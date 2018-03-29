29 марта 2018, 16:48

Hyundai Tucson после фейслифтинга

Кроссовер Hyundai Tucson третьего поколения появился на рынке в 2015 году. Поэтому нынешний рестайлинг в середине жизненного цикла выглядит вполне закономерно. Версию для американских покупателей представили на мотор-шоу в Нью-Йорке. До России обновленный кроссовер доберется ближе к осени.
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  Hyundai Tucson после фейслифтинга Hyundai Tucson Hyundai Tucson после фейслифтинга Hyundai Tucson Hyundai Tucson после фейслифтинга Hyundai Tucson Hyundai Tucson после фейслифтинга Hyundai Tucson Hyundai Tucson после фейслифтинга Hyundai Tucson Hyundai Tucson после фейслифтинга
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фото
  
По всей вероятности, внешне версии Tucson для американского и российского рынке будут идентичны. В ходе фейслифтинга кроссовер получил новые фары головного света со встроенными дугами дневных ходовых огней, другую четче очерченную решетку радиатора и иные задние фонари. В топовых версиях доступна полностью светодиодная оптика.

Hyundai Tucson
Выпускается с 2004 г.
Новый от 1 505 900 до 2 063 000 Р
Отзывов: 8
В салоне радикально изменилась конфигурация передней панели. Экран мультимедийной системы теперь возвышается над центральной консолью, а не интегрирован в нее, как раньше. Сидениям придали более удобную форму, в основании центральной консоли появилось место для беспроводной зарядки смартфонов, а у пассажиров заднего ряда – USB-порты для гаджетов. В список стандартного оснащения вошла система предупреждения фронтальных столкновений и системы контроля за рядностью движения. За доплату можно получить адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора, датчики света и дождя.

Моторную гамму Hyundai Tucson в США пополнил 2,4-литровый «атмосферник» мощностью 183 л.с. Он пришел на смену турбированной «четверке» (177 л.с.). Кроме того, остается прежний 2-литровый агрегат (166 л.с., 204 Нм). Версий с «роботом» тоже больше не будет. Кроссовер оснащается 6-диапазонным «автоматом». Спецификации для российского рынка объявят позже.

Сейчас в нашей стране Hyundai Tucson предлагается c 2-литровыми бензиновыми (149 л.с.) и дизельными (185 л.с.) моторами, а также с 1,6-литровым наддувным двигателем мощностью 177 л.с. Стоимость базовой переднеприводной версии с 149-сильным мотором и «механикой» составляет от 1 369 000 рублей.

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Отзывы по теме
Форум Hyundai Tucson
од шесть лет езжу уже на Hyundai Tucson 2008 г. (с 2011 года) - только самые лучшие впечатления. (Брал б/ у - но в очень хорошем состоянии.) Вообще никаких поломок за все время пользования - очень надежное произведение японского автопрома. Комфортабельность и удобство на высшем уровне. И дальше бы ездил ...
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Hyundai Tucson после фейслифтинга
По всей вероятности, внешне версии Tucson для американского и российского рынке будут идентичны. В ходе фейслифтинга кроссовер получил новые фары головного света со встроенными дугами дневных ходовых огней, другую четче очерченную решетку радиатора и иные задние фонари. В топовых версиях доступна полностью светодиодная оптика.{{model_551}}В салоне радикально изменилась конфигурация передней панели. Экран мультимедийной системы теперь возвышается над центральной консолью, а не интегрирован в нее, как раньше. Сидениям придали более удобную форму, в основании центральной консоли появилось место для беспроводной зарядки смартфонов, а у пассажиров заднего ряда – USB-порты для гаджетов. В список стандартного оснащения вошла система предупреждения фронтальных столкновений и системы контроля за рядностью движения. За доплату можно получить адаптивный круиз-контроль, систему кругового обзора, датчики света и дождя.Моторную гамму Hyundai Tucson в США пополнил 2,4-литровый «атмосферник» мощностью 183 л.с. Он пришел на смену турбированной «четверке» (177 л.с.). Кроме того, остается прежний 2-литровый агрегат (166 л.с., 204 Нм). Версий с «роботом» тоже больше не будет. Кроссовер оснащается 6-диапазонным «автоматом». Спецификации для российского рынка объявят позже.Сейчас в нашей стране Hyundai Tucson предлагается c 2-литровыми бензиновыми (149 л.с.) и дизельными (185 л.с.) моторами, а также с 1,6-литровым наддувным двигателем мощностью 177 л.с. Стоимость базовой переднеприводной версии с 149-сильным мотором и «механикой» составляет от 1 369 000 рублей.
2018-03-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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