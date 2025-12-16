Свежий взгляд на популярный кроссовер — что изменится в облике Santa Fe

16 декабря 2025, 16:49
Hyundai Santa Fe 2027: виртуальный рестайлинг и новые детали в дизайне
Hyundai Santa Fe 2027: виртуальный рестайлинг и новые детали в дизайне
Hyundai Santa Fe получил виртуальное обновление от художника. Новые светодиодные элементы и измененные бамперы интригуют поклонников. Продажи модели продолжают расти, несмотря на критику. Ожидать ли реальный рестайлинг - вопрос открыт.
Hyundai продолжает удерживать позиции на американском рынке, несмотря на небольшое снижение продаж в ноябре. За одиннадцать месяцев 2025 года компания реализовала более 822 тысяч автомобилей, что на 8% больше, чем годом ранее. Особенно заметен рост у кроссовера Santa Fe: за год продажи этой модели увеличились на 21%, достигнув почти 128 тысяч экземпляров. Это доказывает, что новый, более угловатый дизайн Santa Fe пришелся по вкусу покупателям, несмотря на споры вокруг внешности.
Тем не менее, даже самые успешные автомобили время от времени требуют обновления. Виртуальный художник Димас Рамадан, известный своими работами в сфере автомобильного CGI, представил собственное видение рестайлинга Santa Fe для 2027 года. Его проект не предполагает кардинальных изменений, но предлагает свежий взгляд на детали экстерьера.
Вместо привычных H-образных дневных ходовых огней на переднем бампере появились четыре квадратных светодиода, аккуратно встроенных в новую оптику. Фары получили полупрозрачный эффект, а сам бампер стал чуть более выразительным. Также художник добавил новые легкосплавные диски и серые декоративные элементы, которые подчеркивают современный стиль кроссовера.
Задняя часть Santa Fe тоже подверглась доработкам. Вместо спорных H-образных фонарей теперь установлены более компактные светодиоды, расположенные выше, что визуально облегчает корму автомобиля. Бампер сзади также изменился, став более лаконичным и гармоничным.
Вопрос о необходимости реального рестайлинга остается открытым. С одной стороны, продажи Santa Fe продолжают расти, и Hyundai может не спешить с обновлением. С другой - свежие идеи и виртуальные эксперименты подогревают интерес к модели и могут повлиять на решения компании в будущем. Поклонники бренда уже обсуждают, стоит ли вносить изменения или оставить все как есть, ведь успех Santa Fe на рынке очевиден.
Похожие материалы Хендай
-
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
-
06.10.2025, 11:41
Эксперт назвал три модели Hyundai, которые могут разорить на ремонте двигателя
Не все корейские машины одинаково надежны. Некоторые популярные кроссоверы таят сюрпризы. Их моторы могут доставить много хлопот. Специалист указал на конкретные модели. Стоит быть внимательным при выборе подержанного авто. Это поможет избежать серьезных трат.Читать далее
-
24.05.2024, 14:05
Эксперты назвали самые популярные дизельные автомобили и сколько они стоят
Дизельные автомобили имеют в России своих преданных поклонников, но общая их доля на рынке невелика, порядка 6%. Эксперты сервиса СберАвто рассказали о ценах на самые популярные дизельные машины.Читать далее
-
19.04.2024, 14:22
Эксперт Желобов назвал 5 лучших кроссоверов за 500 тысяч рублей
Кроссоверы пользуются заслуженной популярностью у отечественных автолюбителей, но за новый автомобиль придется вложить более 1,5 – 2,0 млн рублей. Такая сумма для многих оказывается неподъемной. Эксперт рассказал, какие подержанные кроссоверы можно рассмотреть к покупке, имея полмиллиона рублей.Читать далее
-
20.02.2024, 11:21
Автомобили с самыми надежными в мире моторами. Список из 30 моделей
Двигатель – один из ключевых агрегатов автомобиля, ремонт которого стоит больших денег. Поэтому опытные автомобилисты при выборе машины рекомендуют в первую очередь обращать внимание именно на тип мотора.Читать далее
-
18.09.2023, 12:28
До России добрался Hyundai Santa Fe пятого поколения со спорным дизайном: сколько он стоит?
Российские дилеры начали продавать новейший кроссовер Hyundai Santa Fe пятого поколения, премьера которого состоялась чуть больше месяца назад, в августе 2023 года. Машины везут по схеме параллельного импорта.Читать далее
-
11.08.2023, 12:01
Hyundai показала Santa Fe для экстремальных путешествий по бездорожью
Компания Hyundai представила внедорожную версию Santa Fe XRT. Автомобиль дебютировал в виде концепта, но со временем на ее основе могут выпустить серийный кроссовер. Аналогичная версия была у модели предыдущего поколения.Читать далее
-
20.02.2023, 07:43
10 лучших автомобилей 2023 года
Каждый год американский журнал Consumer Reports составляет список из десяти лучших автомобилей. В рейтинге учитывается безопасность, надежность, динамика и удовлетворенность владельцев.Читать далее
-
20.12.2022, 10:28
Появление нового кроссовера не окажет серьезного влияния на рынок: цены растут
Недавно появившийся на свет кроссовер Mazda CX-60 не успел доехать до России официальными каналами, и сегодня его предлагают доставлять «серыми» схемами. Ценник – от 4 до 5,6 млн рублей. Что можно приобрести за такие деньги в сегменте среднеразмерных SUV из числа пока еще доступных вседорожников – об этом очередной обзор 110km.ru.Читать далее
Похожие материалы Хендай
-
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
-
06.10.2025, 11:41
Эксперт назвал три модели Hyundai, которые могут разорить на ремонте двигателя
Не все корейские машины одинаково надежны. Некоторые популярные кроссоверы таят сюрпризы. Их моторы могут доставить много хлопот. Специалист указал на конкретные модели. Стоит быть внимательным при выборе подержанного авто. Это поможет избежать серьезных трат.Читать далее
-
24.05.2024, 14:05
Эксперты назвали самые популярные дизельные автомобили и сколько они стоят
Дизельные автомобили имеют в России своих преданных поклонников, но общая их доля на рынке невелика, порядка 6%. Эксперты сервиса СберАвто рассказали о ценах на самые популярные дизельные машины.Читать далее
-
19.04.2024, 14:22
Эксперт Желобов назвал 5 лучших кроссоверов за 500 тысяч рублей
Кроссоверы пользуются заслуженной популярностью у отечественных автолюбителей, но за новый автомобиль придется вложить более 1,5 – 2,0 млн рублей. Такая сумма для многих оказывается неподъемной. Эксперт рассказал, какие подержанные кроссоверы можно рассмотреть к покупке, имея полмиллиона рублей.Читать далее
-
20.02.2024, 11:21
Автомобили с самыми надежными в мире моторами. Список из 30 моделей
Двигатель – один из ключевых агрегатов автомобиля, ремонт которого стоит больших денег. Поэтому опытные автомобилисты при выборе машины рекомендуют в первую очередь обращать внимание именно на тип мотора.Читать далее
-
18.09.2023, 12:28
До России добрался Hyundai Santa Fe пятого поколения со спорным дизайном: сколько он стоит?
Российские дилеры начали продавать новейший кроссовер Hyundai Santa Fe пятого поколения, премьера которого состоялась чуть больше месяца назад, в августе 2023 года. Машины везут по схеме параллельного импорта.Читать далее
-
11.08.2023, 12:01
Hyundai показала Santa Fe для экстремальных путешествий по бездорожью
Компания Hyundai представила внедорожную версию Santa Fe XRT. Автомобиль дебютировал в виде концепта, но со временем на ее основе могут выпустить серийный кроссовер. Аналогичная версия была у модели предыдущего поколения.Читать далее
-
20.02.2023, 07:43
10 лучших автомобилей 2023 года
Каждый год американский журнал Consumer Reports составляет список из десяти лучших автомобилей. В рейтинге учитывается безопасность, надежность, динамика и удовлетворенность владельцев.Читать далее
-
20.12.2022, 10:28
Появление нового кроссовера не окажет серьезного влияния на рынок: цены растут
Недавно появившийся на свет кроссовер Mazda CX-60 не успел доехать до России официальными каналами, и сегодня его предлагают доставлять «серыми» схемами. Ценник – от 4 до 5,6 млн рублей. Что можно приобрести за такие деньги в сегменте среднеразмерных SUV из числа пока еще доступных вседорожников – об этом очередной обзор 110km.ru.Читать далее
- 5 495 000 РHyundai Santa Fe 2024 в Москве
- 7 550 000 РHyundai Santa Fe 2023 в Москве
- 3 590 000 РHyundai Santa Fe 2018 в Зеленограде
- 3 750 000 РHyundai Santa Fe 2019 в Москве
- 3 650 000 РHyundai Santa Fe 2019 в Москве
- 3 595 000 РHyundai Santa Fe 2018 в Москве
- 4 090 000 РHyundai Santa Fe 2021 в Зеленограде
- 4 000 000 РHyundai Santa Fe 2020 в Москве
- 3 349 000 РHyundai Santa Fe 2018 в Москве
- 2 380 000 РHyundai Santa Fe 2019 в Москве