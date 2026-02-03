Что изменится в Hyundai Santa Fe 2027 модельного года: свежий дизайн, новые технологии и модернизированная силовая установка

3 февраля 2026, 05:11
Hyundai Santa Fe 2027: первые детали обновления и неожиданные перемены
Hyundai Santa Fe 2027: первые детали обновления и неожиданные перемены
Hyundai готовит заметное обновление для Santa Fe 2027 модельного года: переработанный внешний вид, вертикальные задние фонари и новые решения в салоне. Ожидается и появление силовой установки с увеличенным запасом хода. Почему это важно - в нашем материале.
Hyundai Santa Fe приближается к очередному этапу эволюции: спустя три года после масштабного редизайна корейский кроссовер вновь меняет облик. На фоне растущей конкуренции в сегменте среднеразмерных внедорожников производитель решил не ограничиваться косметическими доработками, и предлагает действительно свежий взгляд на привычную модель. Это не просто очередной рестайлинг — изменения затрагивают ключевые элементы экстерьера и, по слухам, внутреннего оснащения.
Внешность Santa Fe 2027 модельного года уже успела вызвать бурю обсуждений среди поклонников марки. Самое заметное - полностью переработанная передняя часть. От фирменных H-образных дневных ходовых огней не осталось и следа: теперь их заменили компактные световые элементы, а тонкая светодиодная полоса стала горизонтальной. Верхняя часть решетки радиатора изменилась до неузнаваемости - теперь это скорее декоративная панель, чем привычная решетка. Внизу отделился массивный боковой воздухозаборник и новые фары. Капот и передние крылья также подверглись доработке, чтобы вписаться в обновленный дизайн.
Профиль автомобиля остался практически прежним, что неудивительно для рестайлинга. Однако сзади Санта-Фе теперь выглядит иначе: горизонтальные фонари уступили место вертикальным, а оформление нижней части пятой двери стало более выразительным. Бампер тоже получил новые штрихи. Колеса, судя по всему, перекочевали с прототипа, который недавно был замечен на тестах.
Внутри рассматриваются не менее интересные перемены. Хотя шпионские снимки не позволяют разглядеть салон, инсайдеры оценивают, что Hyundai внедрит новую систему Pleos Connect на базе Android. Помимо этого, возможны изменения в центральной консоли, рулевом колесе и других элементах интерьера. Это должно было сделать пребывание в салоне еще более комфортным и технологичным.
Особое внимание привлекает информация о появлении новой силовой установки с увеличенным запасом хода. Деталей пока немного, но ясно, что Hyundai стремится предложить не только обновленный дизайн, но и расширить технические возможности Santa Fe. Ожидается, что новая версия будет представлена в США в 2027 модельном году, а до официального дебюта останется от нескольких месяцев до года.
Для сравнения: актуальный Santa Fe 2026 года стартует с отметки 35 050 долларов за базовую комплектацию SE. Более оснащенные версии SEL, XRT, Limited и Calligraphy стоят 37 590, 42 040, 44 600 и 47 600 долларов соответственно. Гибридные модификации также доступны в нескольких вариантах, начиная от 36 400 долларов за SE Hybrid и заканчивая 48 700 долларов за Calligraphy Hybrid.
Hyundai делает ставку на смелые перемены, чтобы сохранить интерес к Santa Fe на фоне растущей конкуренции. Новое поколение обещает не только свежий дизайн, но и расширенные возможности для водителя и пассажиров. Остается дождаться официальной премьеры, чтобы оценить новинку.
Похожие материалы Хендай
-
05.01.2026, 18:30
Виртуальный рестайлинг Hyundai Santa Fe 2027: прощание с фирменными H-элементами
В сети появился необычный концепт обновленного Hyundai Santa Fe 2027 модельного года. Дизайнер отказался от узнаваемых H-образных светодиодов и строгих линий. Официальных планов на рестайлинг пока нет, но интерес к теме огромен. Что ждет кроссовер дальше - вопрос открытый.Читать далее
-
30.12.2025, 06:42
Hyundai Santa Fe 2027: обновленный дизайн и EREV-версия для рынка США
Hyundai готовит обновленный Santa Fe для американского рынка. Модель получит современный экстерьер и гибридную силовую установку EREV. Продажи бренда в США продолжают расти, несмотря на небольшое снижение поставок. Ожидается, что новинка привлечет внимание поклонников кроссоверов.Читать далее
-
28.12.2025, 05:36
Стоит ли покупать подержанный Hyundai Santa Fe третьего поколения вместо новой Лады
Hyundai Santa Fe третьей генерации появился в России в 2012 году. Сегодня его можно найти на вторичном рынке по цене новой Lada. В материале рассказываем, как выбрать живучий кроссовер, на что обратить внимание при покупке и какие версии лучше обходить стороной. Не спешите с выбором - есть нюансы, которые могут удивить.Читать далее
-
16.12.2025, 16:49
Hyundai Santa Fe 2027: виртуальный рестайлинг и новые детали в дизайне
Hyundai Santa Fe получил виртуальное обновление от художника. Новые светодиодные элементы и измененные бамперы интригуют поклонников. Продажи модели продолжают расти, несмотря на критику. Ожидать ли реальный рестайлинг - вопрос открыт.Читать далее
-
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
-
06.10.2025, 11:41
Эксперт назвал три модели Hyundai, которые могут разорить на ремонте двигателя
Не все корейские машины одинаково надежны. Некоторые популярные кроссоверы таят сюрпризы. Их моторы могут доставить много хлопот. Специалист указал на конкретные модели. Стоит быть внимательным при выборе подержанного авто. Это поможет избежать серьезных трат.Читать далее
-
19.04.2024, 14:22
Эксперт Желобов назвал 5 лучших кроссоверов за 500 тысяч рублей
Кроссоверы пользуются заслуженной популярностью у отечественных автолюбителей, но за новый автомобиль придется вложить более 1,5 – 2,0 млн рублей. Такая сумма для многих оказывается неподъемной. Эксперт рассказал, какие подержанные кроссоверы можно рассмотреть к покупке, имея полмиллиона рублей.Читать далее
-
20.02.2024, 11:21
Автомобили с самыми надежными в мире моторами. Список из 30 моделей
Двигатель – один из ключевых агрегатов автомобиля, ремонт которого стоит больших денег. Поэтому опытные автомобилисты при выборе машины рекомендуют в первую очередь обращать внимание именно на тип мотора.Читать далее
-
18.09.2023, 12:28
До России добрался Hyundai Santa Fe пятого поколения со спорным дизайном: сколько он стоит?
Российские дилеры начали продавать новейший кроссовер Hyundai Santa Fe пятого поколения, премьера которого состоялась чуть больше месяца назад, в августе 2023 года. Машины везут по схеме параллельного импорта.Читать далее
Похожие материалы Хендай
-
05.01.2026, 18:30
Виртуальный рестайлинг Hyundai Santa Fe 2027: прощание с фирменными H-элементами
В сети появился необычный концепт обновленного Hyundai Santa Fe 2027 модельного года. Дизайнер отказался от узнаваемых H-образных светодиодов и строгих линий. Официальных планов на рестайлинг пока нет, но интерес к теме огромен. Что ждет кроссовер дальше - вопрос открытый.Читать далее
-
30.12.2025, 06:42
Hyundai Santa Fe 2027: обновленный дизайн и EREV-версия для рынка США
Hyundai готовит обновленный Santa Fe для американского рынка. Модель получит современный экстерьер и гибридную силовую установку EREV. Продажи бренда в США продолжают расти, несмотря на небольшое снижение поставок. Ожидается, что новинка привлечет внимание поклонников кроссоверов.Читать далее
-
28.12.2025, 05:36
Стоит ли покупать подержанный Hyundai Santa Fe третьего поколения вместо новой Лады
Hyundai Santa Fe третьей генерации появился в России в 2012 году. Сегодня его можно найти на вторичном рынке по цене новой Lada. В материале рассказываем, как выбрать живучий кроссовер, на что обратить внимание при покупке и какие версии лучше обходить стороной. Не спешите с выбором - есть нюансы, которые могут удивить.Читать далее
-
16.12.2025, 16:49
Hyundai Santa Fe 2027: виртуальный рестайлинг и новые детали в дизайне
Hyundai Santa Fe получил виртуальное обновление от художника. Новые светодиодные элементы и измененные бамперы интригуют поклонников. Продажи модели продолжают расти, несмотря на критику. Ожидать ли реальный рестайлинг - вопрос открыт.Читать далее
-
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
-
06.10.2025, 11:41
Эксперт назвал три модели Hyundai, которые могут разорить на ремонте двигателя
Не все корейские машины одинаково надежны. Некоторые популярные кроссоверы таят сюрпризы. Их моторы могут доставить много хлопот. Специалист указал на конкретные модели. Стоит быть внимательным при выборе подержанного авто. Это поможет избежать серьезных трат.Читать далее
-
19.04.2024, 14:22
Эксперт Желобов назвал 5 лучших кроссоверов за 500 тысяч рублей
Кроссоверы пользуются заслуженной популярностью у отечественных автолюбителей, но за новый автомобиль придется вложить более 1,5 – 2,0 млн рублей. Такая сумма для многих оказывается неподъемной. Эксперт рассказал, какие подержанные кроссоверы можно рассмотреть к покупке, имея полмиллиона рублей.Читать далее
-
20.02.2024, 11:21
Автомобили с самыми надежными в мире моторами. Список из 30 моделей
Двигатель – один из ключевых агрегатов автомобиля, ремонт которого стоит больших денег. Поэтому опытные автомобилисты при выборе машины рекомендуют в первую очередь обращать внимание именно на тип мотора.Читать далее
-
18.09.2023, 12:28
До России добрался Hyundai Santa Fe пятого поколения со спорным дизайном: сколько он стоит?
Российские дилеры начали продавать новейший кроссовер Hyundai Santa Fe пятого поколения, премьера которого состоялась чуть больше месяца назад, в августе 2023 года. Машины везут по схеме параллельного импорта.Читать далее