Hyundai Solaris или Kia Rio: какая машина надежнее?

Эксперты разобрали особенности Solaris и Rio. Узнайте, чем отличаются эти модели. Какие слабые места есть у популярных седанов. Ответы на самые частые вопросы - в нашем материале.

Эксперты разобрали особенности Solaris и Rio. Узнайте, чем отличаются эти модели. Какие слабые места есть у популярных седанов. Ответы на самые частые вопросы - в нашем материале.

Hyundai Solaris и Kia Rio уже много лет остаются одними из самых востребованных автомобилей на российском рынке. Несмотря на схожесть технической базы, эти машины проявляют себя по-разному как в эксплуатации, так и при перепродаже. Специалисты провели детальный разбор, чтобы выяснить, насколько надежны эти модели и какие нюансы стоит учитывать при выборе.

В первую очередь, различия проявляются в поведении на дороге. Solaris ориентирован на комфорт: его подвеска мягко сглаживает мелкие дефекты асфальта, что особенно ценят жители мегаполисов. Однако на высоких скоростях кузов начинает раскачиваться, и водителю приходится быть внимательнее. В то же время Rio отличается более жесткой подвеской, что обеспечивает лучшую управляемость и устойчивость на трассе. Такая настройка позволяет уверенно держать курс даже при сильном боковом ветре, но пассажиры могут ощущать каждую неровность дорожного полотна.

Что касается технической части, оба автомобиля оснащаются моторами объемом 1,4 и 1,6 литра. При регулярном обслуживании двигатели способны пройти до 300 тысяч километров без серьезных проблем. Основная угроза для силовых агрегатов - эксплуатация на низких оборотах, что ускоряет износ. Автоматические коробки передач считаются одними из самых выносливых в своем классе, но требуют своевременной замены масла - каждые 60 тысяч километров. Важно помнить, что качество топлива напрямую влияет на долговечность моторов.

У Solaris есть слабое место - тонкое лакокрасочное покрытие. Даже небольшие сколы на капоте быстро приводят к появлению ржавчины. Владельцы Rio чаще жалуются на недостаточную шумоизоляцию колесных арок и нестабильную работу электрики. В жаркое время года при отсутствии обслуживания возможна деформация пластиковых деталей под капотом. Электроника обеих моделей чувствительна к влажности: после пяти лет эксплуатации могут возникать проблемы с контактами в блоках управления.

На вторичном рынке Solaris пользуется большим спросом и продается быстрее Rio примерно на 10-15%. Это связано с тем, что Solaris воспринимается как более простой и доступный автомобиль, тогда как Rio считают чуть более дорогим в обслуживании, хотя цены на запчасти практически не отличаются. Обслуживание обеих моделей не вызывает сложностей: широкий выбор оригинальных и аналоговых деталей позволяет быстро решать любые вопросы даже в небольших городах.

Средний ресурс двигателя составляет около 300 тысяч километров, автоматическая коробка передач служит до 250 тысяч километров, а межсервисный интервал - 15 тысяч километров. Эти показатели делают корейские седаны привлекательными для тех, кто ищет надежный и неприхотливый автомобиль.

Эксперты отмечают, что автоматические и механические коробки передач одинаково надежны при правильном уходе, а мотор 1,6 литра лучше подходит для трассы благодаря запасу мощности. Покупать автомобили после работы в такси не рекомендуется: даже при хорошем внешнем виде такие машины имеют значительный скрытый износ.

Массовость моделей и доступность сервисов делают Hyundai Solaris и Kia Rio отличным выбором для тех, кто ценит практичность и не хочет сталкиваться с долгим ожиданием запчастей. Выбор между этими автомобилями зависит от личных предпочтений: комфорт или управляемость, но оба варианта способны прослужить долго без серьезных вложений.