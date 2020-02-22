22 февраля 2020, 23:45
Hyundai Solaris подорожал после обновления
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Российский офис Hyundai опубликовали комплектации и цены рестайлингового седана Solaris. Автомобилю слегка подтянули «лицо» и улучшили шумоизоляцию. В технической части - все по-старому. Прибавка в стоимости составила от 9 000 до 38 000 рублей.
Фото: Российская газета
Фото: Российская газета
Фото: Российская газета
Фото: Российская газета
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На уровне Comfort (от 885 000 рублей) есть обогрев руля, круиз-контроль и медиасистема с 8-дюймовым экраном, функция Hands Free и цветной дисплей на панели приборов. Топовая комплектация Elegance доступна только с 1,6-литровым мотором (123 л.с.) и стоит от 1 015 000 рублей (МКПП) и от 1 055 000 рублей (АКПП). Список оснащения включает в себя климат-контроль обогрев ветрового стекла, парктроники по кругу, «противотуманки», светодиодные фары и 15-дюймовые колесные диски.
Дополнительно расширить оснащение можно при помощи трех пакетов опций: Prestige (43 000 рублей), Safety (70 000 рублей) и Style (80 000 рублей). Первый включает такие приятные функции, как обогрев задних сидений, камеру заднего вида и смарт-ключ с функцией дистанционного запуска. Во второй входят дополнительные подушки безопасности, навигатор, камера заднего вида и 16-дюймовые колеса. Третий дублирует пакет Safety, но вместо навигатора здесь установлена система Яндекс.Авто. Позже обещают версию с «кожаным» салоном.
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