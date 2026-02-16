Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

16 февраля 2026, 18:18

Вышло исследование: Пять причин, почему Hyundai Solaris вызывает споры среди владельцев и экспертов российского рынка

Hyundai Solaris остается одним из самых обсуждаемых автомобилей в России. В материале - пять ключевых достоинств и недостатков модели, которые влияют на решение о покупке и формируют репутацию Solaris среди автолюбителей.

Hyundai Solaris на протяжении многих лет остается одной из самых обсуждаемых моделей на российском рынке, и его популярность строится на сочетании качеств, которые вызывают у владельцев противоположные оценки. Главным предметом спора является внутреннее пространство: если передние сиденья хвалят за продуманную эргономику и удобство посадки, то теснота заднего ряда для высоких пассажиров становится частым поводом для критики, хотя для бюджетного класса это типичная ситуация.

Ощущение комфорта за рулем — неоспоримая сильная сторона модели, но оно же подчеркивает главный недостаток салона. Водители отмечают удобное расположение всех органов управления и удачную посадку, однако этот позитив нивелируется слабой шумоизоляцией, которая на скорости свыше 60 км/час превращается в серьезный раздражитель из-за гула шин и работы двигателя.

В движении Solaris проявляет себя резвее, чем можно ожидать от его технических характеристик, особенно с мотором 1.6. Эта динамика в сочетании с отличной экономичностью, где расход на трассе может составлять всего 5 литров, является весомым аргументом в пользу покупки, особенно в условиях дорожающего топлива.

Однако инженерные решения в области климат-контроля вызывают вопросы: в сырую погоду стекла быстро запотевают, а мощности кондиционера в жару часто не хватает для эффективного охлаждения салона. К этому добавляются претензии к качеству лакокрасочного покрытия, которое быстро покрывается сколами, а кузов, несмотря на заявленную защиту, со временем может начать ржаветь, особенно в суровых зимних условиях.

Тем не менее, главным козырем Hyundai Solaris остается его исключительная надежность. До пробега в 120 тысяч километров большинство владельцев сталкиваются лишь с плановой заменой расходников, а серьезные поломки являются редкостью, что вкупе с доступностью запчастей делает модель очень неприхотливой в содержании.

На трассе характер автомобиля меняется не в лучшую сторону: жесткая подвеска не обеспечивает желаемой стабильности, и машина становится чувствительной к колеям, что подтверждает его ориентацию исключительно на городскую среду. Все эти качества в совокупности — надежность, экономичность, динамика в городе и ликвидность на вторичном рынке — создают образ идеального городского рабочего автомобиля.

Именно эта сбалансированность и неприхотливость в повседневной эксплуатации, подкрепленная легким запуском в морозы и вместительным багажником, объясняют стабильно высокий спрос на модель. Solaris остается рациональным выбором для тех, кому нужен предсказуемый и недорогой в обслуживании транспорт для каждодневных задач, несмотря на его компромиссы в комфорте и поведении на загородных трассах.

Упомянутые модели: Hyundai Solaris (от 569 900 Р)
Упомянутые марки: Hyundai, Solaris
