Hyundai сбавляет обороты в России
Слабее в июле крутились колеса главной «забойной» единицы бренда последних лет – бюджетного Solaris. Российским дилерам удалось найти покупателей лишь на 6 951 новый седан. При этом в июне суммарная цифра продаж «Солариса» составляла 7 485 ед. Удивление вызывает тот факт, что бестселлер совсем недавно прошел через этап модернизации, и именно на это представители компании делали ставку.
С меньшим огоньком в минувшем месяце тянул компактный кроссовер Creta – максимум, которого ему удалось добиться на отечественном рынке, это 3 202 проданных экземпляров. В том же июне Hyundai сумел продать в стране 4 012 ед.
Ждем официального сообщения Комитета автопроизводителей АЕБ, чтобы иметь полную картину по рынку в июле и месту, которое ныне занимает Hyundai.
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