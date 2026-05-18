Дизайнер показал, как выглядит Santa Fe в кузове пикап: конкуренция с Santa Cruz неизбежна

Hyundai Santa Fe 2027 в неожиданном формате: рендер пикапа с двумя дверями и короткой базой

Виртуальный проект на базе Hyundai Santa Fe 2027 удивил автосообщество: кроссовер превратился в двухдверный пикап с укороченной базой. Такой вариант не вписывается в современную линейку бренда, но подчеркивает тренды рынка и конкуренцию с Santa Cruz.

Hyundai Santa Fe пятого поколения неожиданно оказался в центре внимания благодаря необычному рендеру: кроссовер превратился в двухдверный пикап с короткой колёсной базой. Такой формат не только выбивается из привычной продуктовой линейки бренда, но и вызывает вопросы о целесообразности подобного решения на фоне существующего Santa Cruz.

Автор виртуального проекта, известный в социальной сети как @jlord8, решил не брать за основу уже существующий пикап Hyundai Santa Cruz, а поэкспериментировать с новым Santa Fe. В результате получился автомобиль с узнаваемой передней частью, но заметно изменёнными пропорциями: укороченная крыша, две компактные двери, уменьшенная база и открытый грузовой отсек. В задней части рендер получил переработанные панели и чуть увеличенный свес, что визуально усиливает утилитарный характер машины.

Детали, такие как угловатые накладки на колёсные арки и фирменные дверные ручки, остались от исходного Santa Fe, но колёса стали меньше и получили более массивную резину — для создания образа настоящего рабочего автомобиля. При этом дизайнер не стал добавлять массивный пластиковый обвес, который мог бы сделать образ ещё более брутальным.

В реальной продуктовой линейке Hyundai такой пикап выглядел бы странно: он напрямую конкурировал бы с Santa Cruz, который уже пять лет выпускается на заводе в Алабаме и построен на базе Tucson. Santa Cruz отличается несущим кузовом, доступен с передним или полным приводом и недавно пережил рестайлинг, получив обновления в экстерьере и салоне. Сейчас модель предлагается в США в пяти комплектациях, а цены на 2026 год варьируются от 29 750 до 43 700 долларов.

Santa Fe 2026 модельного года также не остался без внимания: базовая версия стоит от 35 050 долларов, а топовая Calligraphy — минимум 47 600 долларов без учёта доставки и опций. Для любителей гибридов предусмотрена отдельная линейка с ценами от 36 400 до 48 700 долларов. Такой разброс цен и вариантов комплектаций подчёркивает, насколько Hyundai старается охватить разные сегменты рынка.

В целом появление подобных рендеров говорит о том, что интерес к необычным компоновкам и экспериментам с привычными моделями не угасает. Для российского рынка такие проекты могут быть интересны с точки зрения поиска новых ниш и адаптации зарубежных идей под местные условия. Кроме того, они позволяют взглянуть на привычные автомобили под другим углом и оценить потенциал для развития сегмента пикапов, который в России традиционно воспринимается как нишевый, но постепенно набирает популярность.

Интересно, что эксперименты с необычными форматами автомобилей - не редкость для мирового автопрома. Например, рестомоды и неожиданные переосмысления классических моделей часто становятся поводом для обсуждения среди энтузиастов.