Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

22 июля 2026, 13:23

Hyundai Santa Fe сменил поколение: новые детали и неожиданные перемены

Hyundai Santa Fe сменил поколение: новые детали и неожиданные перемены

Первый снимок обновленного Santa Fe: почему это не просто рестайлинг, а смена эпохи

Hyundai Santa Fe сменил поколение: новые детали и неожиданные перемены

На тестах замечен обновленный Hyundai Santa Fe, и на этот раз удалось рассмотреть интерьер. Мало кто знает, что изменения затронули не только дизайн, но и техническую часть. Эксперты объяснили, почему корейцы решились на столь радикальные шаги и что это значит для рынка. Какие проблемы решает новая версия и когда ждать премьеру - разбираемся подробно.

На тестах замечен обновленный Hyundai Santa Fe, и на этот раз удалось рассмотреть интерьер. Мало кто знает, что изменения затронули не только дизайн, но и техническую часть. Эксперты объяснили, почему корейцы решились на столь радикальные шаги и что это значит для рынка. Какие проблемы решает новая версия и когда ждать премьеру - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей новость о глубокой модернизации Hyundai Santa Fe может стать сигналом к переменам на рынке кроссоверов. Причина проста: производитель решился на масштабные изменения не только из-за внешнего вида, но и из-за необходимости вернуть интерес покупателей, который заметно снизился в последние годы. Как пишет Carscoops, корейская компания пошла дальше обычного рестайлинга - речь идет о полноценной смене поколения.

Свежие шпионские снимки с дорожных испытаний раскрыли не только экстерьер, но и интерьер нового Santa Fe. В салоне теперь доминирует минимализм: крупный тачскрин мультимедийной системы стал центральным элементом, а цифровая приборная панель переехала ближе к лобовому стеклу, что создает ощущение простора и современности. Под экраном разместился блок климат-контроля с физическими кнопками - редкость для современных моделей, где все чаще встречаются сенсорные панели. Однако центральный тоннель выглядит спорно: он высок и пока кажется незавершенным, что может вызвать вопросы у будущих владельцев.

Экстерьер Santa Fe также претерпел значительные изменения. Кузов стал более гладким и строгим, что, по мнению экспертов, должно устранить прежние претензии к дизайну. Причиной столь радикального подхода называют слабый спрос на текущую версию, вызванный, как отмечают аналитики, неоднозначной внешностью. Теперь ставка делается на лаконичность и современные линии, чтобы вернуть доверие покупателей.

Техническая часть тоже не осталась без внимания. Hyundai официально подтвердил, что все модификации с 2,5-литровым турбомотором получат 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Проблемная роботизированная трансмиссия уходит в прошлое, что должно повысить надежность и снизить количество жалоб. Это решение может стать ключевым для тех, кто выбирает автомобиль по критерию долговечности и простоты обслуживания.

Интересно, что тенденция к минимализму и внедрению новых технологий в интерьере наблюдается и у других производителей. Например, в недавнем обзоре сравнения сенсорных и физических кнопок в автомобилях эксперты пришли к выводу, что не столько тип управления, сколько его реализация влияет на удобство и безопасность. Это подтверждает, что Hyundai движется в актуальном направлении, делая ставку на эргономику и современные решения.

По имеющимся данным, официальная премьера нового Santa Fe ожидается ближе к концу 2026 года или в начале 2027-го. Для российского рынка это может означать появление более конкурентоспособного кроссовера, способного составить достойную конкуренцию не только корейским, но и китайским моделям. Важно отметить, что смена поколения - это не просто обновление внешности, а комплексная работа над ошибками, которая может изменить расстановку сил в сегменте SUV. Для покупателей это шанс получить автомобиль с улучшенной надежностью, современным интерьером и актуальными технологиями.

Упомянутые модели: Hyundai Santa Fe (от 1 824 000 Р)
Упомянутые марки: Hyundai
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