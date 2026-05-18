Дизайнер показал, как выглядит Santa Fe в кузове пикап: конкуренция с Santa Cruz неизбежна

18 мая 2026, 15:03
Hyundai Santa Fe 2027 в неожиданном формате: рендер пикапа с двумя дверями и короткой базой
Hyundai Santa Fe 2027 в неожиданном формате: рендер пикапа с двумя дверями и короткой базой
Виртуальный проект на базе Hyundai Santa Fe 2027 удивил автосообщество: кроссовер превратился в двухдверный пикап с укороченной базой. Такой вариант не вписывается в современную линейку бренда, но подчеркивает тренды рынка и конкуренцию с Santa Cruz.
Hyundai Santa Fe пятого поколения неожиданно оказался в центре внимания благодаря необычному рендеру: кроссовер превратился в двухдверный пикап с короткой колёсной базой. Такой формат не только выбивается из привычной продуктовой линейки бренда, но и вызывает вопросы о целесообразности подобного решения на фоне существующего Santa Cruz.
Автор виртуального проекта, известный в социальной сети как @jlord8, решил не брать за основу уже существующий пикап Hyundai Santa Cruz, а поэкспериментировать с новым Santa Fe. В результате получился автомобиль с узнаваемой передней частью, но заметно изменёнными пропорциями: укороченная крыша, две компактные двери, уменьшенная база и открытый грузовой отсек. В задней части рендер получил переработанные панели и чуть увеличенный свес, что визуально усиливает утилитарный характер машины.
Детали, такие как угловатые накладки на колёсные арки и фирменные дверные ручки, остались от исходного Santa Fe, но колёса стали меньше и получили более массивную резину — для создания образа настоящего рабочего автомобиля. При этом дизайнер не стал добавлять массивный пластиковый обвес, который мог бы сделать образ ещё более брутальным.
В реальной продуктовой линейке Hyundai такой пикап выглядел бы странно: он напрямую конкурировал бы с Santa Cruz, который уже пять лет выпускается на заводе в Алабаме и построен на базе Tucson. Santa Cruz отличается несущим кузовом, доступен с передним или полным приводом и недавно пережил рестайлинг, получив обновления в экстерьере и салоне. Сейчас модель предлагается в США в пяти комплектациях, а цены на 2026 год варьируются от 29 750 до 43 700 долларов.
Santa Fe 2026 модельного года также не остался без внимания: базовая версия стоит от 35 050 долларов, а топовая Calligraphy — минимум 47 600 долларов без учёта доставки и опций. Для любителей гибридов предусмотрена отдельная линейка с ценами от 36 400 до 48 700 долларов. Такой разброс цен и вариантов комплектаций подчёркивает, насколько Hyundai старается охватить разные сегменты рынка.
В целом появление подобных рендеров говорит о том, что интерес к необычным компоновкам и экспериментам с привычными моделями не угасает. Для российского рынка такие проекты могут быть интересны с точки зрения поиска новых ниш и адаптации зарубежных идей под местные условия. Кроме того, они позволяют взглянуть на привычные автомобили под другим углом и оценить потенциал для развития сегмента пикапов, который в России традиционно воспринимается как нишевый, но постепенно набирает популярность.
Интересно, что эксперименты с необычными форматами автомобилей - не редкость для мирового автопрома. Например, рестомоды и неожиданные переосмысления классических моделей часто становятся поводом для обсуждения среди энтузиастов. Один из таких примеров - проект на базе Ford F-100 1972 года, который получил современное шасси и мощный V8, о чем рассказывалось в материале о рестомоде классического пикапа с патиной.
Похожие материалы Хендай
-
04.05.2026, 20:42
Что скрывают названия автомобилей: неожиданные смыслы популярных моделей
Многие автомобили носят имена, за которыми стоят целые истории - от древних племен до природных явлений. Почему производители выбирают такие названия и как они влияют на восприятие машины? Разбираемся в деталях, которые меняют взгляд на привычные модели.Читать далее
-
27.04.2026, 06:15
Hyundai Santa Fe пятого поколения снова в России: цены, комплектации и нюансы покупки
Hyundai Santa Fe вернулся на российский рынок с официальными поставками и сразу в топовых комплектациях. Эксперты признали модель самой надежной среди корейских авто. Разбираемся, какие версии доступны, чем они отличаются и на что обратить внимание при покупке.Читать далее
-
11.04.2026, 05:38
Масштабный отзыв Hyundai и Genesis: почти 300 тысяч авто под угрозой безопасности
Hyundai и Genesis объявили о крупном отзыве автомобилей в США из-за риска отсоединения креплений ремней безопасности. Проблема затронула популярные модели последних лет выпуска. Почему это событие может повлиять на рынок и что делать владельцам - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.04.2026, 13:14
10 кроссоверов с минимальным расходом бензина: лидеры по экономии топлива
Эксперты составили свежий рейтинг кроссоверов, которые удивляют низким расходом бензина. В подборке оказались как массовые, так и премиальные модели, а некоторые из них способны проехать почти тысячу километров без дозаправки. Читать далее
-
16.02.2026, 18:14
Hyundai Santa Fe снова доступен в России - выгоднее китайских конкурентов
В России стартовали продажи свежего Santa Fe. Модель нового поколения удивила ценой и оснащением. Семейные автомобилисты получили интересную альтернативу. Подробности - в нашем материале. Читать далее
-
12.02.2026, 13:57
Hyundai готовит обновленный Santa Fe 2027: первые детали рестайлинга для рынка США
Hyundai продолжает укреплять позиции в Северной Америке, готовя заметное обновление Santa Fe 2027 модельного года. Новая версия обещает не только свежий дизайн, но и технологические доработки, которые могут изменить восприятие модели на рынке.Читать далее
-
03.02.2026, 05:11
Hyundai Santa Fe 2027: первые детали обновления и неожиданные перемены
Hyundai готовит заметное обновление для Santa Fe 2027 модельного года: переработанный внешний вид, вертикальные задние фонари и новые решения в салоне. Ожидается и появление силовой установки с увеличенным запасом хода. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
05.01.2026, 18:30
Виртуальный рестайлинг Hyundai Santa Fe 2027: прощание с фирменными H-элементами
В сети появился необычный концепт обновленного Hyundai Santa Fe 2027 модельного года. Дизайнер отказался от узнаваемых H-образных светодиодов и строгих линий. Официальных планов на рестайлинг пока нет, но интерес к теме огромен. Что ждет кроссовер дальше - вопрос открытый.Читать далее
-
30.12.2025, 06:42
Hyundai Santa Fe 2027: обновленный дизайн и EREV-версия для рынка США
Hyundai готовит обновленный Santa Fe для американского рынка. Модель получит современный экстерьер и гибридную силовую установку EREV. Продажи бренда в США продолжают расти, несмотря на небольшое снижение поставок. Ожидается, что новинка привлечет внимание поклонников кроссоверов.Читать далее
-
28.12.2025, 05:36
Стоит ли покупать подержанный Hyundai Santa Fe третьего поколения вместо новой Лады
Hyundai Santa Fe третьей генерации появился в России в 2012 году. Сегодня его можно найти на вторичном рынке по цене новой Lada. В материале рассказываем, как выбрать живучий кроссовер, на что обратить внимание при покупке и какие версии лучше обходить стороной. Не спешите с выбором - есть нюансы, которые могут удивить.Читать далее
Похожие материалы Хендай
-
04.05.2026, 20:42
Что скрывают названия автомобилей: неожиданные смыслы популярных моделей
Многие автомобили носят имена, за которыми стоят целые истории - от древних племен до природных явлений. Почему производители выбирают такие названия и как они влияют на восприятие машины? Разбираемся в деталях, которые меняют взгляд на привычные модели.Читать далее
-
27.04.2026, 06:15
Hyundai Santa Fe пятого поколения снова в России: цены, комплектации и нюансы покупки
Hyundai Santa Fe вернулся на российский рынок с официальными поставками и сразу в топовых комплектациях. Эксперты признали модель самой надежной среди корейских авто. Разбираемся, какие версии доступны, чем они отличаются и на что обратить внимание при покупке.Читать далее
-
11.04.2026, 05:38
Масштабный отзыв Hyundai и Genesis: почти 300 тысяч авто под угрозой безопасности
Hyundai и Genesis объявили о крупном отзыве автомобилей в США из-за риска отсоединения креплений ремней безопасности. Проблема затронула популярные модели последних лет выпуска. Почему это событие может повлиять на рынок и что делать владельцам - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.04.2026, 13:14
10 кроссоверов с минимальным расходом бензина: лидеры по экономии топлива
Эксперты составили свежий рейтинг кроссоверов, которые удивляют низким расходом бензина. В подборке оказались как массовые, так и премиальные модели, а некоторые из них способны проехать почти тысячу километров без дозаправки. Читать далее
-
16.02.2026, 18:14
Hyundai Santa Fe снова доступен в России - выгоднее китайских конкурентов
В России стартовали продажи свежего Santa Fe. Модель нового поколения удивила ценой и оснащением. Семейные автомобилисты получили интересную альтернативу. Подробности - в нашем материале. Читать далее
-
12.02.2026, 13:57
Hyundai готовит обновленный Santa Fe 2027: первые детали рестайлинга для рынка США
Hyundai продолжает укреплять позиции в Северной Америке, готовя заметное обновление Santa Fe 2027 модельного года. Новая версия обещает не только свежий дизайн, но и технологические доработки, которые могут изменить восприятие модели на рынке.Читать далее
-
03.02.2026, 05:11
Hyundai Santa Fe 2027: первые детали обновления и неожиданные перемены
Hyundai готовит заметное обновление для Santa Fe 2027 модельного года: переработанный внешний вид, вертикальные задние фонари и новые решения в салоне. Ожидается и появление силовой установки с увеличенным запасом хода. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
05.01.2026, 18:30
Виртуальный рестайлинг Hyundai Santa Fe 2027: прощание с фирменными H-элементами
В сети появился необычный концепт обновленного Hyundai Santa Fe 2027 модельного года. Дизайнер отказался от узнаваемых H-образных светодиодов и строгих линий. Официальных планов на рестайлинг пока нет, но интерес к теме огромен. Что ждет кроссовер дальше - вопрос открытый.Читать далее
-
30.12.2025, 06:42
Hyundai Santa Fe 2027: обновленный дизайн и EREV-версия для рынка США
Hyundai готовит обновленный Santa Fe для американского рынка. Модель получит современный экстерьер и гибридную силовую установку EREV. Продажи бренда в США продолжают расти, несмотря на небольшое снижение поставок. Ожидается, что новинка привлечет внимание поклонников кроссоверов.Читать далее
-
28.12.2025, 05:36
Стоит ли покупать подержанный Hyundai Santa Fe третьего поколения вместо новой Лады
Hyundai Santa Fe третьей генерации появился в России в 2012 году. Сегодня его можно найти на вторичном рынке по цене новой Lada. В материале рассказываем, как выбрать живучий кроссовер, на что обратить внимание при покупке и какие версии лучше обходить стороной. Не спешите с выбором - есть нюансы, которые могут удивить.Читать далее