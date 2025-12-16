Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

16 декабря 2025, 16:49

Hyundai Santa Fe 2027: виртуальный рестайлинг и новые детали в дизайне

Свежий взгляд на популярный кроссовер — что изменится в облике Santa Fe

Hyundai Santa Fe получил виртуальное обновление от художника. Новые светодиодные элементы и измененные бамперы интригуют поклонников. Продажи модели продолжают расти, несмотря на критику. Ожидать ли реальный рестайлинг - вопрос открыт.

Hyundai продолжает удерживать позиции на американском рынке, несмотря на небольшое снижение продаж в ноябре. За одиннадцать месяцев 2025 года компания реализовала более 822 тысяч автомобилей, что на 8% больше, чем годом ранее. Особенно заметен рост у кроссовера Santa Fe: за год продажи этой модели увеличились на 21%, достигнув почти 128 тысяч экземпляров. Это доказывает, что новый, более угловатый дизайн Santa Fe пришелся по вкусу покупателям, несмотря на споры вокруг внешности.

Фото: Digimods DESIGN / YouTube

Тем не менее, даже самые успешные автомобили время от времени требуют обновления. Виртуальный художник Димас Рамадан, известный своими работами в сфере автомобильного CGI, представил собственное видение рестайлинга Santa Fe для 2027 года. Его проект не предполагает кардинальных изменений, но предлагает свежий взгляд на детали экстерьера.

Вместо привычных H-образных дневных ходовых огней на переднем бампере появились четыре квадратных светодиода, аккуратно встроенных в новую оптику. Фары получили полупрозрачный эффект, а сам бампер стал чуть более выразительным. Также художник добавил новые легкосплавные диски и серые декоративные элементы, которые подчеркивают современный стиль кроссовера.

Задняя часть Santa Fe тоже подверглась доработкам. Вместо спорных H-образных фонарей теперь установлены более компактные светодиоды, расположенные выше, что визуально облегчает корму автомобиля. Бампер сзади также изменился, став более лаконичным и гармоничным.

Вопрос о необходимости реального рестайлинга остается открытым. С одной стороны, продажи Santa Fe продолжают расти, и Hyundai может не спешить с обновлением. С другой - свежие идеи и виртуальные эксперименты подогревают интерес к модели и могут повлиять на решения компании в будущем. Поклонники бренда уже обсуждают, стоит ли вносить изменения или оставить все как есть, ведь успех Santa Fe на рынке очевиден.

Упомянутые модели: Hyundai Santa Fe (от 1 824 000 Р)
Упомянутые марки: Hyundai
