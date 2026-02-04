Проверка документов раскрыла угон Hyundai из Петербурга: новый владелец остался без машины и денег

4 февраля 2026, 22:53
Hyundai Tucson с поддельными номерами: как угнанные авто возвращают владельцам
В Полоцком районе инспектор ГАИ остановил Hyundai Tucson с российскими номерами, но проверка выявила подделку маркировки. Экспертиза показала: авто угнано в Петербурге. Что грозит покупателю и почему такие случаи становятся все чаще — разбираемся в деталях.
Ситуация с угнанным Hyundai Tucson, который оказался в Беларуси с поддельными номерами, наглядно демонстрирует, насколько рискованно сегодня приобретать автомобили с неясной историей. Для российских автолюбителей эта история — тревожный сигнал: даже если машина выглядит идеально и документы кажутся в порядке, всегда есть шанс столкнуться с серьезными проблемами.
В Полоцком районе инспектор ГАИ остановил кроссовер Hyundai Tucson с российскими регистрационными знаками. За рулем находился гражданин Беларуси, который предъявил все необходимые документы. Однако внимательная проверка быстро выявила несоответствие между номером кузова, указанным в свидетельстве о регистрации, и тем, что был выбит на самом автомобиле. Это стало поводом для более глубокого разбирательства.
Дальнейшая экспертиза, проведенная в Новополоцком межрайонном отделе ГКСЭ, показала: заводская маркировка кузова была изменена. Оригинальные китайские номера удалили, а на их место нанесли новые, имитирующие российские. Заводские таблички также заменили на поддельные, а дублирующая маркировка в салоне и на стойке кузова была подогнана под фальшивый номер. Все это указывало на то, что автомобиль прошел через руки профессиональных мошенников.
Расследование быстро привело к разгадке: Hyundai Tucson был угнан в Санкт-Петербурге. Теперь автомобиль будет возвращен законному владельцу, а покупатель, который, возможно, даже не подозревал о криминальном прошлом машины, останется и без авто, и без вложенных средств. Подобные истории становятся все более частыми, особенно на фоне роста числа автомобилей с сомнительной историей, которые попадают на вторичный рынок через приграничные регионы.
Эксперты подчеркивают: покупка машины с подозрительной маркировкой — это всегда риск. Даже если цена кажется привлекательной, а продавец уверяет в чистоте сделки, не стоит пренебрегать тщательной проверкой документов и экспертизой. В противном случае можно не только потерять деньги, но и оказаться втянутым в уголовное разбирательство. В последние годы количество случаев выявления поддельных VIN-номеров и фальшивых документов только растет, а схемы мошенников становятся все изощреннее.
Для простых автомобилистов эта история — еще одно напоминание: экономия на проверке автомобиля может обернуться большими потерями. Особенно это актуально сейчас, когда на рынке появляется все больше машин с запутанной историей, а спрос на доступные кроссоверы и седаны не снижается. Важно помнить: безопасность сделки — в ваших руках.
Похожие материалы Хендай
-
29.12.2025, 14:12
Корейские автомобили до 160 л.с. в России останутся с низким утильсбором в 2026 году
С 2026 года утильсбор в России вырастет для мощных авто. Но есть корейские машины, которых это не коснется. В подборке - пять моделей, которые останутся доступными. Узнайте, какие авто не попадут под новые правила.Читать далее
-
17.12.2025, 13:26
Девять самых доступных некитайских кроссоверов в России в 2025 году
В России появились новые кроссоверы не из Китая. Журналисты собрали самые интересные варианты. Некоторые из них продаются официально, другие - по параллельному импорту. Узнайте, какие модели можно найти дешевле 4 миллионов рублей.Читать далее
-
05.12.2025, 13:27
Семь иномарок которые не подорожают из-за утильсбора
Новый утильсбор меняет российский авторынок. Цены на многие иномарки скоро вырастут. Но есть несколько интересных исключений. Журналисты нашли шесть популярных моделей. Их стоимость пока останется прежней.Читать далее
-
07.11.2025, 17:39
Мир выбирает Toyota и Tesla, а что покупают в России
Опубликован свежий рейтинг мировых автопродаж. Лидеры рынка оказались весьма неожиданными. В России эти модели официально недоступны. Узнайте, какие автомобили покорили планету. И что выбирают российские водители.Читать далее
-
28.10.2025, 17:19
Стали известны лидеры серого импорта с льготным утильсбором
В Россию ввозят тысячи иномарок. На них действует льготный утильсбор. Лидерами стали японские и китайские бренды. Даже премиальные немцы попали в топ. Но скоро ситуация может измениться. Некоторые модели могут просто исчезнуть.Читать далее
-
06.10.2025, 11:41
Эксперт назвал три модели Hyundai, которые могут разорить на ремонте двигателя
Не все корейские машины одинаково надежны. Некоторые популярные кроссоверы таят сюрпризы. Их моторы могут доставить много хлопот. Специалист указал на конкретные модели. Стоит быть внимательным при выборе подержанного авто. Это поможет избежать серьезных трат.Читать далее
-
23.09.2025, 14:50
Названы популярные иномарки которые не подорожают из-за нового утильсбора в России
Грядет серьезная реформа утилизационного сбора. Цены на многие машины могут взлететь. Однако некоторые автомобили останутся доступными. Дилеры поделились важной информацией для покупателей. Узнайте, какие модели можно покупать смело.Читать далее
-
11.09.2025, 17:48
Новый Hyundai Tucson почти за 4 млн рублей сломался через три недели
Покупка нового автомобиля обернулась кошмаром. Машина сломалась почти сразу. Дилер не смог помочь с ремонтом. Владелице сделали странное предложение. История получила неожиданное продолжение.Читать далее
-
08.08.2024, 15:28
Житель Подмосковья покончил с собой из-за дорогого и некачественного ремонта кроссовера
Трагедия произошла в Подмосковье. В лесу обнаружили тело 57-летнего мужчины, а рядом – винтовку. Накануне ночью он написал жене предсмертное сообщение в мессенджер, в котором попросил винить в своей смерти сотрудников одного из дилерских центров.Читать далее
-
26.01.2024, 13:43
Страховщики не стали скрывать, какого цвета автомобили угоняют чаще всего
Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали собственную статистику по угонам автомобилей и назвали не только модели из группы риска, но и самые любимые цвета угонщиков.Читать далее
