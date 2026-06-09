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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

9 июня 2026, 12:29

Hyundai Santa Fe V поколения в России: продажи и ценовой разрыв с Китаем

Hyundai Santa Fe V поколения в России: продажи и ценовой разрыв с Китаем

В России снова продают новый Santa Fe: стоит ли брать вместо китайцев — разбор доступных предложений на рынке

Hyundai Santa Fe V поколения в России: продажи и ценовой разрыв с Китаем

В России начались продажи пятого поколения Hyundai Santa Fe по цене от 3,6 млн рублей. Модель выделяется на фоне конкурентов сочетанием оснащения, надежности и доступности, что особенно актуально на фоне роста цен на новые автомобили.

В России начались продажи пятого поколения Hyundai Santa Fe по цене от 3,6 млн рублей. Модель выделяется на фоне конкурентов сочетанием оснащения, надежности и доступности, что особенно актуально на фоне роста цен на новые автомобили.

Появление Hyundai Santa Fe пятого поколения на российском рынке сразу вызвало интерес среди автолюбителей, ведь стартовая цена в 3,6 млн рублей заметно ниже, чем у большинства китайских трёхрядных кроссоверов. На фоне продолжающегося роста цен на новые автомобили такой разрыв выглядит особенно значимым для покупателей, ищущих современные семейные машины.

Судя по объявлениям, минимальная стоимость Santa Fe начинается с 3 595 000 рублей, что делает его доступнее таких моделей, как Geely Monjaro (от 4 599 990 рублей), GAC GS8 (от 4 799 000 рублей) и Jetour X90 Plus (от 3 969 900 рублей). При этом речь идёт о машинах, которые предлагаются под заказ, но даже с учётом этого предложение выглядит привлекательно.

В базовой комплектации Santa Fe предлагает трёхрядный салон, современную цифровую панель приборов, объединённую с центральным дисплеем, многозонный климат-контроль, двойную беспроводную зарядку и панорамный экран. Большинство автомобилей — корейской сборки, оснащённых 2,0-литровым турбомотором мощностью 247 л.с., шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Цены на Santa Fe различаются в зависимости от региона. Во Владивостоке аналогичная версия стоит 4 050 000 рублей, в Новосибирске доступна гибридная модификация (235 л.с.) за 4 399 000 рублей, а в Москве Santa Fe с 2,5-литровым турбомотором (281 л.с.) и 8-ступенчатым «автоматом» предлагается за 4,9 млн рублей. В других городах ценник доходит до 5,4 млн рублей; машины в наличии встречаются в Набережных Челнах, Краснодаре, Омске, Уфе и Екатеринбурге.

Эксперты оценили Hyundai Santa Fe пятого поколения как самый надёжный корейский автомобиль, присвоив ему 9 баллов из 10 за надёжность, 8 баллов за безопасность и 8,5 баллов за соотношение цены и качества. При этом подтверждено, что модель способна конкурировать не только по цене, но и по ключевым характеристикам.

Для российского рынка важен просторный салон, необычное оснащение и репутация бренда. Santa Fe может заинтересовать тех, кто ищет альтернативу китайским кроссоверам, но не готов переплачивать за премиальные марки. Наличие гибридных решений и широкий выбор комплектаций позволяют подобрать вариант под разные задачи и бюджеты.

В условиях ограниченного выбора новых автомобилей в России появление Santa Fe пятого поколения выглядит своевременным и практичным предложением. Модель сочетает в себе актуальные технологии, надёжность и привлекательную цену, что делает её одним из наиболее интересных вариантов для семейных покупателей в 2026 году.

На рынке сейчас представлено более 200 экземпляров Santa Fe пятого поколения, распределённых по всей стране. Заказать кроссовер можно практически в любом крупном городе, что расширяет возможности выбора для покупателей. Такой широкий охват напоминает ситуацию с другими популярными моделями, например, как отмечалось в материале о доступности Mitsubishi Delica D:5 для российских семейных водителей - подробности о рынке минивэнов .

Упомянутые модели: Hyundai Santa Fe (от 1 824 000 Р), Geely Monjaro, GAC GS8, Jetour X90 Plus
Упомянутые марки: Hyundai, Geely, GAC, Jetour
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