Что важно знать о выборе между Kia Rio и Hyundai Solaris — реальные плюсы и минусы популярных седанов

28 февраля 2026, 14:21
Hyundai Solaris и Kia Rio: сравнение характеристик, цен и отзывов владельцев
Hyundai Solaris и Kia Rio: сравнение характеристик, цен и отзывов владельцев
Сравнение Hyundai Solaris и Kia Rio по техническим параметрам, стоимости и отзывам владельцев поможет понять, какой седан предпочтительнее для российских дорог. В материале - нюансы эксплуатации, реальные оценки и неожиданные детали.
Выбор между Hyundai Solaris и Kia Rio остается актуальным для многих российских автолюбителей, поскольку обе модели давно закрепились в лидерах продаж. Однако различия в комплектациях, ценах и опыте эксплуатации могут стать решающими при покупке, поэтому стоит детально разобраться, чем отличаются эти машины.
Если рассматривать Hyundai Solaris в рестайлинге первого поколения (2014–2017 годов) и Kia Rio третьего поколения (2011–2015 годов), то оба седана оснащены одинаковым 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 лошадиные силы. Однако различие начинается уже с коробки передач: Solaris чаще встречается с 6-ступенчатым автоматом, а Rio — с механикой, что влияет не только на динамику, но и на комфорт в городских пробках. По габаритам автомобили практически идентичны: длина кузова отличается всего на 5 миллиметров, а колесная база и клиренс совпадают полностью. Правда, багажник у Рио чуть вместительнее — 500 литров против 470 у Соляриса, остальные различия в размерах минимальны.
Интересно, что, несмотря на схожие технические характеристики, разгон до 100 километров в час у Kia Rio чуть быстрее — 10,3 секунды против 11,2 у Solaris, что можно объяснить немного меньшей массой Рио. Впрочем, разница в расходе топлива практически незаметна: 6,4 литра на 100 километров у Rio и 6,5 литра у Solaris. Цены на новые автомобили когда-то различались незначительно: Solaris стоил около 705 тысяч рублей, а Rio — примерно 641 тысячу. Однако на вторичном рынке разрыв становится заметнее: Solaris оценивается в среднем в 960 тысяч, тогда как Rio — в 760 тысяч рублей, что может быть связано с лучшей ликвидностью Соляриса при перепродаже.
Рейтинги владельцев говорят о высоком уровне удовлетворенности обеими моделями: 8,8 балла у Solaris и 8,9 у Rio, но если заглянуть в отзывы, становится ясно, что у каждой машины есть свои слабые места. Владельцы Solaris отмечают проблемы с качеством сборки, не всегда добросовестным сервисом и повышенным расходом топлива в определенных условиях, а также жалуются на отваливающиеся бамперы и отсутствие гарантий на некоторые детали. Владельцы Kia Rio, в свою очередь, хвалят внешний вид и удобство эксплуатации, особенно для семей с детьми, однако среди минусов часто упоминается практически полное отсутствие шумоизоляции — на скорости в салоне слышно все, что происходит на улице. Кроме того, встречаются жалобы на проблемы с электроникой, быстрый износ деталей подвески и некачественную сборку на российских заводах, когда уже на первых тысячах километров приходится менять стойки, рулевые наконечники и даже рулевую рейку.
Оба автомобиля рассчитаны на пять пассажиров, имеют передний привод и двигатель одинакового объема, так что в целом выбор сводится к личным предпочтениям: кому-то важнее автоматическая коробка и ликвидность на вторичном рынке, а кто-то предпочтет более вместительный багажник и немного лучшую динамику Rio. В любом случае, обе модели остаются востребованными на российском рынке, несмотря на отдельные недостатки.
Похожие материалы Хендай, Киа, Солярис
-
25.02.2026, 11:48
Три автомата, которые не ломаются: какие коробки выдерживают 300 000 км и больше
Вышло исследование: какие автомобили с автоматом способны пройти свыше 300 тысяч км без серьезных поломок. Эксперт объяснил, почему эти коробки выживают там, где другие сдаются. Мало кто знает, что влияет на их ресурс.Читать далее
-
23.02.2026, 13:44
Сколько реально стоит проехать 100 000 км на Lada Vesta, Kia Rio и Volkswagen Polo
Эксперты разобрали, во сколько обойдется эксплуатация Lada Vesta, Kia Rio и Volkswagen Polo на дистанции 100 000 км. В расчетах учтены все ключевые траты: от покупки и ТО до топлива и налогов. Почему эти цифры важны - в материале.Читать далее
-
20.02.2026, 20:39
Какие авто допускают к работе в Яндекс Такси: новые правила и ограничения 2026 года
Вышло новое исследование: какие автомобили реально допускают к работе в Яндекс Такси по тарифам эконом, комфорт и бизнес. Почему часть моделей не прошли отбор, что изменится с 2026 года и какие требования ужесточили - мало кто знает детали.Читать далее
-
18.02.2026, 07:45
10 самых выгодных подержанных авто до 2 млн рублей: свежий рейтинг для покупателей
Вышло исследование: на вторичном рынке России появились новые лидеры среди бюджетных авто. Эксперт назвал 10 моделей, которые сохраняют ликвидность и не теряют в цене. Какие машины сейчас выгоднее всего покупать и почему - объясняем подробно.Читать далее
-
17.02.2026, 18:24
Вторичный рынок в 2026: какие подержанные авто стали самыми желанными
Рынок подержанных авто в России меняется. Покупатели ищут выгодные варианты. Спрос смещается к возрастным моделям. Эксперты отмечают новые тенденции в выборе машин.Читать далее
-
16.02.2026, 18:18
Hyundai Solaris: плюсы и минусы, которые определяют выбор на вторичке и в салоне
Hyundai Solaris остается одним из самых обсуждаемых автомобилей в России. В материале - пять ключевых достоинств и недостатков модели, которые влияют на решение о покупке и формируют репутацию Solaris среди автолюбителей.Читать далее
-
28.02.2026, 14:49
Harley-Davidson Fat Boy в уникальном тюнинге: свежий взгляд на классику кастомайзинга
В мире кастомных мотоциклов имя Winston Yeh и его мастерская Rough Crafts давно стали синонимом высочайшего качества и оригинальных решений. Новый проект на базе Harley-Davidson Fat Boy удивляет не только внешним видом, но и количеством доработок. Эксперты отмечают, что подобный подход меняет представление о возможностях индивидуализации техники.Читать далее
-
28.02.2026, 11:57
Немцы проигрывают цифровую гонку: почему покупатели все чаще выбирают авто из Азии
Немецкие автогиганты BMW, Mercedes и Volkswagen могут лишиться привычных позиций уже к 2030 году. Почему азиатские бренды опережают Европу, и что это значит для российских водителей - объясняют эксперты. Неожиданные детали и прогнозы.Читать далее
-
28.02.2026, 11:51
Неочевидные функции современных авто: что скрыто в новых моделях
Автомобили последних лет удивляют не только дизайном, но и набором скрытых опций. Многие из них способны облегчить жизнь водителю и повысить безопасность на дороге. Разбираемся, какие функции часто остаются незамеченными.Читать далее
-
28.02.2026, 11:26
Ford готовит пять новых моделей до 2030 года: возвращение Falcon и другие сюрпризы
Ford анонсировал выпуск пяти новых автомобилей до 2030 года, включая электрический пикап и совершенно новые имена в линейке. Виртуальные концепты уже вызывают споры среди поклонников марки. Почему это событие может изменить рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.02.2026, 11:05
Редкий Maserati Ghibli S Nerissimo ушел с молотка дешевле новой Toyota Corolla
На онлайн-аукционе в США Maserati Ghibli S Nerissimo 2017 года продан всего за 20 тысяч долларов - это ниже стоимости новой Toyota Corolla. Разбираемся, чем уникален этот экземпляр, и почему такие предложения появляются все чаще.Читать далее
Похожие материалы Хендай, Киа, Солярис
-
25.02.2026, 11:48
Три автомата, которые не ломаются: какие коробки выдерживают 300 000 км и больше
Вышло исследование: какие автомобили с автоматом способны пройти свыше 300 тысяч км без серьезных поломок. Эксперт объяснил, почему эти коробки выживают там, где другие сдаются. Мало кто знает, что влияет на их ресурс.Читать далее
-
23.02.2026, 13:44
Сколько реально стоит проехать 100 000 км на Lada Vesta, Kia Rio и Volkswagen Polo
Эксперты разобрали, во сколько обойдется эксплуатация Lada Vesta, Kia Rio и Volkswagen Polo на дистанции 100 000 км. В расчетах учтены все ключевые траты: от покупки и ТО до топлива и налогов. Почему эти цифры важны - в материале.Читать далее
-
20.02.2026, 20:39
Какие авто допускают к работе в Яндекс Такси: новые правила и ограничения 2026 года
Вышло новое исследование: какие автомобили реально допускают к работе в Яндекс Такси по тарифам эконом, комфорт и бизнес. Почему часть моделей не прошли отбор, что изменится с 2026 года и какие требования ужесточили - мало кто знает детали.Читать далее
-
18.02.2026, 07:45
10 самых выгодных подержанных авто до 2 млн рублей: свежий рейтинг для покупателей
Вышло исследование: на вторичном рынке России появились новые лидеры среди бюджетных авто. Эксперт назвал 10 моделей, которые сохраняют ликвидность и не теряют в цене. Какие машины сейчас выгоднее всего покупать и почему - объясняем подробно.Читать далее
-
17.02.2026, 18:24
Вторичный рынок в 2026: какие подержанные авто стали самыми желанными
Рынок подержанных авто в России меняется. Покупатели ищут выгодные варианты. Спрос смещается к возрастным моделям. Эксперты отмечают новые тенденции в выборе машин.Читать далее
-
16.02.2026, 18:18
Hyundai Solaris: плюсы и минусы, которые определяют выбор на вторичке и в салоне
Hyundai Solaris остается одним из самых обсуждаемых автомобилей в России. В материале - пять ключевых достоинств и недостатков модели, которые влияют на решение о покупке и формируют репутацию Solaris среди автолюбителей.Читать далее
-
28.02.2026, 14:49
Harley-Davidson Fat Boy в уникальном тюнинге: свежий взгляд на классику кастомайзинга
В мире кастомных мотоциклов имя Winston Yeh и его мастерская Rough Crafts давно стали синонимом высочайшего качества и оригинальных решений. Новый проект на базе Harley-Davidson Fat Boy удивляет не только внешним видом, но и количеством доработок. Эксперты отмечают, что подобный подход меняет представление о возможностях индивидуализации техники.Читать далее
-
28.02.2026, 11:57
Немцы проигрывают цифровую гонку: почему покупатели все чаще выбирают авто из Азии
Немецкие автогиганты BMW, Mercedes и Volkswagen могут лишиться привычных позиций уже к 2030 году. Почему азиатские бренды опережают Европу, и что это значит для российских водителей - объясняют эксперты. Неожиданные детали и прогнозы.Читать далее
-
28.02.2026, 11:51
Неочевидные функции современных авто: что скрыто в новых моделях
Автомобили последних лет удивляют не только дизайном, но и набором скрытых опций. Многие из них способны облегчить жизнь водителю и повысить безопасность на дороге. Разбираемся, какие функции часто остаются незамеченными.Читать далее
-
28.02.2026, 11:26
Ford готовит пять новых моделей до 2030 года: возвращение Falcon и другие сюрпризы
Ford анонсировал выпуск пяти новых автомобилей до 2030 года, включая электрический пикап и совершенно новые имена в линейке. Виртуальные концепты уже вызывают споры среди поклонников марки. Почему это событие может изменить рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.02.2026, 11:05
Редкий Maserati Ghibli S Nerissimo ушел с молотка дешевле новой Toyota Corolla
На онлайн-аукционе в США Maserati Ghibli S Nerissimo 2017 года продан всего за 20 тысяч долларов - это ниже стоимости новой Toyota Corolla. Разбираемся, чем уникален этот экземпляр, и почему такие предложения появляются все чаще.Читать далее