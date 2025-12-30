Свежий облик и новые технологии — чем удивит Santa Fe следующего поколения

Hyundai Santa Fe 2027: обновленный дизайн и EREV-версия для рынка США

Hyundai готовит обновленный Santa Fe для американского рынка. Модель получит современный экстерьер и гибридную силовую установку EREV. Продажи бренда в США продолжают расти, несмотря на небольшое снижение поставок. Ожидается, что новинка привлечет внимание поклонников кроссоверов.

Hyundai готовит обновленный Santa Fe для американского рынка. Модель получит современный экстерьер и гибридную силовую установку EREV. Продажи бренда в США продолжают расти, несмотря на небольшое снижение поставок. Ожидается, что новинка привлечет внимание поклонников кроссоверов.

Южнокорейский автогигант Hyundai продолжает укреплять свои позиции на рынке Северной Америки. В ноябре компания отметила рекордные показатели по итогам одиннадцати месяцев, несмотря на небольшое снижение поставок в последний месяц осени. По информации автоэкспертов, Hyundai и ее партнер Kia America уверенно занимают четвертое место среди крупнейших автопроизводителей США, уступая лишь японским и американским гигантам.

В центре внимания оказался среднеразмерный кроссовер Santa Fe, который готовится к очередному обновлению. Уже известно, что модель 2027 модельного года получит не только свежий внешний вид, но и новую силовую установку с расширенным электрическим запасом хода (EREV). Такой подход позволит сделать автомобиль еще более привлекательным для покупателей, которые ценят экологичность и современные технологии.

Обновленный Santa Fe отличится более строгими формами кузова, что придаст ему брутальности и подчеркнет черты бренда. Внешний облик станет еще более выразительным благодаря массивной решетке радиатора, новым светодиодным фарам и переработанным бамперам. В салоне ожидаются улучшенные материалы отделки, расширенный список электронных ассистентов и мультимедийных функций.

Особое внимание уделено гибридной версии с технологией EREV. Такая силовая установка сочетает в себе бензиновый двигатель и электромотор, что позволит проезжать значительные расстояния на электротяге без подзарядки. Это решение особенно актуально для американского рынка, где растет спрос на экологичные автомобили, но инфраструктура зарядных станций пока не везде развита.

Hyundai рассчитывает, что обновленный Santa Fe поможет укрепить позиции бренда в сегменте среднеразмерных кроссоверов. Модель ориентирована на широкую аудиторию - от семейных водителей до любителей активного отдыха. Ожидается, что новинка появится в продаже в 2027 году и станет одной из самых заметных премьер на рынке США.