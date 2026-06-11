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Автор: Дарья Климова

11 июня 2026, 09:54

Hyundai Solaris и Kia Rio: сколько на самом деле служат мотор и автомат

Hyundai Solaris и Kia Rio: сколько на самом деле служат мотор и автомат

Почему Hyundai Solaris на вторичке уходит быстрее и дороже, чем Kia Rio при одинаковом пробеге

Hyundai Solaris и Kia Rio: сколько на самом деле служат мотор и автомат

Hyundai Solaris и Kia Rio часто встречаются на вторичном рынке. Модели похожи, но есть нюансы. Владельцы делятся опытом эксплуатации. Узнайте, что важно учитывать при выборе.

Hyundai Solaris и Kia Rio часто встречаются на вторичном рынке. Модели похожи, но есть нюансы. Владельцы делятся опытом эксплуатации. Узнайте, что важно учитывать при выборе.

На вторичном рынке автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio стабильно занимают лидирующие позиции по числу предложений. Эти машины давно стали привычным выбором для тех, кто ищет надежный городской транспорт. Как сообщает njcar.ru, среди вариантов можно встретить как седаны, так и хэтчбеки, хотя последние встречаются реже. Компактные размеры особенно ценят водители, которым важна маневренность и простота парковки в условиях плотной городской застройки.

Несмотря на схожие технические параметры, ощущения от управления у Solaris и Rio могут отличаться. Некоторые владельцы отмечают, что Solaris мягче проходит неровности, а Rio кажется более собранным на трассе. Это влияет на выбор, ведь комфорт и управляемость для многих играют ключевую роль.

Обе модели оснащались бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 1,6 литра, а также предлагались с механической или автоматической коробкой передач. Интересно, что среди подержанных Solaris чаще встречаются версии с автоматом, а у Rio больше машин с механикой. Это отражает предпочтения покупателей и особенности эксплуатации в разных условиях.

Владельцы часто интересуются, насколько долговечны моторы и автоматы этих автомобилей. При регулярном обслуживании оба двигателя способны пройти до 300 тысяч километров без серьезных проблем. Автоматические коробки передач также демонстрируют высокую надежность и редко требуют капитального ремонта до аналогичного пробега.

Однако у каждой модели есть свои нюансы. У Hyundai Solaris иногда отмечают недостатки в качестве некоторых кузовных элементов и отделки салона. В городских пробках расход топлива может быть выше заявленного. У Kia Rio чаще обсуждают повышенный уровень шума на скорости и необходимость ремонта отдельных элементов подвески по мере эксплуатации. Также встречаются жалобы на незначительные сбои в работе электроники.

С точки зрения расходов на обслуживание и ремонт, существенной разницы между моделями нет. Запчасти доступны, а стоимость плановых работ примерно одинакова. Поэтому при выборе между этими автомобилями экономия на содержании не станет решающим фактором.

Еще один важный момент - ликвидность на вторичном рынке. Hyundai Solaris обычно продается быстрее и по чуть более высокой цене, чем аналогичный Kia Rio. Это связано с устойчивым спросом и репутацией модели среди покупателей.

В целом, оба автомобиля зарекомендовали себя как практичные и выносливые решения для города и поездок на дальние расстояния. При грамотном обслуживании они способны прослужить долго, а выбор между ними зависит скорее от личных предпочтений и нюансов эксплуатации.

Упомянутые модели: Hyundai Solaris (от 569 900 Р), KIA Rio (от 601 900 Р)
Упомянутые марки: Hyundai, KIA
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