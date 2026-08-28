Дешевле Geely Monjaro и Jaecoo: сколько сейчас стоит самый надежный корейский кроссовер в России

Hyundai Santa Fe нового поколения в России: цена ниже китайских конкурентов

В России появились новые Hyundai Santa Fe пятого поколения по цене от 3,6 млн рублей. Это предложение оказалось выгоднее, чем у большинства китайских кроссоверов того же класса. Эксперты отмечают высокий уровень надежности и безопасности модели, что делает ее особенно актуальной на фоне роста цен на автомобили.

В России появились новые Hyundai Santa Fe пятого поколения по цене от 3,6 млн рублей. Это предложение оказалось выгоднее, чем у большинства китайских кроссоверов того же класса. Эксперты отмечают высокий уровень надежности и безопасности модели, что делает ее особенно актуальной на фоне роста цен на автомобили.

Появление нового Hyundai Santa Fe пятого поколения на российском рынке вызвало интерес среди автолюбителей, ведь модель официально не представлена в стране. Несмотря на это, кроссоверы поступают к дилерам по параллельному импорту, стартовая цена составляет 3,6 млн рублей. Это заметно ниже, чем у большинства официально продающихся китайских конкурентов в том же сегменте.

Для сравнения, Jetour X90+ в семиместной версии «Премиум» 2025 или 2026 года стоит минимум 4 199 000 рублей, Jaecoo J8 — от 4 219 000 рублей, Geely Monjaro и вовсе начинается с 4 599 990 рублей. Таким образом, Hyundai Santa Fe становится одним из наиболее доступных вариантов среди крупных семейных кроссоверов, несмотря на неофициальный статус поставок.

В техническом плане Santa Fe пятого поколения предлагает гибридную силовую установку: 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 180 л.с. Работает в паре с электродвигателем на 65 л.с. и шестиступенчатым автоматом. Совокупная отдача достигает 235 л.с., что обеспечивает уверенную динамику и экономичность. В продаже встречаются версии как с классическим ДВС, так и с гибридной системой, что расширяет выбор для покупателей.

Hyundai Santa Fe пятого поколения оценивают как самый надежный корейский кроссовер, присвоив ему 9 баллов из 10 за надежность, 8 баллов за безопасность и 8,5 баллов за соотношение цены и качества.

Интерес к новым моделям с расширенными возможностями и высоким уровнем безопасности подтверждается и в других сегментах рынка. Например, спрос на электровелосипеды с увеличенной грузоподъемностью и запасом хода, как у моделей SISIGAD, также растет — подробности о практических решениях для города можно найти в нашем материале. Это свидетельствует об общей тенденции: российские покупатели все чаще отдают предпочтение транспорту, сочетающему надежность, экономичность и современные технологии.

Важно отметить, что Hyundai Santa Fe пятого поколения не только выгоден по цене, но и предлагает широкий набор опций, включая современные системы помощи, адаптивный круиз-контроль и расширенные ассистенты водителя. Для российского рынка это особенно актуально, учитывая ограниченный выбор новых моделей и постоянный рост цен на автомобили. В конечном итоге Santa Fe выглядит как сбалансированное решение для тех, кто ценит качество, безопасность и разумную стоимость.