29 марта 2018, 16:48
Hyundai Tucson после фейслифтинга
Кроссовер Hyundai Tucson третьего поколения появился на рынке в 2015 году. Поэтому нынешний рестайлинг в середине жизненного цикла выглядит вполне закономерно. Версию для американских покупателей представили на мотор-шоу в Нью-Йорке. До России обновленный кроссовер доберется ближе к осени.
По всей вероятности, внешне версии Tucson для американского и российского рынке будут идентичны. В ходе фейслифтинга кроссовер получил новые фары головного света со встроенными дугами дневных ходовых огней, другую четче очерченную решетку радиатора и иные задние фонари. В топовых версиях доступна полностью светодиодная оптика.
Hyundai Tucson
Выпускается с 2004 г.
Новый от 1 505 900 до 2 063 000 Р
Отзывов: 8
Моторную гамму Hyundai Tucson в США пополнил 2,4-литровый «атмосферник» мощностью 183 л.с. Он пришел на смену турбированной «четверке» (177 л.с.). Кроме того, остается прежний 2-литровый агрегат (166 л.с., 204 Нм). Версий с «роботом» тоже больше не будет. Кроссовер оснащается 6-диапазонным «автоматом». Спецификации для российского рынка объявят позже.
Сейчас в нашей стране Hyundai Tucson предлагается c 2-литровыми бензиновыми (149 л.с.) и дизельными (185 л.с.) моторами, а также с 1,6-литровым наддувным двигателем мощностью 177 л.с. Стоимость базовой переднеприводной версии с 149-сильным мотором и «механикой» составляет от 1 369 000 рублей.
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| Кому: vakkery Номер рамы на этом грузовике является VIN номером для поиска запчастей в каталогах. Не надо его путать с VIN номером который присваивается при регистрации автомобиля - он не имеет ни какого отношения к поиску запчастей. Номер рамы, он же VIN для запчастей имеет 17 знаков и начинается ...
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