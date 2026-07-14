Электрический дом на колесах Hyundai Staria Camper: солнечная крыша, душ и 400 км пробега — подробности

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 июля 2026, 13:42

Hyundai Staria Camper: электрокемпер с солнечной панелью и умным стеклом для Европы

Hyundai Staria Camper: электрокемпер с солнечной панелью и умным стеклом для Европы

Электрический дом на колесах Hyundai Staria Camper: солнечная крыша, душ и 400 км пробега — подробности

Hyundai Staria Camper: электрокемпер с солнечной панелью и умным стеклом для Европы

Hyundai представил концепт Staria Camper на CMT Show - электрокемпер с выдвижной крышей, солнечной панелью и умным стеклом. Компания собирает отзывы, чтобы понять перспективы серийного выпуска. Почему этот проект может изменить подход к автотуризму - в материале.

Hyundai представил концепт Staria Camper на CMT Show - электрокемпер с выдвижной крышей, солнечной панелью и умным стеклом. Компания собирает отзывы, чтобы понять перспективы серийного выпуска. Почему этот проект может изменить подход к автотуризму - в материале.

Hyundai начал поставки на европейский рынок автодомов, представленных на выставке Caravan, Motor und Touristik Show. Речь идёт о концепте Staria Camper, созданном на базе электрической версии минивэна. Этот проект сразу привлекает внимание сочетанием современных технологий и ориентацией на автономные путешествия, что особенно актуально на фоне растущего интереса к экологическому туризму и мобильности.

Главная особенность Staria Camper — встроенная выдвижная крыша с мощной солнечной панелью на 520 Вт. Она способна вырабатывать до 2,6 кВт·ч энергии в сутки, что позволяет не только питать бытовую технику внутри, но и компенсировать расход заряда электромобиля. Для дополнительного удобства предусмотрен выдвижной тент, а сама крыша сконструирована так, чтобы минимизировать шум и вибрации на дороге.

Фото: Hyundai

Важной деталью стала система «умного стекла»: заднее окно можно затемнить одним касанием сенсорного экрана, что обеспечивает конфиденциальность и повышает тепло- и шумоизоляцию. При этом производитель сохранил и классические шторы — для тех, кто предпочитает проверенные решения. В корпусе также предусмотрены подключения к водопроводу и электричеству, что расширяет возможности использования на длительных стоянках.

Внутри Staria Camper рассчитан на двоих взрослых: второй и третий ряды сидений складываются в просторное спальное место. Вдоль салона размещена длинная рабочая поверхность с мойкой, внутренними ящиками и холодильным шкафом объёмом 36 литров. Для удобства добавлены складной стол, стильная перфорированная панель для хранения вещей и индивидуальное освещение. Переднее пассажирское кресло можно разложить, а климат-контроль поддерживает комфорт даже в холодное время года. В багажнике спрятан выдвижной стол и предусмотрен наружный душ.

Если Staria Camper выйдет на рынок, он будет оснащён аккумуляторами ёмкостью 84 кВт·ч и электромотором мощностью 215 л. с., что обеспечит запас хода до 400 км по циклу WLTP. Быстрая зарядка позволит восполнить заряд с 10 до 80% всего за 20 минут. Для российского рынка подобные решения пока остаются экзотикой, но опыт Hyundai может стать ориентиром для отечественных производителей и путешественников, ищущих современные и экологичные варианты для автотуризма. Важно отметить, что развитие электрокемперов напрямую связано с инфраструктурой зарядных станций и поддержкой новых технологий на государственном уровне.

Hyundai не скрывает, что рассматривает возможность запуска серийной версии Staria Camper, и активно собирает мнения европейских энтузиастов автотуризма. Такой подход позволяет компании оценить реальный спрос и адаптировать будущую модель под потребности рынка. К слову, интерес к электрокемперам растёт не только в Европе: похожие проекты есть и у других брендов — например, в сегменте электросуперкаров с солнечными панелями, как это обсуждается в материале о необычном концепте Lamborghini Toro de Mar - подробности о тренде на солнечные технологии в автоиндустрии .

Упомянутые марки: Hyundai
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хендай

Похожие материалы Хендай

Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Morgan и Pininfarina выпустят девять уникальных купе Midsummer для коллекционеров
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Брянск Саратовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться