Что важно знать о выборе между Kia Rio и Hyundai Solaris — реальные плюсы и минусы популярных седанов

Hyundai Solaris и Kia Rio: сравнение характеристик, цен и отзывов владельцев

Сравнение Hyundai Solaris и Kia Rio по техническим параметрам, стоимости и отзывам владельцев поможет понять, какой седан предпочтительнее для российских дорог. В материале - нюансы эксплуатации, реальные оценки и неожиданные детали.

Выбор между Hyundai Solaris и Kia Rio остается актуальным для многих российских автолюбителей, поскольку обе модели давно закрепились в лидерах продаж. Однако различия в комплектациях, ценах и опыте эксплуатации могут стать решающими при покупке, поэтому стоит детально разобраться, чем отличаются эти машины.

Если рассматривать Hyundai Solaris в рестайлинге первого поколения (2014–2017 годов) и Kia Rio третьего поколения (2011–2015 годов), то оба седана оснащены одинаковым 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 лошадиные силы. Однако различие начинается уже с коробки передач: Solaris чаще встречается с 6-ступенчатым автоматом, а Rio — с механикой, что влияет не только на динамику, но и на комфорт в городских пробках. По габаритам автомобили практически идентичны: длина кузова отличается всего на 5 миллиметров, а колесная база и клиренс совпадают полностью. Правда, багажник у Рио чуть вместительнее — 500 литров против 470 у Соляриса, остальные различия в размерах минимальны.

Интересно, что, несмотря на схожие технические характеристики, разгон до 100 километров в час у Kia Rio чуть быстрее — 10,3 секунды против 11,2 у Solaris, что можно объяснить немного меньшей массой Рио. Впрочем, разница в расходе топлива практически незаметна: 6,4 литра на 100 километров у Rio и 6,5 литра у Solaris. Цены на новые автомобили когда-то различались незначительно: Solaris стоил около 705 тысяч рублей, а Rio — примерно 641 тысячу. Однако на вторичном рынке разрыв становится заметнее: Solaris оценивается в среднем в 960 тысяч, тогда как Rio — в 760 тысяч рублей, что может быть связано с лучшей ликвидностью Соляриса при перепродаже.

Рейтинги владельцев говорят о высоком уровне удовлетворенности обеими моделями: 8,8 балла у Solaris и 8,9 у Rio, но если заглянуть в отзывы, становится ясно, что у каждой машины есть свои слабые места. Владельцы Solaris отмечают проблемы с качеством сборки, не всегда добросовестным сервисом и повышенным расходом топлива в определенных условиях, а также жалуются на отваливающиеся бамперы и отсутствие гарантий на некоторые детали. Владельцы Kia Rio, в свою очередь, хвалят внешний вид и удобство эксплуатации, особенно для семей с детьми, однако среди минусов часто упоминается практически полное отсутствие шумоизоляции — на скорости в салоне слышно все, что происходит на улице. Кроме того, встречаются жалобы на проблемы с электроникой, быстрый износ деталей подвески и некачественную сборку на российских заводах, когда уже на первых тысячах километров приходится менять стойки, рулевые наконечники и даже рулевую рейку.

Оба автомобиля рассчитаны на пять пассажиров, имеют передний привод и двигатель одинакового объема, так что в целом выбор сводится к личным предпочтениям: кому-то важнее автоматическая коробка и ликвидность на вторичном рынке, а кто-то предпочтет более вместительный багажник и немного лучшую динамику Rio. В любом случае, обе модели остаются востребованными на российском рынке, несмотря на отдельные недостатки.