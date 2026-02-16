Новый корейский кроссовер имеет все шансы стать хитом для семейных покупателей в России

16 февраля 2026, 18:14
Hyundai Santa Fe снова доступен в России - выгоднее китайских конкурентов
В России стартовали продажи свежего Santa Fe. Модель нового поколения удивила ценой и оснащением. Семейные автомобилисты получили интересную альтернативу. Подробности - в нашем материале.
На российском рынке вновь появился Hyundai Santa Fe пятого поколения, который сразу привлек внимание покупателей, ищущих просторный и современный кроссовер для всей семьи. Как сообщает Автоновости дня, дилеры предлагают новинку по цене от 3,86 миллиона рублей, что заметно ниже стоимости большинства аналогичных моделей из Китая.
Для сравнения, Geely Okavango оценивается минимум в 3,9 миллиона рублей, а за Geely Monjaro придется заплатить не менее 4,55 миллиона. Jaecoo J8 в свежих комплектациях и вовсе стартует от 4,27 миллиона. На этом фоне Santa Fe выглядит особенно привлекательно для тех, кто не готов рассматривать китайские бренды.
Самые доступные версии Santa Fe можно заказать во Владивостоке. За 3,86 миллиона рублей покупатель получает комплектацию Modern с атмосферным мотором объемом 2,5 литра (194 л.с.) и восьмиступенчатой автоматической коробкой. В оснащение входят кожаный салон, цифровая приборная панель, мультимедийная система, камера кругового обзора, два люка, проекционный дисплей, климат-контроль с несколькими зонами, электроприводы сидений и широкий набор зимних опций - от подогрева стекол до обогрева всех кресел.
Для тех, кто предпочитает более динамичные версии, доступен Santa Fe Connoisseur Pro Max с турбированным 2,0-литровым двигателем мощностью 247 л.с. и тем же восьмиступенчатым автоматом. Такой автомобиль обойдется во Владивостоке в 4,53 миллиона рублей. Внутри - черно-белая кожа, раздельные кресла второго ряда, две беспроводные зарядки, объединенные дисплеи и двухзонный климат-контроль.
В других регионах цены немного выше. В Подмосковье за аналогичный Santa Fe просят 4,65 миллиона, а в наличии в Краснодаре, Набережных Челнах и Санкт-Петербурге - от 5 до 5,3 миллиона рублей. Гибридная версия с 180-сильным мотором во Владивостоке стоит 5,2 миллиона.
Машины уже растаможены и доступны для регистрации в крупных городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Омске, Перми, Чебоксарах, Иркутске, Краснодаре, Барнауле, Магнитогорске, Тюмени, Самаре и Калуге. Самые дорогие экземпляры, не учитывая скидки, оцениваются в 6–6,5 миллиона рублей.
Эксперты TopSpeed ранее признали Hyundai Santa Fe пятого поколения самым надежным автомобилем из Кореи. Модель получила высокие оценки за долговечность, безопасность и соотношение цены и качества, что только усилило интерес к ней среди российских покупателей.
Похожие материалы Хендай
-
12.02.2026, 13:57
Hyundai готовит обновленный Santa Fe 2027: первые детали рестайлинга для рынка США
Hyundai продолжает укреплять позиции в Северной Америке, готовя заметное обновление Santa Fe 2027 модельного года. Новая версия обещает не только свежий дизайн, но и технологические доработки, которые могут изменить восприятие модели на рынке.Читать далее
-
03.02.2026, 05:11
Hyundai Santa Fe 2027: первые детали обновления и неожиданные перемены
Hyundai готовит заметное обновление для Santa Fe 2027 модельного года: переработанный внешний вид, вертикальные задние фонари и новые решения в салоне. Ожидается и появление силовой установки с увеличенным запасом хода. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
05.01.2026, 18:30
Виртуальный рестайлинг Hyundai Santa Fe 2027: прощание с фирменными H-элементами
В сети появился необычный концепт обновленного Hyundai Santa Fe 2027 модельного года. Дизайнер отказался от узнаваемых H-образных светодиодов и строгих линий. Официальных планов на рестайлинг пока нет, но интерес к теме огромен. Что ждет кроссовер дальше - вопрос открытый.Читать далее
-
30.12.2025, 06:42
Hyundai Santa Fe 2027: обновленный дизайн и EREV-версия для рынка США
Hyundai готовит обновленный Santa Fe для американского рынка. Модель получит современный экстерьер и гибридную силовую установку EREV. Продажи бренда в США продолжают расти, несмотря на небольшое снижение поставок. Ожидается, что новинка привлечет внимание поклонников кроссоверов.Читать далее
-
28.12.2025, 05:36
Стоит ли покупать подержанный Hyundai Santa Fe третьего поколения вместо новой Лады
Hyundai Santa Fe третьей генерации появился в России в 2012 году. Сегодня его можно найти на вторичном рынке по цене новой Lada. В материале рассказываем, как выбрать живучий кроссовер, на что обратить внимание при покупке и какие версии лучше обходить стороной. Не спешите с выбором - есть нюансы, которые могут удивить.Читать далее
-
16.12.2025, 16:49
Hyundai Santa Fe 2027: виртуальный рестайлинг и новые детали в дизайне
Hyundai Santa Fe получил виртуальное обновление от художника. Новые светодиодные элементы и измененные бамперы интригуют поклонников. Продажи модели продолжают расти, несмотря на критику. Ожидать ли реальный рестайлинг - вопрос открыт.Читать далее
-
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
-
06.10.2025, 11:41
Эксперт назвал три модели Hyundai, которые могут разорить на ремонте двигателя
Не все корейские машины одинаково надежны. Некоторые популярные кроссоверы таят сюрпризы. Их моторы могут доставить много хлопот. Специалист указал на конкретные модели. Стоит быть внимательным при выборе подержанного авто. Это поможет избежать серьезных трат.Читать далее
-
24.05.2024, 14:05
Эксперты назвали самые популярные дизельные автомобили и сколько они стоят
Дизельные автомобили имеют в России своих преданных поклонников, но общая их доля на рынке невелика, порядка 6%. Эксперты сервиса СберАвто рассказали о ценах на самые популярные дизельные машины.Читать далее
