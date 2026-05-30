В России снова продают новый Santa Fe: стоит ли брать вместо китайцев — разбор доступных предложений на рынке

Hyundai Santa Fe нового поколения в России: цена ниже, чем у большинства китайских кроссоверов

В России стартовали продажи пятого поколения Hyundai Santa Fe по цене от 3,6 млн рублей. Эта сумма делает модель заметно выгоднее многих китайских аналогов, а эксперты отмечают высокий уровень надежности и оснащения новинки. Разбираемся, чем Santa Fe выделяется на фоне рынка и почему его стоит рассмотреть именно сейчас.

Появление Hyundai Santa Fe пятого поколения на российском рынке стало важным событием для автолюбителей. Модель сразу привлекла внимание благодаря стартовой цене в 3,6 млн рублей — это ощутимо ниже, чем у большинства китайских лидеров в сегменте трехрядных кроссоверов. Такой ценовой разрыв особенно актуален на фоне продолжающегося роста цен на новые автомобили в России.

В объявлениях на популярных классифайдах минимальная стоимость Santa Fe начинается с 3 595 000 рублей. Для сравнения: Geely Monjaro сейчас стоит не менее 4 599 990 рублей, а GAC GS8 — от 4 799 000 рублей даже в базовых версиях. Jetour X90 Plus с семиместным салоном предлагается минимум за 3 969 900 рублей. На этом фоне предложение Santa Fe выглядит особенно привлекательно, хотя речь идет о привозе под заказ.

В базовой комплектации покупатель получает трехрядный салон, черный экран, многозонный климат-контроль, двойную беспроводную зарядку и современную цифровую панель приборов, объединенную с центральным дисплеем под единым стеклом. Судя по объявлениям, большинство машин — корейской сборки, оснащенных 2,0-литровым турбомотором мощностью 247 л.с., шестиступенчатым автоматом и полным приводом.

Цены на Santa Fe заметно различаются в зависимости от региона. Во Владивостоке аналогичную версию с тем же мотором можно заказать за 4 050 000 рублей. В Новосибирске доступна гибридная корейская сборка мощностью 235 л.с. — сочетание 1,6-литрового турбомотора Smartstream (180 л.с.) и электродвигателя на 65 л.с., встроенного в 6-ступенчатую коробку. Такой вариант обойдется в 4 399 000 рублей. В Москве Santa Fe с 2,5-литровым 281-сильным турбомотором и 8-ступенчатым автоматом продается уже за 4,9 миллиона рублей. В других городах цены доходят до 5,4 млн рублей, а машины в наличии встречаются в Набережных Челнах (5,2 млн), Краснодаре (5,2 млн), Омске, Уфе и Екатеринбурге (5,3 млн).

По данным объявлений, на рынке сейчас более 200 экземпляров Santa Fe пятого поколения, разбросанных по всей стране. Заказать кроссовер можно практически в любом крупном городе — от Москвы и Санкт-Петербурга до Краснодара и Казани. Это расширяет возможности выбора для покупателей, которые ищут современный и надежный семейный автомобиль.

Эксперты портала TopSpeed недавно признали Hyundai Santa Fe пятого поколения самым надежным корейским автомобилем, присвоив ему 9 баллов из 10 за надежность, 8 баллов за безопасность и 8,5 баллов за соотношение цены и качества. Такой рейтинг подтверждает, что Santa Fe удается конкурировать не только по цене, но и по ключевым характеристикам.

Для российского рынка важно, что Santa Fe сочетает в себе просторный салон, современное оснащение и проверенную репутацию бренда. Модель может заинтересовать тех, кто ищет альтернативу китайским кроссоверам, но не готов переплачивать за премиальные марки. Кроме того, наличие гибридных версий и широкий выбор комплектаций позволяют подобрать вариант для разных задач и бюджетов. В условиях ограниченного выбора новых автомобилей в России появление Santa Fe пятого поколения выглядит своевременным и практичным предложением.