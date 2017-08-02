2 августа 2017, 16:28

Hyundai сбавляет обороты в России

Это суждение вытекает из данных продаж бренда в июле текущего года. Согласно данным корейского автопроизводителя, в минувшем месяце россияне сообща приобрели 11 952 новых Hyundai. Это заметно проигрывает результатам деятельности компании в июне, когда удалось реализовать 14 673 ед.
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Hyundai сбавляет обороты в России Hyundai Solaris

Слабее в июле крутились колеса главной «забойной» единицы бренда последних лет – бюджетного Solaris. Российским дилерам удалось найти покупателей лишь на 6 951 новый седан. При этом в июне суммарная цифра продаж «Солариса» составляла 7 485 ед. Удивление вызывает тот факт, что бестселлер совсем недавно прошел через этап модернизации, и именно на это представители компании делали ставку.

С меньшим огоньком в минувшем месяце тянул компактный кроссовер Creta – максимум, которого ему удалось добиться на отечественном рынке, это 3 202 проданных экземпляров. В том же июне Hyundai сумел продать в стране 4 012 ед.

Ждем официального сообщения Комитета автопроизводителей АЕБ, чтобы иметь полную картину по рынку в июле и месту, которое ныне занимает Hyundai.

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Hyundai сбавляет обороты в России
Слабее в июле крутились колеса главной «забойной» единицы бренда последних лет – бюджетного Solaris. Российским дилерам удалось найти покупателей лишь на 6 951 новый седан. При этом в июне суммарная цифра продаж «Солариса» составляла 7 485 ед. Удивление вызывает тот факт, что бестселлер совсем недавно прошел через этап модернизации, и именно на это представители компании делали ставку. С меньшим огоньком в минувшем месяце тянул компактный кроссовер Creta – максимум, которого ему удалось добиться на отечественном рынке, это 3 202 проданных экземпляров. В том же июне Hyundai сумел продать в стране 4 012 ед. Ждем официального сообщения Комитета автопроизводителей АЕБ, чтобы иметь полную картину по рынку в июле и месту, которое ныне занимает Hyundai.
2017-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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