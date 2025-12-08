Секретный недостаток Hyundai Staria: почему даже идеальный минивэн не может всё

Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами

Когда-то Hyundai ассоциировался с практичными, но скучными машинами. Сегодня корейский бренд уверенно шагает в авангарде автомобильного дизайна, и Staria тому яркое подтверждение.

Этот пассажирский минивэн выглядит как концепт-кар: узкие LED-фары, сливающиеся в единое световое кольцо, и парадоксально широкая решётка радиатора создают образ, в котором нет ни одного намёка на шаблонность. Однако, как выяснил 110km.ru, за футуристической оболочкой скрываются как сильные стороны, так и неожиданные ограничения.

Простор, комфорт и качество на высоте

Hyundai Staria Signature - это прежде всего пространство. При длине 5,25 м и ширине почти 2 метра (без зеркал) он предлагает пассажирам впечатляющий уровень комфорта. Особенно выделяется второй ряд с двумя индивидуальными креслами, оснащёнными электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и даже выдвижной оттоманкой - уровень, достойный представительских лимузинов. Даже в третьем ряду взрослые не чувствуют себя в тесноте, а большой остеклённый салон создаёт ощущение простора.

Качество отделки впечатляет: потолок и стойки обтянуты мягким текстилем, сиденья обиты кожей Nappa, а солнцезащитные козырьки материалом, напоминающим алькантару. За такую отделку в сегменте обычно просят как минимум на 30% дороже, Staria все это за вполне разумные деньги, включая аудиосистему BOSE, камеры кругового обзора, электрические раздвижные двери и полный набор ассистентов.

Фото: Hyundai

Гибрид — не для трассы

Под капотом трудится 1,6-литровый бензиновый турбомотор (160 л.с.) в паре с электродвигателем (73 л.с.), суммарная отдача установки достигает 225 л.с. и 367 Нм. В городе гибрид работает почти бесшумно, часто двигаясь в чисто электрическом режиме. Но стоит выехать на автобан и всё меняется. Масса в 2,3 тонны оказывается слишком велика для такого двигателя. При 130 км/ч двигатель крутится на 2800 об/мин, шумит отчётливо, а расход взлетает до 12,4 л/100 км. Обгон возможен, но без особого энтузиазма. Разгон от 60 до 100 км/ч занимает 6,1 с, но это максимум, на что способна связка.

О прицепе и перевозке габаритных вещей надо забыть

Здесь начинаются компромиссы. Во-первых, для гибридной версии запрещен не только буксировка прицепа, но нельзя установить даже велокрепление на фаркоп. Во-вторых, третий ряд сидений не снимается, а перемещение ограничено короткими направляющими. Хотите перевезти диван или холодильник? Staria явно не годится. К тому же вместо запасного колеса лишь комплект для ремонта проколов, что вдали от цивилизации может стать проблемой.

Фото: Hyundai

Безопасность и технологии — почти на «пятёрку»

Автомобиль оснащён полным набором современных ассистентов: адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, распознавание дорожных знаков, мониторинг слепых зон с камерами. Особенно удобна функция интеркома, передающая голос водителя через задние динамики, и встроенная камера, позволяющая наблюдать за детьми на экране мультимедиа.

Однако есть и неприятные неожиданности: отсутствует датчик дождя, регулировка фар только ручная, а парковка без камер была бы кошмаром из-за плохого обзора и огромного заднего свеса.

Итог

Hyundai Staria предлагает невероятное соотношение «цена–оснащение». Комплектация и уровень комфорта достойны более дорогих минивэнов премиальных европейских брендов. Но будьте готовы к высоким эксплуатационным расходам и высокому расходу топлива. А ещё этот футуристический минивэн создан для поездок с комфортом, а не для решения бытовых задач по перевозке вещей. Hyundai Staria HEV Signature - редкий пример минивэна, где стиль и роскошь важнее практичности.