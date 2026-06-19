Плюсы и минусы Santa Fe II на вторичном рынке - надежность, моторы, полный привод

19 июня 2026, 18:55
Hyundai Santa Fe II: особенности выбора на вторичном рынке и подводные камни
Hyundai Santa Fe II: особенности выбора на вторичном рынке и подводные камни
Hyundai Santa Fe II остается одним из самых популярных кроссоверов D-класса в России. Просторный салон, крепкая подвеска и доступная цена делают его привлекательным, но возрастные нюансы требуют внимательного подхода при покупке с пробегом.
Hyundai Santa Fe II давно закрепился в числе лидеров среди подержанных кроссоверов D-класса на российском рынке. Покупатели выбирают его за просторный салон, энергоёмкую подвеску и относительно доступную стоимость, что особенно актуально для семей и тех, кто часто пользуется автомобилем.
Второе поколение Santa Fe стало для Hyundai настоящим прорывом: модель быстро завоевала популярность благодаря вместительности, комфорту и разумной цене. Однако возраст большинства экземпляров уже превышает 10 лет, а это накладывает особые требования при осмотре. Кузов хорошо защищён от коррозии благодаря оцинковке, но слабым местом остаются колёсные арки — именно там чаще всего появляется ржавчина. В остальном внешний вид Santa Fe II обычно сохраняется достойно даже после многих лет эксплуатации.
До рестайлинга 2010 года Santa Fe II оснащался надёжными моторами. Бензиновый V6 2.7 отличается выносливостью при своевременной замене ремня ГРМ, однако расход топлива в городе может достигать 18 литров на 100 км. Дизель 2.2 требует регулярного контроля топливной системы и турбины, ресурс которых на многих машинах уже близок к исчерпанию.
После обновления в 2010 году появился бензиновый двигатель 2.4 серии Theta II — он экономичнее, но требует частой замены масла и контроля давления. Самым востребованным стал дизель 2.2 мощностью 197 л.с.: он обеспечивает отличную динамику, но чувствителен к качеству топлива и состоянию сажевого фильтра. Замена свечей накала — непростая задача, поэтому лучше довериться профессионалам.
Santa Fe II предлагался с механической и автоматической коробками передач. До рестайлинга использовался 4-ступенчатый автомат, после — 6-ступенчатый. При регулярной замене масла обе трансмиссии способны прослужить более 250 тысяч км. Большинство машин оснащены полным приводом, однако муфта задней оси склонна к перегреву при длительных пробуксовках, поэтому серьёзное бездорожье не рекомендуется.
Подвеска Santa Fe II мягкая и энергоёмкая, ориентирована на комфорт, но в поворотах возможны ощутимые крены. Конструкция простая: спереди — Макферсон, сзади — многорычажка, стоимость запчастей остаётся доступной. В салоне — мягкий пластик и вместительный багажник, но с возрастом появляются потёртости на руле и сиденьях, а также возможны сбои климат-контроля из-за износа сервоприводов.
На вторичном рынке особенно ценятся рестайлинговые дизели 2.2 за тягу и экономичность, а также старые V6 2.7 за простоту и надёжность. При покупке внимательно осмотрите кузов и проверьте состояние полного привода. Как показывает практика, при грамотном уходе Santa Fe II сможет прослужить ещё много лет, оставаясь комфортным и практичным выбором для семьи.
Для сравнения, другие популярные кроссоверы, такие как Honda Vezel и Geely Coolray, также имеют свои особенности эксплуатации и обслуживания, о которых подробно рассказывается в отдельном материале о различиях моделей .
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