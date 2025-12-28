Виртуальный фейслифт Hyundai Tucson удивил новым обликом — что ждет кроссовер дальше?

28 декабря 2025, 11:49
Hyundai Tucson 2027 получил цифровой рестайлинг перед сменой поколения
Hyundai Tucson готовится к смене поколения, но дизайнеры решили показать, каким мог бы быть обновленный облик нынешней модели. Виртуальный рестайлинг удивляет свежими деталями и намекает на будущее. Ожидается, что новый Tucson получит технологии и дизайн в стиле Santa Fe. Подробности о возможных изменениях и перспективах - в нашем материале.
Пока корейский автогигант Hyundai активно работает над новым поколением своего популярного кроссовера Tucson, энтузиасты из Digimods Design решили пофантазировать, каким мог бы стать обновленный облик нынешней версии. Виртуальный рестайлинг не имеет отношения к официальным планам компании, но позволяет взглянуть на знакомую модель под новым углом.
В цифровом варианте Hyundai Tucson получил заметно измененную переднюю часть. Решетка радиатора стала более сдержанной, а бампер - плоским и строгим, с новыми воздухозаборниками. Фары приобрели футуристичный вид, что придает автомобилю современный и даже немного дерзкий характер. Боковой профиль остался прежним, а вот корма обзавелась новым багажником, свежим бампером и оригинальными задними фонарями. Также изменилось расположение номерного знака.
Внутри виртуальный Tucson сохранил знакомую архитектуру салона: два экрана за трехспицевым рулем, лаконичные дефлекторы вентиляции, двухъярусная передняя панель и простое управление климатом. Центральная консоль выглядит аккуратно, а общее оформление интерьера подчеркивает практичность и современность. Однако в будущем интерьер нового поколения обещает стать совсем другим - ожидается появление фирменной мультимедийной системы Pleos и функций полуавтономного вождения, которые сделают поездки еще комфортнее.
Что касается следующего поколения Hyundai Tucson, то оно, по предварительным данным, будет напоминать уменьшенную версию Santa Fe. Кроссовер получит более угловатый кузов, светодиодную полосу на передней части, массивную решетку радиатора, капот с характерными выштамповками и классические дверные ручки. Ожидаются квадратные расширители колесных арок и высокие вертикальные задние фонари, что визуально увеличит пространство для пассажиров второго ряда и багажника.
Технические характеристики нового Tucson пока держатся в секрете. Однако эксперты предполагают, что в гамме останутся небольшие бензиновые моторы с турбонаддувом, а также гибридные версии. Не исключено появление спортивной модификации Tucson N с мощностью около 300 лошадиных сил, которая сможет конкурировать с Toyota RAV4 GR Sport. Ожидается, что топовая версия появится в 2027 или 2028 году, а стандартные модели выйдут на рынок уже в следующем году.
Виртуальный рестайлинг от Digimods Design - это всего лишь творческий эксперимент, не связанный с реальными планами Hyundai. Тем не менее, он наглядно демонстрирует, как мог бы выглядеть Tucson, если бы ему подарили еще один шанс на обновление перед сменой поколения. А пока поклонникам марки остается ждать официальной премьеры нового кроссовера, который обещает стать еще более технологичным и просторным.
