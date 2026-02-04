Проверка документов раскрыла угон Hyundai из Петербурга: новый владелец остался без машины и денег

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

4 февраля 2026, 22:53

Ситуация с угнанным Hyundai Tucson, который оказался в Беларуси с поддельными номерами, наглядно демонстрирует, насколько рискованно сегодня приобретать автомобили с неясной историей. Для российских автолюбителей эта история — тревожный сигнал: даже если машина выглядит идеально и документы кажутся в порядке, всегда есть шанс столкнуться с серьезными проблемами.

В Полоцком районе инспектор ГАИ остановил кроссовер Hyundai Tucson с российскими регистрационными знаками. За рулем находился гражданин Беларуси, который предъявил все необходимые документы. Однако внимательная проверка быстро выявила несоответствие между номером кузова, указанным в свидетельстве о регистрации, и тем, что был выбит на самом автомобиле. Это стало поводом для более глубокого разбирательства.

Дальнейшая экспертиза, проведенная в Новополоцком межрайонном отделе ГКСЭ, показала: заводская маркировка кузова была изменена. Оригинальные китайские номера удалили, а на их место нанесли новые, имитирующие российские. Заводские таблички также заменили на поддельные, а дублирующая маркировка в салоне и на стойке кузова была подогнана под фальшивый номер. Все это указывало на то, что автомобиль прошел через руки профессиональных мошенников.

Расследование быстро привело к разгадке: Hyundai Tucson был угнан в Санкт-Петербурге. Теперь автомобиль будет возвращен законному владельцу, а покупатель, который, возможно, даже не подозревал о криминальном прошлом машины, останется и без авто, и без вложенных средств. Подобные истории становятся все более частыми, особенно на фоне роста числа автомобилей с сомнительной историей, которые попадают на вторичный рынок через приграничные регионы.

Эксперты подчеркивают: покупка машины с подозрительной маркировкой — это всегда риск. Даже если цена кажется привлекательной, а продавец уверяет в чистоте сделки, не стоит пренебрегать тщательной проверкой документов и экспертизой. В противном случае можно не только потерять деньги, но и оказаться втянутым в уголовное разбирательство. В последние годы количество случаев выявления поддельных VIN-номеров и фальшивых документов только растет, а схемы мошенников становятся все изощреннее.

Для простых автомобилистов эта история — еще одно напоминание: экономия на проверке автомобиля может обернуться большими потерями. Особенно это актуально сейчас, когда на рынке появляется все больше машин с запутанной историей, а спрос на доступные кроссоверы и седаны не снижается. Важно помнить: безопасность сделки — в ваших руках.

Упомянутые модели: Hyundai Tucson (от 1 209 900 Р)
Упомянутые марки: Hyundai
