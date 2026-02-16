Новый корейский кроссовер имеет все шансы стать хитом для семейных покупателей в России

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Элина Градова

16 февраля 2026, 18:14

В России стартовали продажи свежего Santa Fe. Модель нового поколения удивила ценой и оснащением. Семейные автомобилисты получили интересную альтернативу. Подробности - в нашем материале.

В России стартовали продажи свежего Santa Fe. Модель нового поколения удивила ценой и оснащением. Семейные автомобилисты получили интересную альтернативу. Подробности - в нашем материале.

На российском рынке вновь появился Hyundai Santa Fe пятого поколения, который сразу привлек внимание покупателей, ищущих просторный и современный кроссовер для всей семьи. Как сообщает Автоновости дня, дилеры предлагают новинку по цене от 3,86 миллиона рублей, что заметно ниже стоимости большинства аналогичных моделей из Китая.

Для сравнения, Geely Okavango оценивается минимум в 3,9 миллиона рублей, а за Geely Monjaro придется заплатить не менее 4,55 миллиона. Jaecoo J8 в свежих комплектациях и вовсе стартует от 4,27 миллиона. На этом фоне Santa Fe выглядит особенно привлекательно для тех, кто не готов рассматривать китайские бренды.

Самые доступные версии Santa Fe можно заказать во Владивостоке. За 3,86 миллиона рублей покупатель получает комплектацию Modern с атмосферным мотором объемом 2,5 литра (194 л.с.) и восьмиступенчатой автоматической коробкой. В оснащение входят кожаный салон, цифровая приборная панель, мультимедийная система, камера кругового обзора, два люка, проекционный дисплей, климат-контроль с несколькими зонами, электроприводы сидений и широкий набор зимних опций - от подогрева стекол до обогрева всех кресел.

Фото: Hyundai

Для тех, кто предпочитает более динамичные версии, доступен Santa Fe Connoisseur Pro Max с турбированным 2,0-литровым двигателем мощностью 247 л.с. и тем же восьмиступенчатым автоматом. Такой автомобиль обойдется во Владивостоке в 4,53 миллиона рублей. Внутри - черно-белая кожа, раздельные кресла второго ряда, две беспроводные зарядки, объединенные дисплеи и двухзонный климат-контроль.

В других регионах цены немного выше. В Подмосковье за аналогичный Santa Fe просят 4,65 миллиона, а в наличии в Краснодаре, Набережных Челнах и Санкт-Петербурге - от 5 до 5,3 миллиона рублей. Гибридная версия с 180-сильным мотором во Владивостоке стоит 5,2 миллиона.

Фото: Hyundai

Машины уже растаможены и доступны для регистрации в крупных городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Омске, Перми, Чебоксарах, Иркутске, Краснодаре, Барнауле, Магнитогорске, Тюмени, Самаре и Калуге. Самые дорогие экземпляры, не учитывая скидки, оцениваются в 6–6,5 миллиона рублей.

Эксперты TopSpeed ранее признали Hyundai Santa Fe пятого поколения самым надежным автомобилем из Кореи. Модель получила высокие оценки за долговечность, безопасность и соотношение цены и качества, что только усилило интерес к ней среди российских покупателей.

Упомянутые модели: Hyundai Santa Fe (от 1 824 000 Р)
Упомянутые марки: Hyundai
