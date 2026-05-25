Hyundai Solaris или Kia Rio в 2026: опции, моторы — что взять для российских условий

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

25 мая 2026, 17:41

Hyundai Solaris против Kia Rio: сравнение комплектаций, цен и особенностей 2026 года

В 2026 году российский рынок бюджетных седанов вновь сталкивает Hyundai Solaris и Kia Rio. Мы разобрали комплектации, цены и ключевые отличия, чтобы понять, какой из этих автомобилей выгоднее для покупки именно сейчас.

В 2026 году выбор между Hyundai Solaris и Kia Rio вновь становится актуальным для тех, кто ищет доступный и надежный седан. Обе модели давно закрепились в топе продаж, но теперь ситуация изменилась: Solaris получил новое поколение, а Rio продолжает удерживать позиции благодаря проверенной конструкции и привлекательной цене.

При сравнении этих автомобилей важно учитывать не только стоимость, но и набор опций в каждой комплектации. Базовый Hyundai Solaris на вторичном рынке сейчас стоит от 624 900 рублей, а Kia Rio — 650 900 рублей. Оба оснащены передними подушками безопасности, усилителем руля и передними электростеклоподъемниками, но кондиционер отсутствует у обоих

Rio выделяется наличием обогреваемых зеркал с электроприводом и заводским антикором уже в базе. Solaris, напротив, делает ставку на установку систем безопасности: здесь есть ассистент торможения, антипробуксовочная система, система помощи при экстренном торможении, датчики давления в шинах и помощь при старте в гору. Для начинающих водителей это может стать решающим аргументом.

Оба автомобиля в начальной версии комплектуются 1,4-литровым мотором и механикой, но у Rio двигатель мощнее — 107 л.с. против 100 у Solaris, что влияет на транспортный налог. При этом у Solaris шестиступенчатая коробка, а у Rio — пятиступенчатая.

Если рассмотреть более оснащенные версии, то в комплектацию Solaris Active Plus входит кондиционер, подогрев сидений, электропривод и обогрев зеркал, а также аудиосистема с управлением на руле. В Rio в альтернативной версии Comfort Audio добавлены подогрев руля, обогрев лобового стекла и зоны покоя дворников, а также кожаная отделка руля и селектора КПП. При этом Rio с автоматом стоит дешевле Solaris.

С переходом к более дорогим исполнениям разница становится заметнее. В комплектации Rio Prestige предусмотрены климат-контроль, датчик света, линзованная оптика, задние дисковые тормоза, подогрев лобового стекла и форсунок омывателя, боковые подушки и шторки безопасности, а также автоматическое запирание дверей при движении. Solaris в версии Elegance предлагает навигацию с интеграцией смартфонов, задние парктроники и хромированную отделку.

В максимальных комплектациях оба автомобиля оснащены 1,6-литровыми моторами, автоматическими коробками, бесключевым доступом, светодиодными задними фонарями и 16-дюймовыми дисками. В камере заднего вида Solaris имеется динамическая разметка, подогрев задних сидений и автоматическое открывание багажника. У Rio — штатная навигация и отделка интерьера под карбон. 

Стоит отметить, что в последние годы усилилась тенденция проникновения премиальных опций в бюджетный сегмент. Теперь даже в недорогих моделях можно встретить функции, которые раньше были доступны только в более дорогих автомобилях. Это создает дополнительную конкуренцию и заставляет производителей предлагать все больше за те же деньги. 

Упомянутые модели: Hyundai Solaris (от 569 900 Р), KIA Rio (от 601 900 Р)
