Kia Rio или Hyundai Solaris: неочевидные различия, о которых молчат продавцы — реальные плюсы и минусы популярных седанов

Автор: Мария Степанова

8 мая 2026, 17:43

Hyundai Solaris и Kia Rio на вторичном рынке: что скрывают популярные седаны

Hyundai Solaris и Kia Rio продолжают удерживать лидерство среди подержанных автомобилей, но различия в оснащении, динамике и стоимости могут стать решающими при выборе. Разбираемся, какие нюансы эксплуатации этих моделей важны для российских условий и почему детали имеют значение именно сейчас.

Сравнение Hyundai Solaris и Kia Rio на вторичном рынке становится всё более актуальным для российских автомобилистов. В условиях, когда выбор машины требует высокой осознанности, именно детали комплектаций, особенности динамики и разница в стоимости могут стать решающими. Эти два седана давно закрепились в топе продаж, но при ближайшем рассмотрении обнаруживаются тонкости, которые могут повлиять на решение будущего владельца.

Если рассматривать Hyundai Solaris в рестайлинговом первом поколении (2014–2017 гг.) и Kia Rio третьего поколения (2011–2015 гг.), то оба автомобиля оснащены одинаковым 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л.с. Однако уже на этапе выбора коробки передач проявляются различия: Solaris чаще встречается с шестиступенчатым автоматом, а Rio — с механикой. Это напрямую влияет на комфорт в пробках и динамику разгона, что особенно важно для мегаполисов.

Габаритные размеры моделей почти одинаковы: разница в длине кузова составляет всего пять миллиметров, колёсная база и клиренс полностью совпадают. Однако багажник у Kia Rio чуть вместительнее — 500 литров против 470 у Solaris, что может быть критично для семейных поездок или перевозки крупного багажа.

Несмотря на схожие технические параметры, разгон до 100 км/ч у Kia Rio происходит быстрее — 10,3 секунды против 11,2 у Solaris. Причина — немного меньшая масса Rio. Расход топлива практически одинаков: 6,4 литра на 100 км у Rio и 6,5 литра у Solaris, что несущественно для повседневной эксплуатации.

На рынке разница в цене между новыми моделями минимальна. Но на вторичном рынке разрыв становится заметнее: средняя стоимость Solaris составляет 960 тысяч рублей, Rio — 760 тысяч. Это может быть связано с более высокой ликвидностью Solaris при перепродаже, что важно для тех, кто планирует сменить автомобиль через несколько лет.

Рейтинги владельцев говорят о высоком уровне удовлетворённости обеими моделями: 8,8 балла у Solaris и 8,9 у Rio. Однако в отзывах часто встречаются жалобы на слабые места. Владельцы Solaris отмечают проблемы с качеством сборки, не всегда добросовестным сервисом и повышенным расходом топлива в определённых условиях. Также высказываются претензии по поводу отваливающихся бамперов и гарантий на некоторые детали.

Владельцы Kia Rio, напротив, хвалят внешний вид и удобство для семьи, но часто недовольны шумоизоляцией — на скорости в салоне слышно всё, что происходит на улице. Кроме того, отмечаются проблемы с электроникой, быстрый износ деталей подвески и некачественная сборка на российских заводах: уже на первых тысячах километров приходится менять стойки, рулевые наконечники и даже рулевую рейку.

Обе модели рассчитаны на пять пассажиров, имеют передний привод и одинаковый объём двигателя. В итоге выбор между Hyundai Solaris и Kia Rio сводится к личным приоритетам: кому-то важнее автоматическая коробка и ликвидность на вторичном рынке, а кто-то предпочтёт более вместительный багажник и чуть более динамичный Rio. Несмотря на перечисленные недостатки, обе модели продолжают пользоваться спросом на российском рынке.

Упомянутые модели: Hyundai Solaris (от 569 900 Р), KIA Rio (от 601 900 Р)
