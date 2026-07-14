Электрический дом на колесах Hyundai Staria Camper: солнечная крыша, душ и 400 км пробега — подробности

14 июля 2026, 13:42
Hyundai Staria Camper: электрокемпер с солнечной панелью и умным стеклом для Европы
Hyundai Staria Camper: электрокемпер с солнечной панелью и умным стеклом для Европы
Hyundai представил концепт Staria Camper на CMT Show - электрокемпер с выдвижной крышей, солнечной панелью и умным стеклом. Компания собирает отзывы, чтобы понять перспективы серийного выпуска. Почему этот проект может изменить подход к автотуризму - в материале.
Hyundai начал поставки на европейский рынок автодомов, представленных на выставке Caravan, Motor und Touristik Show. Речь идёт о концепте Staria Camper, созданном на базе электрической версии минивэна. Этот проект сразу привлекает внимание сочетанием современных технологий и ориентацией на автономные путешествия, что особенно актуально на фоне растущего интереса к экологическому туризму и мобильности.
Главная особенность Staria Camper — встроенная выдвижная крыша с мощной солнечной панелью на 520 Вт. Она способна вырабатывать до 2,6 кВт·ч энергии в сутки, что позволяет не только питать бытовую технику внутри, но и компенсировать расход заряда электромобиля. Для дополнительного удобства предусмотрен выдвижной тент, а сама крыша сконструирована так, чтобы минимизировать шум и вибрации на дороге.
Важной деталью стала система «умного стекла»: заднее окно можно затемнить одним касанием сенсорного экрана, что обеспечивает конфиденциальность и повышает тепло- и шумоизоляцию. При этом производитель сохранил и классические шторы — для тех, кто предпочитает проверенные решения. В корпусе также предусмотрены подключения к водопроводу и электричеству, что расширяет возможности использования на длительных стоянках.
Внутри Staria Camper рассчитан на двоих взрослых: второй и третий ряды сидений складываются в просторное спальное место. Вдоль салона размещена длинная рабочая поверхность с мойкой, внутренними ящиками и холодильным шкафом объёмом 36 литров. Для удобства добавлены складной стол, стильная перфорированная панель для хранения вещей и индивидуальное освещение. Переднее пассажирское кресло можно разложить, а климат-контроль поддерживает комфорт даже в холодное время года. В багажнике спрятан выдвижной стол и предусмотрен наружный душ.
Если Staria Camper выйдет на рынок, он будет оснащён аккумуляторами ёмкостью 84 кВт·ч и электромотором мощностью 215 л. с., что обеспечит запас хода до 400 км по циклу WLTP. Быстрая зарядка позволит восполнить заряд с 10 до 80% всего за 20 минут. Для российского рынка подобные решения пока остаются экзотикой, но опыт Hyundai может стать ориентиром для отечественных производителей и путешественников, ищущих современные и экологичные варианты для автотуризма. Важно отметить, что развитие электрокемперов напрямую связано с инфраструктурой зарядных станций и поддержкой новых технологий на государственном уровне.
Hyundai не скрывает, что рассматривает возможность запуска серийной версии Staria Camper, и активно собирает мнения европейских энтузиастов автотуризма. Такой подход позволяет компании оценить реальный спрос и адаптировать будущую модель под потребности рынка. К слову, интерес к электрокемперам растёт не только в Европе: похожие проекты есть и у других брендов — например, в сегменте электросуперкаров с солнечными панелями, как это обсуждается в материале о необычном концепте Lamborghini Toro de Mar - подробности о тренде на солнечные технологии в автоиндустрии .
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