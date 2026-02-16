Вышло исследование: Пять причин, почему Hyundai Solaris вызывает споры среди владельцев и экспертов российского рынка

16 февраля 2026, 18:18
Hyundai Solaris: плюсы и минусы, которые определяют выбор на вторичке и в салоне
Hyundai Solaris остается одним из самых обсуждаемых автомобилей в России. В материале - пять ключевых достоинств и недостатков модели, которые влияют на решение о покупке и формируют репутацию Solaris среди автолюбителей.
Hyundai Solaris на протяжении многих лет остается одной из самых обсуждаемых моделей на российском рынке, и его популярность строится на сочетании качеств, которые вызывают у владельцев противоположные оценки. Главным предметом спора является внутреннее пространство: если передние сиденья хвалят за продуманную эргономику и удобство посадки, то теснота заднего ряда для высоких пассажиров становится частым поводом для критики, хотя для бюджетного класса это типичная ситуация.
Ощущение комфорта за рулем — неоспоримая сильная сторона модели, но оно же подчеркивает главный недостаток салона. Водители отмечают удобное расположение всех органов управления и удачную посадку, однако этот позитив нивелируется слабой шумоизоляцией, которая на скорости свыше 60 км/час превращается в серьезный раздражитель из-за гула шин и работы двигателя.
В движении Solaris проявляет себя резвее, чем можно ожидать от его технических характеристик, особенно с мотором 1.6. Эта динамика в сочетании с отличной экономичностью, где расход на трассе может составлять всего 5 литров, является весомым аргументом в пользу покупки, особенно в условиях дорожающего топлива.
Однако инженерные решения в области климат-контроля вызывают вопросы: в сырую погоду стекла быстро запотевают, а мощности кондиционера в жару часто не хватает для эффективного охлаждения салона. К этому добавляются претензии к качеству лакокрасочного покрытия, которое быстро покрывается сколами, а кузов, несмотря на заявленную защиту, со временем может начать ржаветь, особенно в суровых зимних условиях.
Тем не менее, главным козырем Hyundai Solaris остается его исключительная надежность. До пробега в 120 тысяч километров большинство владельцев сталкиваются лишь с плановой заменой расходников, а серьезные поломки являются редкостью, что вкупе с доступностью запчастей делает модель очень неприхотливой в содержании.
На трассе характер автомобиля меняется не в лучшую сторону: жесткая подвеска не обеспечивает желаемой стабильности, и машина становится чувствительной к колеям, что подтверждает его ориентацию исключительно на городскую среду. Все эти качества в совокупности — надежность, экономичность, динамика в городе и ликвидность на вторичном рынке — создают образ идеального городского рабочего автомобиля.
Именно эта сбалансированность и неприхотливость в повседневной эксплуатации, подкрепленная легким запуском в морозы и вместительным багажником, объясняют стабильно высокий спрос на модель. Solaris остается рациональным выбором для тех, кому нужен предсказуемый и недорогой в обслуживании транспорт для каждодневных задач, несмотря на его компромиссы в комфорте и поведении на загородных трассах.
Похожие материалы
-
31.01.2026, 06:39
Какие подержанные авто в России чаще всего приносят владельцам проблемы и убытки
Свежий анализ рынка подержанных автомобилей в России выявил шесть моделей, которые чаще других оказываются в центре неприятных историй. В их числе - машины с прошлым в такси, частыми ДТП и юридическими сложностями. Почему это важно - в материале.Читать далее
-
27.01.2026, 10:45
Какие автомобили с пробегом выбирали россияне в 2025 году
Рынок подержанных автомобилей в России продолжает расти, несмотря на экономические вызовы. Какие модели оказались в центре внимания покупателей и почему именно они удерживают лидерство? Анализируем свежие данные и неожиданные тенденции. Это важно для тех, кто планирует покупку или продажу авто в ближайшее время.Читать далее
-
16.12.2025, 05:27
Четыре лучших автомобиля до миллиона рублей на вторичном рынке в 2025 году
Можно ли найти достойный автомобиль за миллион рублей? Мы изучили рынок и выбрали четыре интересных варианта. В подборке – только проверенные модели, которые не подведут. Узнайте, на что обратить внимание при покупке и какие нюансы учесть.Читать далее
-
27.11.2025, 12:17
Какие автомобили до 5 лет выбирают россияне на вторичном рынке в 2025 году
В 2025 году рынок подержанных авто до 5 лет удивляет. Китайские бренды наступают на пятки привычным фаворитам. Какие марки и модели оказались в топе? Почему найти свежий японский или немецкий авто становится сложнее?Читать далее
-
11.11.2025, 19:53
ТЭК Санкт-Петербурга выделил 29,5 млн рублей на такси для сотрудников
В Петербурге стартовала крупная закупка транспортных услуг. Сотрудники ТЭК получат доступ к такси. Водители будут использовать автомобили разных классов. Подробности контракта раскрыты в материале.Читать далее
-
10.11.2025, 22:37
Рынок подержанных авто в октябре: какие машины чаще всего продавали россияне
Российский рынок авто с пробегом изменился. Цены на машины пошли вниз. Эксперты назвали самые популярные модели. В топах оказались неожиданные лидеры. Узнайте, что сейчас покупают водители.Читать далее
-
24.10.2025, 11:21
Российский автопарк стареет какие машины с пробегом выбирают за 1-3 миллиона
Рынок подержанных машин сильно изменился. Предложений стало гораздо больше. Но покупатели остались верны себе. Их предпочтения почти не поменялись. В топе оказались знакомые всем модели. Но есть и настоящие сюрпризы.Читать далее
-
23.10.2025, 16:38
Названы самые востребованные иномарки с пробегом на вторичном рынке России в 2025 году
Рынок подержанных авто снова удивляет. Предпочтения россиян изменились. В лидерах оказались знакомые модели. Но их возраст и цена поражают. Кто же стал настоящим хитом продаж? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.10.2025, 13:15
Российский авторынок подержанных машин показал рост а Lada Granta стала бестселлером
Рынок автомобилей с пробегом снова оживился. Предпочтения россиян заметно изменились. Некоторые модели показывают уверенный рост. Другие теряют былую популярность. Узнайте лидеров и аутсайдеров сентября. Статистика удивит даже опытных водителей.Читать далее
-
22.09.2025, 16:13
Найти живой Hyundai Solaris с пробегом 300 тысяч км - реальная задача или миф
Ищем подержанный Hyundai Solaris. Пробег машин более 300 тысяч километров. Смотрим на состояние кузова, оцениваем салон и технику. Стоит ли покупать такой автомобиль?Читать далее
