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22 февраля 2020, 23:45

Hyundai Solaris подорожал после обновления

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Российский офис Hyundai опубликовали комплектации и цены рестайлингового седана Solaris. Автомобилю слегка подтянули «лицо» и улучшили шумоизоляцию. В технической части - все по-старому. Прибавка в стоимости составила от 9 000 до 38 000 рублей.
Hyundai Solaris подорожал после обновления

 

Hyundai Solaris подорожал после обновления

 

Hyundai Solaris подорожал после обновления

Фото: Российская газета

Hyundai Solaris подорожал после обновления

Фото: Российская газета

Hyundai Solaris подорожал после обновления

Фото: Российская газета

Hyundai Solaris подорожал после обновления

Фото: Российская газета

Hyundai Solaris подорожал после обновления
Hyundai Solaris подорожал после обновления
Hyundai Solaris подорожал после обновления
Hyundai Solaris подорожал после обновления
Hyundai Solaris подорожал после обновления
Hyundai Solaris подорожал после обновления
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Количество и названия комплектаций не изменились, в отличие от цен. За базовый Solaris в комплектации Active теперь просят минимум 765 000 рублей. За эти деньги покупатель получит машину с мотором 1.4 (100 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой». В список оснащения входят 2 подушки безопасности, ESP, передние электростеклоподъемники и 15-дюймовые стальные колеса. Магнитолы по-прежнему нет, только аудиоподготовка. В комплектации Active Plus (+75 000 рублей) появляется кондиционер, электропакет боковых зеркал, задние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений, аудиосистема с кнопками на руле и Bluetooth, раздельная спинка заднего дивана. Если добавить еще 40 000 рублей, можно взять седан с 6-диапазонным «автоматом».

На уровне Comfort (от 885 000 рублей) есть обогрев руля, круиз-контроль и медиасистема с 8-дюймовым экраном, функция Hands Free и цветной дисплей на панели приборов. Топовая комплектация Elegance доступна только с 1,6-литровым мотором (123 л.с.) и стоит от 1 015 000 рублей (МКПП) и от 1 055 000 рублей (АКПП). Список оснащения включает в себя климат-контроль обогрев ветрового стекла, парктроники по кругу, «противотуманки», светодиодные фары и 15-дюймовые колесные диски.

Дополнительно расширить оснащение можно при помощи трех пакетов опций: Prestige (43 000 рублей), Safety (70 000 рублей) и Style (80 000 рублей). Первый включает такие приятные функции, как обогрев задних сидений, камеру заднего вида и смарт-ключ с функцией дистанционного запуска. Во второй входят дополнительные подушки безопасности, навигатор, камера заднего вида и 16-дюймовые колеса. Третий дублирует пакет Safety, но вместо навигатора здесь установлена система Яндекс.Авто. Позже обещают версию с «кожаным» салоном.

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Форум Hyundai Solaris
Скидки не отражаются в прайсах, так что лучше все же звонить. А лучше всего - приезжать, когда продавцы такую готовность видят - они сразу вспоминают, какие еще программы есть :) По эксплуатации - хорошо ест 92-й (гнал такой для сестры из Самары в Рубцовск) , приемистая, расход упал на двух тысячах (по ...
Farion
Пять новых иномарок до 660 000 рублей
Сейчас бы datsun on do считать иномаркой...
sgdhaioq
Названы лучшие автомобили для такси
Пиз ят в солярке шумки 0 вообще
Михаил
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Hyundai Solaris подорожал после обновления
{{material_128988}}Количество и названия комплектаций не изменились, в отличие от цен. За базовый Solaris в комплектации Active теперь просят минимум 765 000 рублей. За эти деньги покупатель получит машину с мотором 1.4 (100 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой». В список оснащения входят 2 подушки безопасности, ESP, передние электростеклоподъемники и 15-дюймовые стальные колеса. Магнитолы по-прежнему нет, только аудиоподготовка. В комплектации Active Plus (+75 000 рублей) появляется кондиционер, электропакет боковых зеркал, задние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений, аудиосистема с кнопками на руле и Bluetooth, раздельная спинка заднего дивана. Если добавить еще 40 000 рублей, можно взять седан с 6-диапазонным «автоматом».На уровне Comfort (от 885 000 рублей) есть обогрев руля, круиз-контроль и медиасистема с 8-дюймовым экраном, функция Hands Free и цветной дисплей на панели приборов. Топовая комплектация Elegance доступна только с 1,6-литровым мотором (123 л.с.) и стоит от 1 015 000 рублей (МКПП) и от 1 055 000 рублей (АКПП). Список оснащения включает в себя климат-контроль обогрев ветрового стекла, парктроники по кругу, «противотуманки», светодиодные фары и 15-дюймовые колесные диски.Дополнительно расширить оснащение можно при помощи трех пакетов опций: Prestige (43 000 рублей), Safety (70 000 рублей) и Style (80 000 рублей). Первый включает такие приятные функции, как обогрев задних сидений, камеру заднего вида и смарт-ключ с функцией дистанционного запуска. Во второй входят дополнительные подушки безопасности, навигатор, камера заднего вида и 16-дюймовые колеса. Третий дублирует пакет Safety, но вместо навигатора здесь установлена система Яндекс.Авто. Позже обещают версию с «кожаным» салоном.
2020-02-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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