Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

3 февраля 2026, 05:11

Что изменится в Hyundai Santa Fe 2027 модельного года: свежий дизайн, новые технологии и модернизированная силовая установка

Hyundai готовит заметное обновление для Santa Fe 2027 модельного года: переработанный внешний вид, вертикальные задние фонари и новые решения в салоне. Ожидается и появление силовой установки с увеличенным запасом хода. Почему это важно - в нашем материале.

Hyundai Santa Fe приближается к очередному этапу эволюции: спустя три года после масштабного редизайна корейский кроссовер вновь меняет облик. На фоне растущей конкуренции в сегменте среднеразмерных внедорожников производитель решил не ограничиваться косметическими доработками, и предлагает действительно свежий взгляд на привычную модель. Это не просто очередной рестайлинг — изменения затрагивают ключевые элементы экстерьера и, по слухам, внутреннего оснащения.

Внешность Santa Fe 2027 модельного года уже успела вызвать бурю обсуждений среди поклонников марки. Самое заметное - полностью переработанная передняя часть. От фирменных H-образных дневных ходовых огней не осталось и следа: теперь их заменили компактные световые элементы, а тонкая светодиодная полоса стала горизонтальной. Верхняя часть решетки радиатора изменилась до неузнаваемости - теперь это скорее декоративная панель, чем привычная решетка. Внизу отделился массивный боковой воздухозаборник и новые фары. Капот и передние крылья также подверглись доработке, чтобы вписаться в обновленный дизайн.

Профиль автомобиля остался практически прежним, что неудивительно для рестайлинга. Однако сзади Санта-Фе теперь выглядит иначе: горизонтальные фонари уступили место вертикальным, а оформление нижней части пятой двери стало более выразительным. Бампер тоже получил новые штрихи. Колеса, судя по всему, перекочевали с прототипа, который недавно был замечен на тестах.

Внутри рассматриваются не менее интересные перемены. Хотя шпионские снимки не позволяют разглядеть салон, инсайдеры оценивают, что Hyundai внедрит новую систему Pleos Connect на базе Android. Помимо этого, возможны изменения в центральной консоли, рулевом колесе и других элементах интерьера. Это должно было сделать пребывание в салоне еще более комфортным и технологичным.

Особое внимание привлекает информация о появлении новой силовой установки с увеличенным запасом хода. Деталей пока немного, но ясно, что Hyundai стремится предложить не только обновленный дизайн, но и расширить технические возможности Santa Fe. Ожидается, что новая версия будет представлена ​​в США в 2027 модельном году, а до официального дебюта останется от нескольких месяцев до года.

Для сравнения: актуальный Santa Fe 2026 года стартует с отметки 35 050 долларов за базовую комплектацию SE. Более оснащенные версии SEL, XRT, Limited и Calligraphy стоят 37 590, 42 040, 44 600 и 47 600 долларов соответственно. Гибридные модификации также доступны в нескольких вариантах, начиная от 36 400 долларов за SE Hybrid и заканчивая 48 700 долларов за Calligraphy Hybrid.

Hyundai делает ставку на смелые перемены, чтобы сохранить интерес к Santa Fe на фоне растущей конкуренции. Новое поколение обещает не только свежий дизайн, но и расширенные возможности для водителя и пассажиров. Остается дождаться официальной премьеры, чтобы оценить новинку.

Упомянутые модели: Hyundai Santa Fe (от 1 824 000 Р)
Упомянутые марки: Hyundai
