директоров южнокорейского концерна. Сейчас идет обсуждение нюансов. Как выяснило издание abn.agency , Hyundai Motor Company решила продать свой петербургский автозавод компании «Арт-Финанс», входящей в холдинг «Авилон». Ранее эта же компания приобрела российские активы концерна Volkswagen Group, включая автозавод в Калужской области.

В конце ноября инсайдеры выяснили, что сделка с Hyundai будет безденежной. Сейчас южнокорейские СМИ пишут у символической сумме в 10 тысяч рублей. Hyundai рассчитывает вернуться в Россию через 2 – 3 года, в отличие от Volkswagen Group, который продал все свои российские активы за 125 млн евро. Не исключено, что на петербургском заводе Hyundai организуют сборку седанов Solaris и Rio, а также кроссоверов Creta, но только под другим брендом. Свою «фамилию» корейским моделям может дать китайский концерн GAC.

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