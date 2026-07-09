Почему Hyundai Solaris на вторичке уходит быстрее и дороже, чем Kia Rio при одинаковом пробеге

Hyundai Solaris и Kia Rio: реальные сроки службы мотора и автомата на вторичке

Hyundai Solaris и Kia Rio остаются одними из самых востребованных на вторичном рынке. Почему эти автомобили так популярны, каковы их сильные и слабые стороны, и на что обратить внимание при покупке - рассказываем в материале.

Hyundai Solaris и Kia Rio остаются одними из самых востребованных на вторичном рынке. Почему эти автомобили так популярны, каковы их сильные и слабые стороны, и на что обратить внимание при покупке - рассказываем в материале.

Hyundai Solaris и Kia Rio давно закрепились в списках лидеров российской вторички, и эта тенденция не ослабевает. Причина — сочетание доступности, надежности и простоты обслуживания. На рынке представлены как седаны, так и хэтчбеки, хотя последних заметно меньше. Компактные размеры этих машин особенно ценят те, кто действительно сталкивается с плотной городской застройкой и нехваткой парковочных мест.

Несмотря на схожие технические характеристики, ощущения от управления у этих моделей различаются. Владельцы отмечают, что Hyundai Solaris мягче проходит неровности, а Kia Rio кажется более собранным на трассе. Этот аргумент часто становится решающим при выборе между двумя машинами. Оба автомобиля комплектуются бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 1,6 литра, а также доступны с механической или автоматической коробкой передач. Интересно, что среди подержанных Solaris чаще встречаются версии с автоматом, а у Rio — с механикой. Это отражает различные предпочтения покупателей и условия эксплуатации.

Вопрос ресурса мотора и автомата волнует многих. При регулярном обслуживании оба двигателя способны пройти до 300 тысяч километров без серьезных проблем. Автоматические коробки передач также демонстрируют высокую надежность и редко требуют капитального ремонта в процессе эксплуатации. Однако у каждой модели есть свои тонкости. У Hyundai Solaris иногда отмечают недостатки качества некоторых элементов кузова и отделки салона. В плотных городских пробках расход топлива может быть выше заявленного. У Kia Rio чаще обсуждают повышенный уровень шума при движении, а также необходимость ремонта отдельных элементов подвески. Кроме того, поступают жалобы на незначительные сбои в работе электроники.

С точки зрения расходов на обслуживание и ремонт разницы между моделями практически нет. Запчасти доступны, стоимость плановых работ примерно одинакова. Поэтому при выборе между этими автомобилями экономия на содержании не станет решающим аргументом. Еще один важный момент — ликвидность на вторичном рынке. Hyundai Solaris обычно продается быстрее и немного дороже, чем аналогичный Kia Rio. Это связано с устойчивым спросом и сложившейся репутацией модели среди покупателей.

Обе модели производятся в России, что обеспечивает доступность запчастей и сервисов; на рынке представлено множество предложений с разным пробегом и состоянием. Автомобили хорошо подходят для начинающих водителей благодаря простоте управления и невысокой стоимости владения. Эти особенности делают Hyundai Solaris и Kia Rio одними из самых рациональных вариантов для покупки на вторичном рынке в 2026 году.

Оба автомобиля зарекомендовали себя как практичные и выгодные решения для города и поездок на дальние расстояния. При грамотном уходе они способны прослужить долго, а выбор между ними зависит скорее от личных предпочтений и особенностей эксплуатации. Тем, кто интересуется новыми формами городского транспорта, стоит обратить внимание на современные решения, например, необычные электровелосипеды-карготейлы , которые также набирают популярность в мегаполисах.