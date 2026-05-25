Hyundai Solaris или Kia Rio в 2026: опции, моторы — что взять для российских условий

25 мая 2026, 17:41
Hyundai Solaris против Kia Rio: сравнение комплектаций, цен и особенностей 2026 года
Hyundai Solaris против Kia Rio: сравнение комплектаций, цен и особенностей 2026 года
В 2026 году российский рынок бюджетных седанов вновь сталкивает Hyundai Solaris и Kia Rio. Мы разобрали комплектации, цены и ключевые отличия, чтобы понять, какой из этих автомобилей выгоднее для покупки именно сейчас.
В 2026 году выбор между Hyundai Solaris и Kia Rio вновь становится актуальным для тех, кто ищет доступный и надежный седан. Обе модели давно закрепились в топе продаж, но теперь ситуация изменилась: Solaris получил новое поколение, а Rio продолжает удерживать позиции благодаря проверенной конструкции и привлекательной цене.
При сравнении этих автомобилей важно учитывать не только стоимость, но и набор опций в каждой комплектации. Базовый Hyundai Solaris на вторичном рынке сейчас стоит от 624 900 рублей, а Kia Rio — 650 900 рублей. Оба оснащены передними подушками безопасности, усилителем руля и передними электростеклоподъемниками, но кондиционер отсутствует у обоих
Rio выделяется наличием обогреваемых зеркал с электроприводом и заводским антикором уже в базе. Solaris, напротив, делает ставку на установку систем безопасности: здесь есть ассистент торможения, антипробуксовочная система, система помощи при экстренном торможении, датчики давления в шинах и помощь при старте в гору. Для начинающих водителей это может стать решающим аргументом.
Оба автомобиля в начальной версии комплектуются 1,4-литровым мотором и механикой, но у Rio двигатель мощнее — 107 л.с. против 100 у Solaris, что влияет на транспортный налог. При этом у Solaris шестиступенчатая коробка, а у Rio — пятиступенчатая.
Если рассмотреть более оснащенные версии, то в комплектацию Solaris Active Plus входит кондиционер, подогрев сидений, электропривод и обогрев зеркал, а также аудиосистема с управлением на руле. В Rio в альтернативной версии Comfort Audio добавлены подогрев руля, обогрев лобового стекла и зоны покоя дворников, а также кожаная отделка руля и селектора КПП. При этом Rio с автоматом стоит дешевле Solaris.
С переходом к более дорогим исполнениям разница становится заметнее. В комплектации Rio Prestige предусмотрены климат-контроль, датчик света, линзованная оптика, задние дисковые тормоза, подогрев лобового стекла и форсунок омывателя, боковые подушки и шторки безопасности, а также автоматическое запирание дверей при движении. Solaris в версии Elegance предлагает навигацию с интеграцией смартфонов, задние парктроники и хромированную отделку.
В максимальных комплектациях оба автомобиля оснащены 1,6-литровыми моторами, автоматическими коробками, бесключевым доступом, светодиодными задними фонарями и 16-дюймовыми дисками. В камере заднего вида Solaris имеется динамическая разметка, подогрев задних сидений и автоматическое открывание багажника. У Rio — штатная навигация и отделка интерьера под карбон.
Стоит отметить, что в последние годы усилилась тенденция проникновения премиальных опций в бюджетный сегмент. Теперь даже в недорогих моделях можно встретить функции, которые раньше были доступны только в более дорогих автомобилях. Это создает дополнительную конкуренцию и заставляет производителей предлагать все больше за те же деньги.
Для тех, кто интересуется инновационным рынком и хочет изучить другие необычные решения в автопроме, будет полезно ознакомиться с рассмотрением вопроса о необычном автодоме на базе RAM - подробности о Winnebago Arka раскрывают неожиданные подходы к оснащению и комфорту.
Похожие материалы Хендай, Киа, Солярис
-
21.05.2026, 17:16
Какие новые модели Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, BMW и Skoda ждут россиян
Российский рынок переживает трансформацию: привычные Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, BMW и Skoda ушли, но их новые поколения вызывают живой интерес. Разбираемся, как изменились эти автомобили и почему их возвращения ждут с особым нетерпением.Читать далее
-
08.05.2026, 17:43
Hyundai Solaris и Kia Rio на вторичном рынке: что скрывают популярные седаны
Hyundai Solaris и Kia Rio продолжают удерживать лидерство среди подержанных автомобилей, но различия в оснащении, динамике и стоимости могут стать решающими при выборе. Разбираемся, какие нюансы эксплуатации этих моделей важны для российских условий и почему детали имеют значение именно сейчас.Читать далее
-
07.05.2026, 06:33
Kia Motors закрепила права на название Rio X-Line для российского рынка
Kia Motors неожиданно зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Kia Rio X-Line, несмотря на уход с российского рынка. Почему компания возвращается к старым наименованиям и как это может повлиять на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.05.2026, 04:18
Цены на подержанные авто у дилеров: неожиданные факты и новые тренды рынка
Свежий анализ рынка показал: некоторые популярные автомобили с пробегом у официальных дилеров стоят дешевле, чем у частных продавцов. Эксперты раскрыли, какие модели выгоднее искать в автосалонах и почему это стало возможным именно сейчас.Читать далее
-
05.05.2026, 23:27
Эксперт назвал цену, при которой новые иномарки снова станут массовыми в России
Сергей Целиков из «Автостата» уверен: только возвращение доступных иномарок с ценой до 1,5 млн рублей способно оживить рынок новых автомобилей в России. Какие факторы реально влияют на спрос и почему прежние модели так важны - в материале.Читать далее
-
05.05.2026, 15:03
Российский авторынок застыл: что мешает продажам выйти за пределы 1,4 млн машин в год
Продажи новых автомобилей в России уже несколько лет не могут преодолеть отметку в 1,4 млн штук. Эксперты выделяют две причины, которые сдерживают развитие рынка. Почему ситуация не меняется и что может стать толчком для роста - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.05.2026, 10:47
Какие подержанные авто в России чаще всего скрывают аварии и штрафы
Эксперты выявили модели, которые чаще других продаются после ДТП, с долгами и таксичным прошлым. Анализ более 15 тысяч проверок за февраль 2026 года показал тревожные тенденции на рынке подержанных машин. Почему стоит быть особенно внимательным при покупке - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 17:48
В космосе появились спутники DiskSat: новая форма и возможности для наблюдения Земли
Впервые на низкой околоземной орбите начали работу спутники DiskSat с необычной дискообразной формой. Их конструкция открывает новые возможности для точного позиционирования и получения детальных снимков поверхности, что может изменить подход к мониторингу Земли и военным технологиям.Читать далее
-
25.05.2026, 17:34
Почему в Китае лидируют Toyota, Volkswagen и BYD, а не Haval и Chery
В России Haval и Chery воспринимаются как главные китайские бренды, но в самом Китае ситуация иная: там на вершине продаж оказываются Toyota, Volkswagen и BYD. Разбираемся, почему российские и китайские тренды так сильно расходятся и что это значит для покупателей.Читать далее
-
25.05.2026, 17:24
Deepal G318: российская сборка, полный привод и гибридная система - тест на дорогах
Deepal G318 - новый гибридный кроссовер, собранный в Калининграде, уже доступен для тестов. Эксперты отмечают необычную силовую установку, высокий запас хода и адаптивную подвеску. Почему эта модель может изменить рынок SUV в России - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 17:19
Sollers SF5 с новым дизайном и автоматом: старт продаж и первые впечатления
Не прошли мимо: Sollers SF5 получил свежий облик, автоматическую коробку и новые опции. Почему это важно для бизнеса и частных перевозчиков, какие плюсы и подводные камни выявил тест-драйв, а также что изменилось в линейке - объяснил эксперт.Читать далее
Похожие материалы Хендай, Киа, Солярис
-
21.05.2026, 17:16
Какие новые модели Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, BMW и Skoda ждут россиян
Российский рынок переживает трансформацию: привычные Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, BMW и Skoda ушли, но их новые поколения вызывают живой интерес. Разбираемся, как изменились эти автомобили и почему их возвращения ждут с особым нетерпением.Читать далее
-
08.05.2026, 17:43
Hyundai Solaris и Kia Rio на вторичном рынке: что скрывают популярные седаны
Hyundai Solaris и Kia Rio продолжают удерживать лидерство среди подержанных автомобилей, но различия в оснащении, динамике и стоимости могут стать решающими при выборе. Разбираемся, какие нюансы эксплуатации этих моделей важны для российских условий и почему детали имеют значение именно сейчас.Читать далее
-
07.05.2026, 06:33
Kia Motors закрепила права на название Rio X-Line для российского рынка
Kia Motors неожиданно зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Kia Rio X-Line, несмотря на уход с российского рынка. Почему компания возвращается к старым наименованиям и как это может повлиять на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.05.2026, 04:18
Цены на подержанные авто у дилеров: неожиданные факты и новые тренды рынка
Свежий анализ рынка показал: некоторые популярные автомобили с пробегом у официальных дилеров стоят дешевле, чем у частных продавцов. Эксперты раскрыли, какие модели выгоднее искать в автосалонах и почему это стало возможным именно сейчас.Читать далее
-
05.05.2026, 23:27
Эксперт назвал цену, при которой новые иномарки снова станут массовыми в России
Сергей Целиков из «Автостата» уверен: только возвращение доступных иномарок с ценой до 1,5 млн рублей способно оживить рынок новых автомобилей в России. Какие факторы реально влияют на спрос и почему прежние модели так важны - в материале.Читать далее
-
05.05.2026, 15:03
Российский авторынок застыл: что мешает продажам выйти за пределы 1,4 млн машин в год
Продажи новых автомобилей в России уже несколько лет не могут преодолеть отметку в 1,4 млн штук. Эксперты выделяют две причины, которые сдерживают развитие рынка. Почему ситуация не меняется и что может стать толчком для роста - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.05.2026, 10:47
Какие подержанные авто в России чаще всего скрывают аварии и штрафы
Эксперты выявили модели, которые чаще других продаются после ДТП, с долгами и таксичным прошлым. Анализ более 15 тысяч проверок за февраль 2026 года показал тревожные тенденции на рынке подержанных машин. Почему стоит быть особенно внимательным при покупке - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 17:48
В космосе появились спутники DiskSat: новая форма и возможности для наблюдения Земли
Впервые на низкой околоземной орбите начали работу спутники DiskSat с необычной дискообразной формой. Их конструкция открывает новые возможности для точного позиционирования и получения детальных снимков поверхности, что может изменить подход к мониторингу Земли и военным технологиям.Читать далее
-
25.05.2026, 17:34
Почему в Китае лидируют Toyota, Volkswagen и BYD, а не Haval и Chery
В России Haval и Chery воспринимаются как главные китайские бренды, но в самом Китае ситуация иная: там на вершине продаж оказываются Toyota, Volkswagen и BYD. Разбираемся, почему российские и китайские тренды так сильно расходятся и что это значит для покупателей.Читать далее
-
25.05.2026, 17:24
Deepal G318: российская сборка, полный привод и гибридная система - тест на дорогах
Deepal G318 - новый гибридный кроссовер, собранный в Калининграде, уже доступен для тестов. Эксперты отмечают необычную силовую установку, высокий запас хода и адаптивную подвеску. Почему эта модель может изменить рынок SUV в России - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 17:19
Sollers SF5 с новым дизайном и автоматом: старт продаж и первые впечатления
Не прошли мимо: Sollers SF5 получил свежий облик, автоматическую коробку и новые опции. Почему это важно для бизнеса и частных перевозчиков, какие плюсы и подводные камни выявил тест-драйв, а также что изменилось в линейке - объяснил эксперт.Читать далее