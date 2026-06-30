Hyundai Solaris или Kia Rio в 2026: опции, моторы — что взять для российских условий

30 июня 2026, 18:10
Hyundai Solaris и Kia Rio 2026: сравнение комплектаций, цен и ключевых отличий
Hyundai Solaris и Kia Rio 2026: сравнение комплектаций, цен и ключевых отличий
В 2026 году Hyundai Solaris и Kia Rio вновь оказались в центре внимания на рынке бюджетных седанов. Мы разобрали, чем отличаются комплектации, какие опции доступны и как изменились цены, чтобы понять, какой автомобиль выгоднее для покупки в текущих условиях.
В 2026 году российский рынок бюджетных седанов вновь оказался в центре внимания благодаря обновлённым Hyundai Solaris и Kia Rio. Эти модели традиционно входят в число самых популярных у покупателей, однако теперь конкуренция между ними обострилась: Solaris вышел в новом поколении, а Rio продолжает удерживать позиции за счёт проверенной конструкции и доступной цены.
В базовых версиях оба автомобиля оснащены передними подушками безопасности, усилителем руля и боковыми электростеклоподъёмниками, однако кондиционер отсутствует. Hyundai Solaris делает акцент на современных системах безопасности: ассистент торможения, антипробуксовочная система, помощь при экстренном торможении, датчики давления в шинах и поддержка старта на подъёме. Для начинающих водителей это может стать весомым преимуществом. Kia Rio, в свою очередь, уже в начальной комплектации имеет электропривод и обогрев зеркал, а также заводскую антикоррозийную обработку.
Стоимость базового Hyundai Solaris на вторичном рынке начинается от 624 900 рублей, а Kia Rio – от 650 900 рублей. Оба седана комплектуются 1,4-литровыми двигателями и механической коробкой передач, но у Rio мотор мощнее — 107 л.с. против 100 у Solaris, что влияет на транспортный налог. При этом Solaris оснащается шестиступенчатой коробкой, а Rio — пятиступенчатой.
В более оснащённых версиях Hyundai Solaris Active Plus появляются кондиционер, подогрев сидений, электропривод и обогрев зеркал, а также аудиосистема с управлением на руле. В комплектации Comfort Audio добавлены подогрев руля, обогрев лобового стекла и зоны покоя дворников, а также кожаная отделка руля и селектора КПП. Интересно, что Rio с автоматической коробкой передач стоит дешевле, чем аналогичный Solaris.
В топовых версиях разница между моделями становится ещё заметнее. Kia Rio Prestige предлагает климат-контроль, датчик света, линзованную оптику, задние дисковые тормоза, подогрев лобового стекла и форсунок омывателя, боковые подушки и шторки безопасности, а также автоматическую блокировку дверей при движении. Hyundai Solaris Elegance оснащён навигацией с интеграцией со смартфонами, задними парктрониками и хромированной отделкой.
В максимальных комплектациях обе модели получают 1,6-литровые моторы, автоматическую коробку передач, бесключевой доступ, светодиодные задние фонари и 16-дюймовые колёсные диски. У Hyundai Solaris предусмотрены камера заднего вида с динамической разметкой, подогрев задних сидений и функция автоматического открывания багажника, а у Kia Rio — штатная навигация и отделка салона под карбон.
Стоит отметить, что в последние годы премиальные опции всё чаще встречаются даже в бюджетных моделях. Это усиливает конкуренцию и вынуждает производителей предлагать больше функций за те же деньги. Для покупателей это означает расширение выбора и возможность получить современные технологии по доступной цене.
Hyundai Solaris и Kia Rio продолжают задавать стандарты в сегменте доступных седанов, предлагая широкий выбор комплектаций и опций. Судя по представленным данным, выбор между моделями зависит от личных приоритетов: кому-то важнее современные системы безопасности, а кто-то предпочитает дополнительные возможности комфорта и выгодную цену. В любом случае оба автомобиля адаптированы к российским условиям и способны удовлетворить запросы большинства покупателей.
При оценке последних изменений на рынке важно учитывать не только технические характеристики, но и новые правила, которые могут повлиять на автомобильный сектор. Например, процедура возврата водительских прав после лишения в 2026 году стала сложнее — этот вопрос подробно разбирается в отдельном материале о новых тонкостях возврата прав .
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